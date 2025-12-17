Tertulia gastronómica
Fernando Soler, costrero de honor de Elche
Amigos del Arroz con Costra reconoce la labor del oftalmólogo y el congreso que organiza y ha colocado a Elche en la esfera internacional
La Asociación de Amigos del Arroz con Costra de Elche acordó este miércoles nombrar Costrero de Honor al oftalmólogo Fernando Soler, en un acuerdo que se toma al final del ejercicio entre las propuestas que realizan los asociados y que ya se ha dado a conocer al galardonado, que tendrá que recoger la distinción en un acto aún sin fecha, pero en el que, a buen seguro, habrá un arroz con costra.
El doctor Soler, como cariñosamente se le conoce en Elche, es un reputado oftalmólogo especializado en cirugía de segmento anterior y refractiva, director médico de Innova Ocular en Elche y director del congreso internacional FacoElche, que se ha convertido en una interesante contribución para dar a conocer al mismo tiempo la ciudad a los cientos de profesionales que cada año acuden desde hace cinco lustros a este encuentro científico, que nació en 1999 y que se especializó en catarata y cirugía refractiva. Recientemente, el Ayuntamiento de Elche le ha dedicado una calle por su contribución a la ciudad. Ha trabajado en centros de referencia como el Hospital Clínico de Madrid, Gregorio Marañón, Hospital La Fe de Valencia y fue jefe de Oftalmología en el Hospital General Universitario de Elche. También preside la Fundación Dr. Soler de la Comunidad Valenciana.
Tres décadas
El facultativo toma el relevo a la Policía Local, que recibió el galardón en 2025, mientras que anteriores ganadores del reconocimiento fueron la chef ilicitana Susi Díaz, copropietaria del restaurante La Finca y la ONG Conciénciate, que lidera Gorka Chazarra. La Asociación de Amigos del Arroz con Costra, que se ha ganado una larga reputación de más de tres décadas de trabajo constante para unir gastronomía y tertulia, invita cada miércoles a lo largo de todo el año a personas y entidades que contribuyen a mejorar la sociedad, pero buscando en la mayoría de veces a aquellos que son ilicitanos.
