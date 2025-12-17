La visita de Papá Noel abre los actos navideños del Hospital General de Elche

El Hospital General Universitario de Elche ha puesto en marcha un amplio programa de actividades navideñas con el objetivo de acompañar a pacientes y profesionales durante estas fechas señaladas. La iniciativa, que se desarrolla a lo largo del mes de diciembre y principios de enero, combina actos lúdicos, visitas solidarias y homenajes internos para humanizar la estancia hospitalaria, especialmente de quienes no pueden pasar la Navidad en casa.

La celebración se deja notar ya en el centro sanitario, con la decoración navideña instalada en distintas salas y unidades. A ello se suma, este año, un concurso de decoración entre servicios y unidades, cuyo fallo se dará a conocer mañana, 18 de diciembre, y que ha contado con una amplia implicación del personal.

Papá Noel por los pasillos del Hospital General de Elche, este miércoles / INFORMACIÓN

Implicación del personal y pacientes

El certamen de decoración ha supuesto un trabajo conjunto en muchos casos entre profesionales y los propios pacientes, reforzando el ambiente participativo dentro del hospital. Además, el personal sanitario ha organizado, con la colaboración de entidades y asociaciones, una agenda de actos pensados para quienes permanecen ingresados durante estas fechas.

Desde la Dirección del centro han señalado que “todos los eventos programados tienen como objetivo amenizar la estancia de los pacientes en estas fiestas tan señaladas, sobre todo de aquellos que viven esta época con más ilusión, los más pequeños”.

Drilo, Papá Noel y libros solidarios

Los actos comenzaron el pasado martes 9 de diciembre con la visita de Drilo el Cocodrilo, que recorrió la planta de Pediatría para divertir a los niños y niñas ingresados. La actividad fue organizada por el Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

Este miércoles 17 de diciembre ha tenido lugar otro de los momentos destacados del programa con la visita de Papá Noel, acompañado por miembros de la Biblioteca Municipal de Elche, que como cada año se acercan al hospital para realizar una donación de libros destinada a los pacientes.

Papá Noel ha visitado también, según informaba el Ayuntamiento, el Hospital del Vinalopó dentro de la campaña ‘Que la magia de los libros os acompañe’ impulsada por la Red de Bibliotecas Municipales de Elche. La iniciativa, que celebra este año su séptima edición, tiene como objetivo llevar ilusión a los más pequeños y fomentar la lectura entre los menores que pasas la Navidad ingresados. En la visita han participado la edil de Bibliotecas, Loli Serna; la edil de Sanidad, Inma Mora; y la edil de Acción Social, Celia Lastra, que junto a Papá Noel han recorrido las áreas pediátricas de ambos centros hospitalarias para hacer entrega de los lotes de libros.

En total se han repartido 52 lotes, 26 en cada hospital, con un total de 230 ejemplares adaptados a diferentes edades, tanto para los niños ingresados como para sus acompañantes y familiares.

Magia, jubilados y deporte solidario

El calendario continúa el jueves 18 de diciembre, a las 18:00 horas, con la actuación del mago y payaso cómico Edy en el salón de actos del hospital. Se trata de uno de los eventos más esperados, dirigido a niños y niñas hospitalizados y a familiares de trabajadores del departamento sanitario. Esta actividad se celebra anualmente gracias a la colaboración del Colegio de Enfermería de Alicante, encargado de su organización.

El viernes 19 de diciembre se celebrará el tradicional homenaje a los jubilados del año, un emotivo acto en el que se entrega un diploma y un pin conmemorativo al personal que finaliza su etapa laboral en el departamento.

Los pequeños viven estos días emociones navideñas en el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

Ya a finales de mes, el lunes 29 de diciembre, los jugadores del Elche Club de Fútbol visitarán a los menores de Pediatría y Neonatos, a quienes entregarán regalos. El 2 de enero será el turno del Elche Club de Rugby Union, cuyos jugadores también participarán en esta iniciativa solidaria, junto con la prevista visita del equipo de balonmano de la ciudad.

El programa se cerrará el 5 de enero con uno de los momentos más esperados: la visita de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente, que recorrerán todas las plantas del Hospital General Universitario de Elche repartiendo regalos y caramelos entre los pacientes, manteniendo viva la ilusión incluso dentro del entorno hospitalario.