Compromís asegura que la Diputación no recoge la construcción del Palacio de Congresos de Elche en 2026

La portavoz municipal de Compromís per Elx, Esther Díez, anunció este miércoles que “Pablo Ruz ha vuelto a faltar a la verdad a la ciudadanía ilicitana con el Palacio de Congresos, haciendo una vez más uso de su épica para anunciar la construcción de un proyecto que no se recoge en los nuevos presupuestos de la Diputación y, por tanto, no verá la luz en esta legislatura”. Díez dijo que “más allá del anuncio grandilocuente del señor Ruz sobre el nuevo diseño del Palacio de Congresos, la realidad es que las ilicitanas e ilicitanos siguen sin ver materializado un proyecto que el PP viene anunciando a bombo y platillo desde el año 2019. Desde entonces, han pasado tres presidentes por la Diputación, y lo que debería ser un edificio transformador para nuestro municipio sigue sin estar levantado, pese a que los terrenos fuesen adquiridos ya en 2022 por el anterior gobierno de izquierdas”.

“Anunciar el nuevo diseño del Palacio de Congresos, e incluir solo una partida para la redacción del anteproyecto en los nuevos presupuestos de la Diputación, a estas alturas, es insuficiente. Esta falta de inacción política, acompañada de anuncios vacíos por parte de los miembros del PP, se suma al reguero de falsas promesas con Elx, tanto por parte de la Diputación como de la Generalitat Valenciana”, denunció Díez.

Aspecto interior del Palacio de Congresos de Elche / INFORMACIÓN

Sin calendario

Por su parte, el diputado de Compromís en la Diputación de Alicante, Ximo Perles, señaló que “tras más de 10 años de promesas incumplidas, la situación es muy clara: no hay proyecto ejecutado, no hay presupuesto para la construcción, ni ningún calendario realista. Lo único que existe hasta la fecha, es un concurso de proyectos y una partida de 320.000 euros destinada únicamente a la redacción del anteproyecto”.

Asimismo, Ximo Perles lamentó que“cada nuevo anuncio del PP sobre el Palacio de Congresos de Elche no es más que una cortina de humo para seguir engañando a la ciudadanía, lo que genera falsas expectativas y esconde la falta absoluta de compromiso real con el Palacio de Congresos. Sin inversión real y sin planificación, este proyecto continúa siendo papel mojado”.