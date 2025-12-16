El rector de la UMH anuncia una residencia para entre 200 y 300 estudiantes en el campus de Elche

Una residencia para entre 200 y 300 estudiantes, de gestión privada y con un precio de alquiler topado, es el principal anuncio que ha hecho este martes el rector de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Juan José Ruiz, en su tradicional brindis de Navidad, en el cual ha realizado un amplio balance de la gestión universitaria durante 2025 y ha avanzado las principales previsiones para los próximos años. Ha sido una comparecencia, junto a Joaquín Pérez, presidente del Consejo Social, marcada por tres grandes ejes estratégicos: la construcción de la residencia de estudiantes en el campus de Elche, un proyecto para el cual se tenía terrenos desde el pasado verano, la mejora urgente del transporte público y la consolidación del crecimiento académico con nuevas titulaciones de alta demanda entre las cuales destacó una Ingeniería Biomédica.

Ruiz reconoció que los estudiantes de la UMH, que se desplazan desde otras poblaciones o provincias, no escapan al contexto complejo que ha provocado el encarecimiento de la vivienda y las dificultades de movilidad hacia los campus. Si la universidad, dijo, quiere seguir teniendo un crecimiento académico “muy intenso” tiene que ajustar recursos, infraestructuras y planificación docente. “Una de las cosas que quiero destacar, y que está muy de moda hoy en día, es un tema que nos preocupa a todos: el alojamiento de los estudiantes”, subrayó en sus primeras palabras, en un acto convocado en el edificio Valona.

El rector situó el proyecto de la residencia de estudiantes como uno de los hitos más relevantes para el próximo ejercicio porque, según explicó, la UMH ha logrado dar solución finalmente los aspectos técnicos y jurídicos que mantenían paralizada una iniciativa de este tipo en el campus de Elche, lo que era una demanda desde hacía años. “Aquí, en Elche, sí que por fin hemos conseguido desbloquearlo", señaló. Juan José Ruiz dijo que en 2026 prevé sacar la licitación del mismo, entre empresas privadas, algunas de las cuales se han dirigido a la institución académica haciéndole ver su predisposición a liderar un proyecto de estas características. El rector dijo que el proyecto se adjudicará en una parcela situada junto a la avenida Unesco, dentro del propio campus. La futura residencia contará con una capacidad estimada de entre 200 y 300 plazas, una cifra que el rector considera “muy significativa” para aliviar la presión actual sobre el alojamiento. “Va a venir muy bien tanto para nuestro campus como para la ciudad”, remarcó. El rector insistió en que, pilotando la UMH el proyecto, la gestión será a través de una concesión a empresas privadas especializadas, una fórmula que, según Ruiz, es la única que garantiza la viabilidad de este tipo de infraestructuras. “La residencia no va a ser nuestra. El modelo siempre está gestionado por empresas externas porque es la única forma de que funcione bien una residencia universitaria”, dijo. No obstante, dejó claro que la UMH mantendrá el control sobre las condiciones del servicio: “La universidad cede el suelo y controla aspectos clave como el precio, el canon y la reserva de plazas para universitarios”. Ruiz no duda que no será una licitación que quede desierta por ese interés que el proyecto ha despertado en el sector privado. “Hay varios fondos interesados que nos han contactado para poder hacer ahí una residencia”, indicó, añadiendo que esta iniciativa privada permitiría acortar notablemente los plazos de ejecución. “Aunque me cueste decirlo, en lugar de seis años podría estar construida en uno. Esperemos que esté en funcionamiento en un par de años”, sentenció.

Ruiz comparó la futura residencia con la oferta actual, claramente insuficiente. “Ahora mismo, el albergue que se gestiona a través de nosotros tiene solo 57 plazas”, recordó, insistiendo en que la demanda no deja de crecer. “Cada vez hay más interés en las residencias universitarias y esto es algo que tenemos que atender”.

Asociado directamente al problema del alojamiento, el rector dedicó parte de su intervención a analizar las deficiencias del transporte público que sufren los alumnos, especialmente en el campus de Elche, pese a encontrarse en un entorno privilegiado y urbano. A pesar de ello, Ruiz calificó la situación de “complicada”, subrayando la complejidad añadida que supone la estructura multicampus de la UMH. “Tenemos cuatro campus y una casuística muy compleja, pero ahora mismo nos interesa especialmente el campus de Elche”, señalado.

En este sentido, confirmó que la universidad ya ha trasladado sus exigencias a la Conselleria de Infraestructuras para mejorar las líneas de autobús existentes. “Nos hemos reunido con los responsables porque queremos que haya una mejor comunicación desde los pueblos del interior, desde el sur, desde el norte y desde Alicante”, explicó.

Uno de los ejemplos más claros de esta problemática es la línea de autobús que conecta Alicante con Elche. Según Ruiz, se trata de una línea “bastante buena”, con buena frecuencia y precios adecuados para estudiantes, pero con una carencia difícil de justificar, pues no entra en el campus universitario. “Resulta que no para en nuestro campus, sino que pasa por delante y llega hasta la estación de autobuses”, lamentó, porque desde ahí los estudiantes tienen que desplazarse hasta media hora para llegar a su destino en algunos de los edificios del campus. Hace dos años el Ayuntamiento anunció una parada vespertina dentro de la UMH para usuarios de la zona del pabellón de Deportes.

Esta situación afectaría directamente a más de mil estudiantes procedentes de Alicante que cursan estudios en el campus de Elche. “Son estudiantes de la ciudad de Alicante que estudian aquí y tienen que ir hasta la estación y luego caminar, ir en bicicleta o lo que sea durante 20 o 30 minutos más”, resaltó. Un problema que, insistió, tiene una solución sencilla y prácticamente inmediata. “No cuesta nada. Es solo que haga una parada en nuestro campus. Hay un camino de servicio, con lo cual no sería un problema”, afirmó; de hecho, el cambio podría implementarse de un día para otro: “Si la cambian, puede estar mañana mismo”.

Además de esta línea, la UMH ha reclamado ajustes en otras rutas procedentes del Vinalopó Medio, como las que conectan con Aspe o Monforte. “Hay autobuses que llegan hasta la autovía y se desvían hacia otros campus, pero no paran aquí. Lo que hemos solicitado es que, al menos en algunos horarios, se acerquen al nuestro”, destacó. Ruiz amplió la reflexión al conjunto del sistema universitario valenciano y puso ejemplos de situaciones que considera “difíciles de consentir”. “Es curioso que a un estudiante de Torrevieja le cueste menos llegar al campus de la UA que al campus de Orihuela, que lo tiene al lado”, señaló, atribuyendo estas deficiencias a “herencias del pasado” y a la inercia administrativa. “Cambiar estas cosas cuesta mucho, pero son necesarias”, sentenció.

El tercer gran bloque del balance presentado por el rector se centró en el crecimiento académico de la UMH. Ruiz destacó que la universidad se encuentra en una fase de expansión “muy intensa”, con la implantación de cinco nuevas titulaciones -destacó el primer año de Enfermería- que ya están en marcha y con las plazas agotadas.

El presupuesto ascenderá a 134 millones de euros Más allá de los grandes retos vinculados al alojamiento, la movilidad y la expansión académica, el rector aprovechó su comparecencia para abordar otros asuntos clave que marcan la agenda universitaria: el avance de las infraestructuras en los campus, la situación de la financiación autonómica, la puesta en marcha de nuevos proyectos estratégicos como el Instituto de Moda y la incertidumbre jurídica derivada de una sentencia pendiente del Supremo contra la decisión de la Generalitat de conceder el grado de Medicina a la UA. Ruiz dibujó un escenario de gestión marcado por el crecimiento sostenido de la universidad, pero también por condicionantes externos que afectan a la planificación a medio y largo plazo. “Tenemos muchos proyectos en marcha, pero también dependemos de decisiones que no están solo en nuestras manos”, señaló. En materia de infraestructuras, el rector detalló el estado de varias actuaciones relevantes en el campus de Elche, algunas de ellas muy avanzadas y otras pendientes de culminarse en los próximos meses. Uno de los proyectos más inmediatos es el edificio Perleta: “Esperemos que esté acabado ya en el mes de abril, con lo cual en este mismo curso pueda empezar a dar servicio”. A este proyecto se suma una importante actuación de urbanización interna que afecta a uno de los ejes principales del campus. “Tenemos pendiente acabar la urbanización desde este edificio Valona hasta el Rectorado”, explicó. Una intervención que estaba prevista inicialmente para el año anterior, pero que se retrasó por cuestiones presupuestarias. "Este año esperemos que esté”, añadió. El rector también puso en valor otras actuaciones ya finalizadas, como la urbanización junto al nuevo edificio Valverde. “Ha quedado muy bonita, aunque lo diga yo”, comentó con tono distendido, destacando además la creación de un nuevo aparcamiento con 160 plazas. De cara a 2026, la UMH ya proyecta nuevas actuaciones para completar el desarrollo del campus de Elche. Entre ellas, la urbanización de la avenida Unesco y la mejora del acceso a la zona deportiva. “Eso está previsto que se pueda acometer el año que viene”, avanzó, subrayando que se trata de actuaciones necesarias para cerrar el crecimiento físico del campus. Otro de los anuncios destacados de la comparecencia fue la puesta en marcha del Instituto Mine Fashion Institute (MINE), una iniciativa vinculada al grado de Moda que imparte la UMH y que, según el rector, está teniendo una acogida muy positiva. Recordó que el instituto nace con el objetivo de ofrecer formación especializada en distintos ámbitos del sector de la moda, complementando la oferta reglada del grado universitario y destacó el carácter pionero del proyecto. “Es la primera vez que sepamos que en una universidad pública se organiza algo parecido, una iniciativa de este estilo como un instituto de moda”, afirmó, defendiendo que se trata de una respuesta a una demanda real del sector y del estudiantado. “Era algo que hacía falta”, añadió. En el apartado económico, Ruiz se refirió al estado de la financiación de la UMH y al pacto firmado con la Generalitat Valenciana. “Firmamos un plan de financiación cuando todavía estaba al final de la presidencia de Ximo Puig y ese pacto sigue vivo”, recordó. Se trata de un acuerdo a cuatro años que incluye una serie de indicadores que deben evaluarse de forma periódica. El rector insistió en que la firma del pacto no implica conformismo. “Una cosa es que hayamos firmado un pacto y otra que no queramos que nos igualemos todos”, afirmó, en referencia a las diferencias de financiación existentes entre las universidades públicas valencianas. En este sentido, citó estudios recientes que sitúan a la UMH entre las universidades con menor financiación por estudiante. “Ha salido de nuevo el estudio de la Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) y, en el parámetro de financiación por estudiante, tanto la UMH como la UA estamos más bajas que las demás”, señaló. No obstante, matizó que este no es el único indicador relevante. “A esa financiación hay que sumarle el índice de experimentalidad. No cuesta lo mismo una carrera de Derecho que una de Medicina”, explicó, recordando que la UMH tiene un alto componente de titulaciones experimentales, lo que incrementa los costes. Respecto al presupuesto, Ruiz avanzó que el Consejo Social aprobará unas cuentas en torno a los 134 millones de euros. “Cada año hay que ir aumentando el presupuesto con el crecimiento vegetativo y el coste de la vida”, señaló. Por último, a preguntas de los periodistas dijo que están a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo por el recurso que presentaron (desestimado por el TSJ) en contra del grado de Medicina de la UMH, sobre la que el rector fue prudente pero claro. “De momento no nos han dicho nada”, afirmó Ruiz, dando a entender que los plazos judiciales se están alargando de forma considerable. El rector apuntó a la saturación del alto tribunal como una de las causas del retraso. “He oído, y esto ya es bajo mano, que están intentando quitarse temas de encima porque van colapsados de casos”, explicó. En este contexto, asumió que la resolución puede demorarse más de lo habitual. “Si normalmente los tiempos ya son largos, ahora imagino que lo son todavía más”, añadió. También añadió que la decisión condiciona algunas decisiones estratégicas. “Es uno de esos temas que están ahí, pendientes, tenemos que esperar”, concluyó.

“Estas cinco nuevas titulaciones se han llenado completamente”, afirmó el rector, quien vinculó este hecho al aumento de las preinscripciones. “Mientras que la media de las universidades públicas valencianas ha aumentado un 5 %, en la UMH hemos aumentado un 45 %”, subrayó, calificando el dato de “muy anómalo, pero que nos encanta”. De cara al futuro, la universidad trabaja en nuevas propuestas académicas, entre las que destaca el grado en Ingeniería Biomédica, una propuesta que se dio a conocer el pasado año. El responsable académico explicó que se trata de una titulación “muy prometedora y con mucha demanda”, pero con enfoques muy distintos según la universidad. “En algunas tiene un enfoque casi informático; en otras, muy ingenieril. Nosotros queremos un enfoque ingenieril y médico real”, señó.

La nueva titulación se impartiría en la Escuela Politécnica Superior de Elche, con la participación directa de la Facultad de Medicina. “Tenemos Medicina y muy buenos profesionales, así que queremos una Ingeniería Biomédica mucho más adaptada a lo que debe ser”, afirmó. El plan de estudios se encuentra prácticamente finalizado y el siguiente paso será su envío a la agencia valenciana de evaluación. No obstante, el rector fue prudente con los plazos: “Corriendo mucho podría estar para el año que viene, pero no lo creo”. Además, insistió en la necesidad de equilibrar este crecimiento con los recursos disponibles. “Hemos crecido tanto de golpe con cinco grados nuevos que ahora hay que encajar muy bien las piezas: los presupuestos, el profesorado y las infraestructuras”, concluyó.