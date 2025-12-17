Treinta minutos de protesta de la Justicia por una "injusticia"

Los funcionarios de Instrucción de los juzgados de Elche, afectados a partir del 1 de enero por un recorte en el personal que atiende las guardias, han comenzado este miércoles los paros para protestar por esta decisión de la Dirección General de Justicia, que consideran "injusta" y que generará una sobrecarga de trabajo en un servicio que desde hace 15 años está reforzado, precisamente, para atender la conflictividad que se genera.

El paro ha comenzado a las 11 horas y ha durado 30 minutos. Se repetirá los próximos días 23 y 30 de diciembre, en el mismo horario, y a partir del 7 de enero, a diario. Juan Pedro Pelegrín, del sindicato UGT, uno de los que ha denunciado esta situación, ha explicado al diario que "hoy los funcionarios de Justicia aquí en Elche se están concentrando contra la cacicada de la Dirección General de eliminar un funcionario del servicio de guardia. ¿Esto qué va a suponer? Va a suponer mayor plazo de espera, mayor presión laboral para los trabajadores y un servicio lamentable para los ciudadanos". Según el veterano sindicalista, "por esta razón nos estamos concentrando, para evitar que la Dirección General maltrate a esta ciudad, que es lo que viene haciendo desde hace mucho tiempo, ya que nos trata como a una población de 40.000 habitantes. Estamos reivindicando no solamente que haya un trabajador que hoy se quiere quitar, sino que el servicio sea adecuado al nivel de la ciudad que tenemos".

Además de UGT, los sindicatos STAJ y CSIF, apoyan las medidas de los trabajadores porque consideran que la decisión "es incoherente y perjudicial", para la calidad del servicio y la salud laboral, máxime cuando la carga de trabajo se encuentra al límite. Los empleados públicos, en un escrito a la Dirección General, les ha dicho que a partir del 1 de enero cumplirán de forma estricta el horario y solo habrá un trabajador los domingos y festivos. Los trabajadores recuerdan que "la guardia de Instrucción es la primera línea de la justicia penal urgente: recibe atestados, adopta medidas de protección a víctimas, decide sobre detenidos y celebra juicios inmediatos. Además, asume actuaciones inaplazables fuera de horario, como violencia de género, Registro Civil y autorizaciones judiciales urgentes. Con menos efectivos, se dilatan las respuestas en medidas cautelares y resoluciones sobre detenidos, afectando la seguridad jurídica y la confianza ciudadana. La reducción incrementa el estrés, la fatiga y los riesgos psicosociales".

Una imagen del juzgado de guardia facilitada por los sindicatos / INFORMACIÓN

Conflictos

El Baix Vinalopó, por la carga de trabajo que acarrea, "no es cualquier cosa", dicen, porque, además de atender todos los conflictos de materia penal de los tres municipios, se suma la conflictividad del aeropuerto internacional Alicante-Elche Miguel Hernández, "ocho días seguidos, con actuaciones urgentes fuera de horario. Y con la entrada telemática de atestados, el ritmo no para". Los sindicatos consideran que la guardia de Elche, más que para recortar, está para reforzar la dotación de la guardia "según las necesidades reales y activar herramientas normativas para ajustar plantillas, ante cargas objetivas". Además, STAJ urge "coherencia y diálogo entre administración y sindicatos. Elche necesita más medios, no menos. Detrás de cada guardia hay ciudadanos esperando Justicia... y funcionarios sosteniendo el servicio". Cada día atienden a Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, así como los atestados de tráfico de Orihuela y Torrevieja instruidos en la demarcación propia del partido judicial.