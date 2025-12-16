Paso adelante a la urbanización en 2026 del entorno del Elche CF: 4,1 millones y cinco meses de obras

El pleno del Ayuntamiento de Elche, previsto para el próximo viernes (8.30 horas) no solo aprobará el presupuesto municipal de 2026 (294 millones de euros) sino que dará el pistoletazo a uno de los proyectos municipales pendientes desde hace años, como es la urbanización de los alrededores del estadio Manuel Martínez Valero, propiedad del Elche CF. Los trabajos, que hace algunos meses se anunciaron por el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, y ya pasaron un primer trámite en el pleno del pasado mes de julio, comenzarán en 2026 con un coste de 4,1 millones de euros. El equipo de gobierno someterá en la sesión para su aprobación definitiva la ordenanza reguladora y de ordenación del canon de urbanización tras resolver durante los últimos meses todas las alegaciones. El siguiente paso entonces será iniciar los trámites para la licitación de las obras que está previsto que comiencen en 2026.

Un acceso al estadio Martínez Valero / INFORMACIÓN

La actuación se ejecutará por el Ayuntamiento de Elche y el pago de la urbanización se fijará de manera proporcional a las superficies que poseen los cuatro propietarios. El mayoritario es el propio consistorio ilicitano, con el 41,27 % de superficie, lo que supone para las arcas municipales un desembolso de 1,7 millones de euros; el Elche CF, como poseedor del 15,04 %, deberá pagar 620.000 euros; la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) del sector residencial E-24 deberá abonar 970.000 euros por el 23,49 % del suelo que posee y la mercantil Astonquer, que asume el 20,20 %, un total del 833.000 euros. Las obras contemplan mejorar la capacidad del tráfico gracias a duplicar los carriles de las avenidas José Esquitino Sempere y Manuel Martínez Valero. Al mismo tiempo, también se prevé la construcción de dos nuevas rotondas para oxigenar el tráfico en el entorno del estadio. "Unos trabajos que irán ligados a la instalación de mobiliario urbano, plantación de arbolado y nueva señalización vertical y horizontal", ha explicado en un comunicado el gobierno municipal.

Uno de los accesos junto al campo de fútbol Martínez Valero de Elche / Áxel Álvarez

Drenaje

Los trabajos incluirán medidas de mejora de drenaje de pluviales en glorietas, alcorques y medianas ante el riesgo de inundación al encontrarse junto al barranco de San Antón. Por este motivo, previo a las obras, será necesaria la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). La superficie de la actuación es de 25.500 metros cuadrados. El plazo de ejecución de los trabajos será de 5 meses por lo que los aficionados al club franjiverde tendrán que sufrir el comienzo de los trabajos durante la segunda parte de la temporada y ver el resultado de la obra, con las mejoras que prevé, la próxima campaña del cuadro franjiverde.

Zona ya desarrollada en los alrededores del estadio Manuel Martínez Valero / Áxel Álvarez

Este proyecto, con dos rotondas, se planteó en 2019 y se quedó en el cajón durante seis años hasta que ha sido retomado por el gobierno municipal manteniendo mucho de la urbanización que estaba prevista. Pero fue en 2012 cuando por primera vez el ejecutivo local se planteó la necesidad de acometer unos trabajos para resolver el grave conflicto de tráfico que se generaban en el entorno del estadio de fútbol. En un futuro la única forma que habrá de acudir al Martínez Valero será en transporte público porque buena parte de los enormes solares actuales se transformarán con esta operación urbanística en edificios.