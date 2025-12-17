Elche abordará los retos educativos en un segundo congreso en enero

Reflexionar sobre el futuro de la enseñanza. Es el reto que persigue el Ayuntamiento de Elche con su segundo Congreso de Educación 'Vivir aprendiendo 2026'. El encuentro será el próximo 31 de enero en el Gran Teatro, a diferencia del primero que fue el pasado febrero en el Centro de Congresos, y bajo el lema ‘La educación que nos transforma’ tiene como objetivo ofrecer un espacio para debatir, motivar y volver a conectar con lo esencial en las aulas.

La edil del área, María Bonmatí, confirmó que en esta nueva edición participarán los seis centros públicos y privados Luis Vives, Candalix, Jesuitinas, Salesianos, CEU y La Devesa.

El congreso está dirigido principalmente a docentes, profesionales del ámbito educativo y pedagógico, y a todos los miembros de la comunidad educativa, quienes, según la edil, “encontrarán en este espacio una oportunidad para enriquecer sus conocimientos, reflexionar sobre su práctica y descubrir nuevas formas de afrontar los retos de la enseñanza en el contexto actual”.

Ponentes

Entre los ponentes, destaca la participación de expertos de renombre en el ámbito educativo, pedagógico y emocional como Luis Galindo, Rosa Liarte, Miguel de Lucas, Marta Romo, César Bona y Jesús Guillén, quienes compartirán su conocimiento y experiencia sobre cómo hacer una enseñanza más humana e introspectiva.

Según la concejala hay que entender este foro como una experiencia para crecer, cuestionar y volver a conectar con lo esencial de la enseñanza. "Abrir puertas a nuevas posibilidades, despertar talentos ocultos y sembrar valores que construyen sociedades más humanas y solidarias”, expone.

Xuxo Ruiz durante el primer congreso de Educación en Elche / Matías Segarra

En este punto, reiteró que cada enseñanza, reflexión y encuentro invita a mirar el mundo con otros ojos, a descubrir "que el verdadero cambio comienza en nosotros, por transformar la educación es transformar vidas, y transformar vidas es cambiar el futuro”.

Recaudación

El congreso será solidario, con lo que el acceso será mediante entrada, que se podrá adquirir en el portal Vivaticket, y la recaudación se destinará de manera íntegra a una fundación que trabaja por causas sociales, y que hasta la fecha no ha trascendido. Toda la información estará disponible en una web oficial habilitada para este fin.

En la primera edición participaron unos 200 profesionales como Xuxo Ruiz, referente de la enseñanza por su curioso método de motivación (la Magia Educativa) que ha llegado a ser considerado como uno de los cincuenta mejores profesores del mundo.

Durante el congreso otros expertos abordaron el término TIC, pero no entendido como Tecnologías de la Información y la Comunicación si no como «tiempo, interés y cariño», para incidir en la necesidad de escuchar a los menores. También se trató entonces la importancia de que los decentes se cuiden a nivel emocional para cuidar de los más pequeños.