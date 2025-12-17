Elche premia el talento empresarial en la gala Elche Emprende

El Centro de Congresos de Elche acogió el martes por la noche la celebración de la Gala Elche Emprende 2025, un acto institucional con el que el Ayuntamiento ha querido reconocer públicamente el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de emprendedores y empresas que contribuyen de manera directa al avance económico y social del municipio.

La cita, celebrada bajo el lema ‘Elche que emprende, Elche que inspira’, reunió a representantes del tejido empresarial local y a responsables municipales, en una velada que combinó reconocimiento institucional, divulgación y entretenimiento.

Reconocimiento al emprendimiento local

El acto contó con la presencia del alcalde de Elche, Pablo Ruz, y del concejal de Promoción Económica, Samuel Ruíz, quienes acompañaron a los 12 emprendedores premiados en los Premios Iniciativa Emprendedora del Mes, una iniciativa municipal orientada a impulsar la cultura emprendedora, fomentar la creación de nuevas empresas y dar visibilidad al talento local.

Estos galardones buscan reforzar el papel del emprendimiento como motor de crecimiento y herramienta clave para la diversificación económica de la ciudad.

El alcalde de Elche cerró la gala en la que se premió a los emprendedores de la ciudad / INFORMACIÓN

Proyectos premiados y ayudas económicas

En esta edición, los Premios Iniciativa Emprendedora del Mes han recaído en los siguientes proyectos y empresas: Yogabyceli, Food Luis IA, Wayalia, Estudio de Artes Circenses-Increíble, Paloma Roca Comunicaciones, Soluciones Corporativas, Tecyss Hispania, Productos Artesanales KM0, Centro Cultural La Manzanera, Rite Sport Center y VVS Solutions.

Además del reconocimiento institucional, el Ayuntamiento ha concedido tres premios económicos. El proyecto Tecyss Hispania recibió una dotación de 6.000 euros, mientras que Wayalia fue distinguido con 4.000 euros y el Centro Cultural La Manzanera obtuvo un premio de 2.000 euros, como apoyo directo al desarrollo y consolidación de sus iniciativas empresariales.

Liderazgo, humor y cierre de la gala

La Gala Elche Emprende 2025 incluyó también un apartado divulgativo y cultural. El experto en liderazgo empresarial Lucio Fernández fue el encargado de impartir la ponencia titulada “Egoísmo responsable: liderar desde el propósito”, centrada en la gestión consciente y el liderazgo con valores en el ámbito empresarial.

El broche más distendido de la velada lo puso el monologuista Sando de Sandoval, que aportó el toque de humor a una jornada concebida para inspirar, reconocer trayectorias y reforzar el compromiso municipal con el emprendimiento ilicitano.