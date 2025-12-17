PP y Vox adelantan que rechazarán las 77 enmiendas de PSOE y Compromís al presupuesto 2026

Seis días después de presentar el presupuesto de 2026 (294 millones de euros), el alcalde Pablo Ruz y sus socios de Vox volvieron a la misma sala para hablar de él, sin aportar muchas más ideas que el pasado jueves, pero donde el regidor, antes de las preguntas de los medios, cedió el protagonismo a la portavoz Aurora Rodil. Fue una escenificación innecesaria de la solidez del pacto de gobierno después de que PSOE y Compromís haya ofrecido al menos cinco comparecencias para cuestionar los números con todo tipo de argumentos y el PP y Vox los hayan intentado rebatir con sus argumentos, sin ir más lejos, el pasado lunes, aunque, en algunas ocasiones, mezclan la situación de Elche con la del Gobierno de España, también sin presupuestos. La comparecencia conjunta de ambos responsables de la polícita municipal sirvió para volver a defender el presupuesto municipal que se aprobará el próximo viernes. Ambos coincidieron en que las cuentas son fruto del “diálogo, el acuerdo y la escucha activa” entre los dos socios y garantizan estabilidad para afrontar el tramo final de la legislatura. Lo mismo que ya habían dicho.

La comparecencia volvió a tener más de crítica a la oposición que de poner en valor la gestión, así adelantaron que, aunque aún no se han estudiado las enmiendas presentadas por PSOE (17) y Compromís (60) serán rechazadas. De hecho, el argumento de Rodil se basó estrictamente en que lo hará su formación por quién las presenta, "estamos analizando cuidadosamente las enmiendas, pero como principio general desde Vox es altamente probable, por no decir absolutamente seguro, que no votaremos ninguna enmienda del Partido Socialista ni de los comunistas. Estos que sostienen en España un gobierno corrupto y moral, felón que nos está llevando al abismo. Por supuesto con ellos nada queremos". Casi la interrumpió el alcalde para dar a entender a su socia que tampoco las aceptarían, "nada ya te lo digo, nada (estamos), en absoluta coincidencia, de verdad. Tengo que decirles que se siente una profunda decepción cuando hemos visto el número total de enmiendas, 17. Ya les digo, es que sale una enmienda o poco más por cada uno de los concejales".

Ruz subrayó que el presupuesto es “fruto del diálogo, porque venimos a la política para dialogar” y recalcó que incorpora nuevas medidas que “enriquecen y mejoran el pacto de Valverde suscrito en junio de 2023”. En este sentido, explicó que las cuentas se estructuran en cuatro ejes fundamentales: una política social “real”, la promoción del empleo, el impulso a la cultura y el turismo y el refuerzo de la seguridad ciudadana. “El presupuesto prepara a la ciudad para afrontar los desafíos derivados de la situación política inestable a nivel nacional y de la realidad social de nuestro municipio”, afirmó el alcalde, quien insistió en que disponer de presupuestos es sinónimo de estabilidad y de cumplimiento del mandato de las urnas.

Ocupación ilegal

Por su parte, Aurora Rodil defendió que aprobar las cuentas es imprescindible para un buen gobierno y advirtió de que “no tener presupuestos es una irregularidad democrática y de todo tipo”, que genera incertidumbre en las familias y dificulta una gestión eficaz. A su juicio, se trata de unos presupuestos “serios”, que garantizan la inversión y permiten seguir transformando el municipio, con un grado de cumplimiento del pacto inicial que cifró en más del 90 %. Rodil destacó que las cuentas incorporan nuevas iniciativas impulsadas por Vox, como la creación de una oficina de asesoramiento frente a la ocupación ilegal, una medida que, según señaló, responde a la realidad de los barrios más vulnerables y a la falta de protección por parte del Gobierno central. “Estos presupuestos no solo son fruto de la escucha entre partidos, sino también de la escucha a la gente”, remarcó.

El alcalde Ruz defiende los mejores presupuestos para Elche / M. Alarcón

El empleo fue otro de los ejes centrales de su intervención. La portavoz de Vox defendió el refuerzo de la Agencia Municipal de Empleo, al considerar que “el empleo es la política social más importante que puede existir”, ya que devuelve dignidad y autonomía a las personas. En esta línea, anunció una partida específica para la Escuela Municipal del Calzado, con el objetivo de formar operarios cualificados y sostener la principal industria del municipio.

En materia social, Rodil explicó que se ha dado un giro a las ayudas de emergencia para evitar “un sistema clientelar” y orientarlas a cambiar realmente la vida de las personas. Entre las prioridades, citó la lucha contra la pobreza infantil, con el objetivo de “desnutrición cero” en niños y mujeres embarazadas, y la atención a mayores con pensiones mínimas, que viven en soledad o precariedad. También destacó el programa Código NES, contra la soledad no deseada en mayores de 70 años, que calificó de “revolucionario” en Elche. La portavoz de Vox alertó además de problemas de inseguridad y drogas en determinados puntos del municipio y anunció un refuerzo de los medios de la Policía Local y la coordinación con la Policía Nacional para combatir esta “plaga que destruye vidas y familias”.

Préstamo

Tanto Ruz como Rodil coincidieron en la apuesta por la cultura y los macroeventos, que, según señalaron, generan actividad económica y atraen turismo. Finalmente, Rodil puso el acento en el compromiso de no incrementar la deuda municipal cuando el presupuesto prevé una solicitud de un préstamo de 31,4 millones de euros: “El crédito solo se pedirá si es necesario y hasta un máximo de 12 millones, para no endeudar la ciudad”. La diferencia entre una y otra cantidad, cerca de 20 millones, en los que espera contar Ruz de los remanentes de Tesorería, a los que se refirió como "ahorro" cuando en realidad se trata de dinero que no se ha gastado el año anterior, algo que sabe perfectamente de su etapa en la oposición cuando, precisamente, acusaba a PSOE y Compromís, entonces en el gobierno municipal de lo mismo que él ahora practica. En su cierre, el alcalde insistió en el carácter político del acuerdo presupuestario y en la importancia de la estabilidad institucional. “Tener presupuestos es tener estabilidad y es cumplir con el mandato que nos han dado las urnas”, concluyó.