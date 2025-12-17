La Policía Local de Crevillent da con el "Grinch" de la Navidad

La Policía Local de Crevillent ha logrado identificar y localizar al autor del robo del Niño Jesús sustraído hace unos días del belén instalado en el Centro de Mayores, un episodio que había empañado la Navidad en el municipio. Los agentes han recuperado la figura y han querido aprovechar el hallazgo para felicitar las fiestas a los crevillentinos, utilizando incluso la imagen del pequeño “Jesusito” robado en sus publicaciones en redes sociales.

En ese mensaje, difundido por los propios agentes, son ellos mismos quienes se refieren al autor del robo como el "Grinch" de la Navidad local. “Nuestros agentes saben muy bien dónde localizar a los Grinch que quieren fastidiarnos la Navidad... Grinch localizado y Niño Jesús recuperado”, reza el mensaje policial, que añade además que “esta noche dormirá en su pesebre”.

Publicación en Instagram con el Niño Jesús recuperado por la Policía Local de Crevillent / INFORMACIÓN

Sin embargo, ese último deseo no ha podido cumplirse, al menos en el Centro de Mayores, ya que la historia no ha tenido un final completamente feliz.

El robo que indignó al municipio

El hurto se produjo en un espacio municipal destinado al bienestar y la convivencia, lo que provocó un profundo malestar tanto entre los usuarios del centro como en el propio Ayuntamiento. El belén del Centro de Mayores había sido instalado gracias al préstamo de una usuaria, que cedió temporalmente su nacimiento para compartirlo durante las fiestas.

El belén del centro de mayores de Crevillent sin la figura principal pues había sido robada / INFORMACIÓN

Desde la Concejalía de Bienestar Social y Familia ya se condenó en su momento el acto, calificándolo de incívico y especialmente grave por producirse en un lugar pensado para el encuentro. La desaparición del Niño Jesús dejó el pesebre incompleto, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la Navidad crevillentina.

El belén no volverá al Centro de Mayores

Pese a la actuación policial, la dueña del nacimiento ha decidido retirar definitivamente su belén. La mujer, usuaria del Centro de Mayores y propietaria de las figuras, ha manifestado que ya no se fía de que el Niño Jesús pueda volver a ser robado y ha optado por poner fin a su donación temporal. De este modo, aunque el “Grinch” ha sido localizado y la figura recuperada, el belén del Centro de Mayores no volverá a exhibirse, dejando un sabor agridulce en la Navidad de Crevillent.