Primera visita oficial a Elche de Pérez Llorca como presidente sin plazos ni concreciones para el tranvía sin catenarias

No ha habido visita del jefe del Consell a Elche en la que, a lo largo de los dos últimos años y medio, no se haya colado esa especie de tríada que han configurado el tranvía o E-Tram junto a la Ronda Sur o la rehabilitación de Las Clarisas para instalar allí la sede del Museo de Arte Contemporáneo de la Generalitat Valenciana. Entre otras cosas, porque fueron las grandes promesas del PP para las elecciones autonómicas y municipales de 2023, pero también porque los avances que se han venido registrando en este tiempo han sido modestos. Una tríada que este martes no sólo se coló en la que fue la primera visita de Juanfran Pérez Llorca en calidad de Molt Honorable desde que tomó posesión como jefe del Consell hace ahora dos semanas -cinco días después de la investidura estuvo en la ciudad, pero como abonado del Elche CF en las gradas del Martínez Valero-, sino que fue la “excusa” para venir a la ciudad. En concreto, para firmar el convenio entre el Ayuntamiento y la Generalitat para la implantación del tranvía. Una rúbrica oficial que llega con un año largo de retraso, aunque ya se le dio luz verde a mediados de noviembre al acuerdo que debía permitir liberar los 100.000 euros que se vienen arrastrando desde los presupuestos autonómicos de 2024 para los estudios previos del tranvía, que, en cualquier caso, finalmente ha adjudicado la Administración local por 62.000 euros, de manera que la autonómica se ahorrará 38.000 euros. Ahora bien, de fecha de inicio de las obras o concreciones sobre si puede haber una partida en las cuentas de la Generalitat de 2026 y otros detalles, nada. No parece, en cualquier caso, probable que el inicio de los trabajos sobre el terreno sea una realidad antes de las elecciones de mayo de 2027, como ya admitió el alcalde, Pablo Ruz, en septiembre.

La corbata de la Dama que Ruz le entregó a Pérez Llorca, con el vicepresidente Martínez Mus detrás. / Héctor Fuentes

Pocas novedades

De hecho, tanto Pérez Llorca como el propio Ruz ofrecieron pocas novedades. El presidente de la Generalitat se escudó en que lleva pocos días y aún no ha tenido tiempo suficiente para sumergirse con profundidad en todos los proyectos, y respecto al inicio de las obras defendió que el día que se supiera se comunicaría, también porque en estos momentos aún se está con los estudios previos. En cuanto a las características técnicas de ese tranvía, respondió que “se le está preguntando a un presidente de la Generalitat que hace escasos diez días que es el presidente de la Generalitat”, remitiéndose a otros miembros de su equipo. Trataba de salirse así por la tangente con términos similares a los que utilizó al ser preguntado por plazos. A lo más que llegó el jefe del Consell es a dejar abierta la puerta a la colaboración público-privada en la gestión. “La gente quiere que los servicios públicos sean eficaces y eficientes”, alegó el president. No obstante, el alcalde sí admitió una vez más que no habrá catenarias, sino que será un vehículo eléctrico, con plataforma reservada y con guiado óptico, sobre todo por las complicaciones que generaría en la avenida de Novelda y en la avenida de la Libertad. “Cuando llegue el momento se explicarán todas las pecularidades”, dijo para tratar de zanjar el tema el regidor ilicitano.

La firma del convenio del Tram en el Salón de Plenos de Elche. / Héctor Fuentes

La Ronda Sur

Tampoco muchos más detalles se dieron en torno a los otros grandes proyectos, como la segunda fase de la Ronda Sur o Las Clarisas, más allá de lo que se ha venido sosteniendo en los últimos tiempos, subrayando su importancia, y algo parecido ocurrió con el bloque quirúrgico del Hospital General de Elche o las obras de desdoblamiento de la carretera de Santa Pola, bajo el argumento de que las expropiaciones siguen siendo lo que frena las obras. Solo en el caso de la Ronda Sur, Pérez Llorca especificó que “se va a completar un mapa de la movilidad muy importante de Elche”, con una inversión de 35,8 millones de euros, junto a los 7,8 millones del Ayuntamiento para las expropiaciones de los terrenos, y señaló que será una vía de dos calzadas unidireccionales con dos carriles cada una, arcenes y mediana de separación y que, por el lado del casco urbano, contará con una banda ajardinada y un paseo con carril-bici y acera peatonal.

Foto de familia con concejales y cargos del Ejecutivo valenciano, tras la firma. / Héctor Fuentes

La depuradora

Más énfasis puso en la depuradora de Algorós, con 82,5 millones de euros, “para seguir cuidando el bien que más protegemos en esta provincia que es el agua”. En este línea, puso el foco en que la Comunidad Valenciana “es un ejemplo a seguir” para otras zonas en aprovechamiento de agua, y subrayó que esta actuación permitirá la modernización de las instalaciones, la mejora de la calidad del agua tratada para su reutilización, la optimización de la eficiencia energética con la implantación de energías renovables y reducirá las molestias que ocasionan los olores y ruidos a los vecinos, entre otros aspectos.

Diálogo

Finalmente, el president habló del “esfuerzo inversor de la Generalitat para corregir el déficit que ha sufrido Elche durante tanto tiempo y mejorar la calidad de vida de los ilicitanos”, y sostuvo que, "si Elche avanza y le va bien, también avanzará y le irá bien al resto de la Comunitat Valenciana". Lo hizo, además, resaltando dos cuestiones: la voluntad para hacer las cosas y la necesidad de entendimiento y diálogo en un momento, apostilló, tan complicado para llegar a mayorías, a la sazón, con la parte final de su discurso en valenciano. El alcalde, como ya viene siendo tradicional en las visitas de este tipo, le regaló una corbata al jefe del Consell, en este caso, con motivos de la Dama de Elche. Pérez Llorca recogió el guante: se comprometió a ponérsela para la reunión prevista este miércoles con Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno que, por otra parte, tiene la última palabra en la cesión de la escultura ibérica a Elche.