La lluvia llega a Elche como caída del cielo

Las lluvias registradas hoy en Elche han sido recibidas como un auténtico alivio, especialmente para el sector agrícola. La pedanía de Matola ha sido la zona con mayor volumen de precipitaciones, alcanzando los 14 litros por metro cuadrado, mientras que en el casco urbano de la ciudad los registros se han situado en torno a los 8 litros, según MeteoElche. Estas precipitaciones se suman a las acumuladas durante el mes de diciembre, que en algunas zonas del término municipal han oscilado entre los 20 y los 40 litros por metro cuadrado. Una situación que ha resultado especialmente beneficiosa para los cultivos de hortalizas, los árboles frutales y el terreno en general, según ha explicado Pedro Valero, presidente de Jóvenes Agricultores ASAJA Elche.

En el centro de Elche se han recogido unos 8 litros por metro cuadrado durante la jornada de este martes / Héctor Fuentes

Valero ha destacado que “la lluvia ha sido buena en general”, subrayando que las hortalizas de invierno, como la coliflor, el brócoli o las alcachofas, se han visto muy favorecidas por este aporte hídrico. Además, ha señalado que el agua ayuda a recuperar la humedad de unos suelos que comenzaban a secarse, lo que resulta positivo también para el arbolado y los cultivos leñosos. Por otro lado, el responsable de ASAJA reconoce que las lluvias pueden retrasar puntualmente algunas labores agrícolas, "pero el balance global es claramente positivo para el campo ilicitano".

Crevillent, 13 litros

En cuanto a otros registros destacados, en Crevillent se han contabilizado 13 litros por metro cuadrado, mientras que en Santa Pola las lluvias han sido más débiles, con unos 6 litros aproximadamente. Dentro del término municipal de Elche, también se han registrado cantidades significativas en pedanías como Peña Las Águilas, con 10 litros; Alzabares Altos, con 9; o Pla-Vallongas, con cerca de 8 litros, cifras similares a las de Ferriol. En zonas como Valverde se han recogido alrededor de 5 litros, mientras que en el entorno del estadio Martínez Valero se han alcanzado unos 7 litros. Otros puntos de la ciudad han registrado 8,6 litros en la zona del Asilo, 8,4 en Carrús y 7,4 litros en Nuevo Altabix. En Santa Pola se recogieron unos 5 litros.

El río Vinalopó bajaba cargado de agua esta mañana de martes / Héctor Fuentes

Desde el sector agrario confían en que, tras este episodio de lluvias, el tiempo dé una tregua que permita retomar las labores en el campo con mayor comodidad, aunque valoran muy positivamente el agua caída, considerada clave para afrontar el invierno con mejores perspectivas agrícolas.