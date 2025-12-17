Más bicicletas que renos en la tarde navideña más luminosa de Elche

La Navidad también se puede pedalear, y Elche volvió a demostrarlo este miércoles por la tarde con una nueva edición del Bicillum, la marcha ciclista navideña que convirtió los carriles bici de la ciudad en un desfile de luces, risas y timbres. Más de 150 ciclistas se sumaron a esta quinta convocatoria impulsada originariamente desde el IES Cayetano Sempere, en una iniciativa que mezcla educación, convivencia y espíritu festivo a partes iguales.

Hacia las 18 horas, bicicletas de todos los tamaños —algunas más decoradas e iluminadas que un escaparate— comenzaron a rodar en un recorrido tranquilo, pensado para disfrutar sin prisas, y que tiene unos 7 kilómetros de longitud. Entre los participantes había alumnado, profesorado, madres, padres y personal de administración y servicios, todos con un objetivo común: celebrar la Navidad desde una forma diferente de ocupar la ciudad.

La ciudad, vista desde el sillín

El Bicillum volvió a ser un paseo colectivo, más que una marcha, donde lo importante no era llegar antes sino llegar juntos y darle luz a la ciudad en plena Navidad. El trazado discurrió por los carriles bici urbanos, permitiendo redescubrir calles y rincones habituales desde una mirada distinta, más lenta y luminosa.

Como en ediciones anteriores, la unidad ciclista de la Policía Local de Elche acompañó al grupo durante todo el trayecto, garantizando la seguridad y aportando tranquilidad a una actividad pensada para todas las edades.

El "Bicillum" recorrió cerca de 7 kilómetros de la ciudad de Elche / Pilar Cortés

Bicis con luces y rock al final del camino

Luces de colores, gorros de Papá Noel, guirnaldas y algún que otro disfraz improvisado pusieron la nota visual a una tarde en la que las bicicletas fueron protagonistas absolutas. A la salida y a la llegada, la música de un grupo de rock se encargó de animar el ambiente y cerrar la jornada con un tono festivo que arrancó más de un aplauso.

Desde la organización se había insistido en acudir con bicicleta en buen estado, iluminación delantera y trasera, casco y chaleco reflectante, requisitos que se cumplieron y contribuyeron a que la actividad se desarrollara de forma ordenada.

Un proyecto educativo que sigue creciendo

Cinco ediciones después, el Bicillum se ha consolidado como una de las citas navideñas más singulares del calendario escolar ilicitano. Nacido en el IES Cayetano Sempere en 2021, el proyecto ha ido sumando centros y participantes hasta convertirse en una experiencia compartida por nueve centros educativos: los institutos Cayetano Sempere, Victoria Kent, La Torreta, Carrús, La Asunción, Sixto Marco y Joanot Martorell, junto a los colegios Miguel de Cervantes y Jaume I.

Más allá del ambiente festivo, los equipos educativos subrayan que el Bicillum persigue concienciar sobre la movilidad sostenible, enseñar otra forma de moverse por la ciudad, proponer alternativas de ocio saludable y aplicar aprendizajes directos, inmersivos y competenciales. Una lección que, al menos por una tarde, se imparte sobre dos ruedas y con luces de Navidad.