El abuso del móvil concentra en Elche el 80% de las atenciones por conductas adictivas en jóvenes

Ocho de cada diez jóvenes o familiares que acuden al Ayuntamiento de Elche en busca de ayuda por adicciones lo hacen por el abuso a las tecnologías, especialmente al móvil. Así lo reflejan los datos manejados por la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA). Muy por detrás se encuentra la prevención del consumo de cannabis, con un 19% aproximado de las demandas, mientras que los casos vinculados al alcohol apenas alcanzan el 1%.

Precisamente la problemática en el entorno digital centró este miércoles buena parte de la jornada participativa "Tejiendo redes por la prevención" organizada por la UPCCA en el Centro de Congresos para avanzar en la elaboración del próximo Plan Municipal de Prevención de Conductas Adictivas. El encuentro reunió a familias, técnicos, policías y representantes de entidades sociales con el objetivo de analizar la realidad de la ciudad y proponer nuevas líneas de actuación.

Perfiles

El perfil de población con el que habitualmente encuentran ese acercamiento que puede derivar en un abuso se mueve entre los diez hasta los los 22 años. En este contexto, las adicciones comportamentales, y especialmente las relacionadas con las tecnologías, son las más frecuentes. “Una persona de 40 años con un consumo habitual ya se plantea otro tipo de recursos o tratamientos; lo que nos llega a nosotros es población joven, y ahí las tecnologías están muy a mano”, explica Maribel Machuca, psicóloga de la unidad. Lo cierto es que la unidad ha llegado a registrar en los últimos años abusos al móvil entre menores incluso de cinco años.

De igual forma, incide en que pese a que se detectan puntualmente otros consumos como el cannabis, y los vapeadores, sobre los que sensiblemente ha aumentado el uso en el último año, la prevalencia es sensiblemente menor.

Precisamente durante el encuentro se presentaron las conclusiones del estudio sobre el consumo de sustancias adictivas y, tras una encuesta a centenares de ilicitanos, se expuso que quienes buscan ayuda sobre las drogas se amparan en el 32,2% de los casos en sus familias, un 27% en amigos y un 23,5% en la UPCCA. Ahora bien, por zonas, se detecta que en Carrús Oeste la balanza cambia y los usuarios pedirían antes ayuda a la unidad municipal, en el 55% de los casos, que a su entorno.

El Camp d'Elx, donde menos se pide ayuda

Otro dato clave es que en las pedanías el 37% de la población no pediría ayuda por ningún tipo de canal, lo que evidenciaría la falta de conciencia sobre los recursos a disposición y la distancia geográfica, aunque los técnicos que dieron las conclusiones tampoco saben asociar la causa exacta de por qué el porcentaje es tan elevado en el extrarradio frente a los barrios, donde como máximo un 14% de los usuarios señalan que no preguntarían.

Por otro lado, en cuanto a un problema latente de alcohol, desde la unidad explican que sólo se les ha derivado un caso en lo que va de ejercicio en jóvenes.

Un momento de la jornada de la UPPCA en la que se ha presentado el estudio sobre consumo de sustancias adictivas / INFORMACIÓN

Alcoholismo, debajo de la media

En este punto, detectan también que el alcoholismo está en la actualidad en Elche por debajo de la media nacional y de la Comunidad Valenciana, como apuntó Salvador Martínez, educador social de la unidad, quien hizo balance del plan municipal vigente que caduca este 2025.

Manifestó que hay satisfacción por haberse cumplido los objetivos de prevención, aunque la actividad este miércoles sirvió para ajustar las intervenciones a las nuevas realidades, y que se vea plasmado en el nuevo plan 2026-2029. Incluso en el programa estaba prevista una mesa redonda centrada en el papel clave que tienen las familias como agentes de prevención.

Colegios

Desde la unidad subrayaron el amplio alcance de las intervenciones de la unidad, especialmente en el ámbito educativo e incidieron en que se han atendido en torno al 95% de las peticiones de colegios e institutos para implementar programas de prevención avalados científicamente, además de cubrir la totalidad de las demandas familiares y comunitarias, con acciones en fiestas patronales y campañas específicas como la promoción de una Navidad sin pantallas y el fomento del ocio saludable. "Se trata de generar red, reflexionar juntos y mejorar de forma continua”, insistió por su parte la edil de Sanidad, Inma Mora.

Recursos

La UPCCA de Elche, ubicada en el nuevo centro social de San Antón, y adscrita al área de Salud Pública de la Generalitat Valenciana, está formada por cuatro profesionales: dos psicólogas, un educador social y una técnica de animación sociocultural. Se trata de un servicio municipal y gratuito que actúa en prevención universal, selectiva e indicada, en los ámbitos comunitario, familiar y educativo.