PP y Vox rectifican el presupuesto para Elche y el informe de estabilidad tras detectar el PSOE errores materiales

El presupuesto más alto de la historia de Elche (294 millones de euros), para uno el más inversor que haya existido nunca, con 51 millones de euros, como dijo este lunes la portavoz del gobierno local, Inma Mora; para otros, trufado de recortes sociales y democráticos, como asegura la oposición (PSOE y Compromís), pasó este martes el penúltimo trámite antes de que el próximo viernes (8.30 horas) llegue al salón de plenos donde, después de casi tres meses de negociación entre el alcalde Ruz y sus socios de Vox para ponerse de acuerdo sobre las líneas rojas de los de Abascal, se aprobará para entrar en vigor a lo largo del mes de enero, tras salvar los farragosos plazos administrativos y últimos recursos.

Menos de una hora de duración tuvo la reunión de la comisión del pleno de Hacienda y Recursos Humanos. Un "tenso" encuentro, según definieron algunos ediles, y sin respuestas a las preguntas que se hicieron desde la oposición sobre las dudas que les ofrece el documento, como el hecho de que no aparezca cantidad alguna consignada en el documento a uno de los anuncios estrellas de Vox: la Oficina Antiokupas; o por el descuadre del capítulo I (nóminas) entre lo que se ha prometido a la Junta de Personal por la carrera profesional y la productividad de 2025 (alrededor de 4,6 millones de euros) y lo que dice el documento (3,8 millones de euros). Durante la misma, la concejala socialista, Patricia Macià, "la periodista", como la ha tildado con cierto desdén el concejal de Hacienda, Francisco Soler, en algún pleno por su supuesto desconocimiento de los números fiscales, advirtió de la existencia de errores materiales en al menos dos documentos que van a la sesión del viernes. Es decir, se iban a votar con defectos. Uno de los documentos es el que hace referencia al objetivo de estabilidad presupuestaria que tantos quebraderos de cabeza ha dado al gobierno municipal, al punto de verse obligado a realizar un Plan Económico Financiero, para 2025 y 2026 por un descuadre de 8,5 millones de euros en las cuentas de 2024. El otro era referente a tres partidas que aparecen en el Presupuesto de Gastos para 2026.

Patricia Macià, en un pleno / Áxel Álvarez

Casillas equivocadas

El error que aparece en el presupuesto era fácil de ver porque se han colocado los datos de 2025 y 2026 en las casillas equivocadas, de forma que el documento que el gobierno local pasó a la oposición colocaba las cifras de gasto corriente, gastos de capital y total de gastos en el año erróneo. De este modo, el presupuesto de 2025 aparece como de 294.179.293,3 euros y el de 2026, de 275.068.114,9 euros, cuando es al revés. Y, por lo que se refiere al documento de estabilidad presupuestaria, que se incluye dentro del presupuesto de 2026 y, por lo tanto, también va a pleno, el error ha sido en una simple resta ¿o suma?. Error material sí, pero de ocho millones de euros porque en el documento aparece una capacidad/necesidad de financiación de 16 millones de euros cuando debía decir 24 millones de euros. Al término de la comisión, admitiendo los errores, se volvió a pasar ambos documentos, ya rectificados, a la oposición. Informes que serán los que vayan al pleno del viernes.

Preguntado por lo ocurrido, la edil Macià no culpó a los funcionarios de lo ocurrido, "estas cosas son consecuencia de los vaivenes que han tenido entre Vox y Partido Popular hasta última hora. Los técnicos al final, pues no han podido revisar bien los informes. Es lo que entiendo". Añadió, refiriéndose al gobierno local, que "deben pensar un poco más también en la gente que trabaja este tipo de cosas porque si esos informes se aprueban con errores y luego se suben al ministerio... Pues hombre, algo les pueden decir. Yo creo que este presupuesto se ha hecho con tanta prisa y a salto de mata que pasan estas cosas, errores técnicos que no modifican lógicamente el presupuesto, pero sí dan a entender cómo se ha trabajado".