El cumpleaños que no se esperaba el empresario de Elche Juan Perán

Un encuentro para celebrar la vida, agradecer y transmitir la alegría de mantener la llama de la amistad después de décadas. Con cánticos en valenciano sobre lo buenas que están las habas fue recibido entre aplausos el fundador de Pikolinos, Juan Perán, en la última reunión de los Amigos del Villalobos.

Y es que lo que no se esperaba el empresario es que la asociación que preside le estaba preparando una sorpresa por su 78 cumpleaños. Cuatro días después de soplar oficialmente las velas, el ilicitano acudió como cada miércoles a esta cita especial en la que se suele homenajear a figuras de la ciudad, pero le pilló por sorpresa haberse convertido él mismo en el protagonista de la mañana.

El homenaje de los Amigos del Villalobos de Elche a Juan Perán, en imágenes / Pilar Cortés

Perán, emocionado, se deshizo en abrazos este 17 de diciembre entre cerca de medio centenar de asistentes a un almuerzo típico en el restaurante del Parque Deportivo. Aunque es difícil recoger en estas líneas a todos los participantes, se encontraban compañeros jubilados como el fundador de J'hayber, Rafael Bernabéu, que a sus 95 años fue homenajeado también hace un mes por la entidad; el catedrático Justo Medrano; el empresario Pepe Quiles de Kelme; el que fuera secretario municipal Lucas Alcón; el ex comisario de la Policía Nacional José Javier Cuasante, jubilado en 2024; el ex presidente de la Gestora de Festejos Antonio Quesada; Fernando García Fontanet, fundador del Museo Escolar de Pusol, o el ex alcalde Manuel Rodríguez, quien, de forma anecdótica, también reseñó que cumplió años con horas de diferencia con Perán.

"Es un hombre de gran corazón"

Fernando García, vocal de los Amigos del Villalobos, señaló que a lo largo de los cerca de tres lustros de historia que tiene la entidad era necesario reconocer al emprendedor ilicitano por su contribución al colectivo, y por todo lo que ha hecho a lo largo de su vida en el plano profesional y humano "porque es un hombre muy generoso con un gran corazón", apuntaba el expresidente del Patronato del Misteri.

Amigos del Villalobos en el homenaje a Juan Perán este miércoles en Elche / Pilar Cortés

Incidieron en el papel crucial que ha jugado el promotor de Pikolinos dentro de la fundación que lleva su nombre, y desde la cual se han logrado desarrollar en las últimas décadas infinidad de proyectos de inclusión social con personas dependientes, así como la labor con ONG's en países en vías de desarrollo, por poner solo unos ejemplos.

Reconocimientos

No era la primera vez que Perán recibía alagos de entidades, ya que hace escasos tres meses también fue condecorado por la Fundación Elche Acoge, al igual que se hizo lo propio a título póstumo con Pascual Ros, para poner de relieve el compromiso social que ambos mostraron siempre.

En junio de 2024 su propia firma de Pikolinos también celebró una gala en su honor en el estadio del Martínez Valero por las cinco décadas de trabajo de este referente del mundo del calzado, y el Ayuntamiento de Elche lo galardonó el pasado enero con el título de Hijo Adoptivo.

Regalo

Este miércoles, rodeado de amigos, agradeció el regalo que le estaban haciendo con su presencia y enfatizó que él sólo ha procurado a lo largo de su carrera devolver todo lo bueno que la vida le ha ido dando e incluso se ofreció a invitar a todos los presentes haciendo gala de su generosidad. El broche del encuentro lo puso la actuación de los Mariachis de Crevillent, que endulzó con música el amistoso reencuentro.