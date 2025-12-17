El PSOE propone mejoras para el Palacio de Congresos de Elche con una vía verde ciclopeatonal

Al portavoz del Grupo Municipal Socialista en Elche, Héctor Díez, no le convence el proyecto ganador del Palacio de Congresos de la Diputación para Elche, presentado en la jornada del martes. Así dijo que el edificio "no genera ninguna emoción, ni de agrado, ni de rechazo", y que, tras consultar a varios arquitectos locales, la opinión de los profesionales es que se trata de un volumen "poco actual". Además, afirmó que "si uno compara esta propuesta con nuestro actual centro de congresos, el Ciutat d’Elx, sinceramente da la impresión de que son igual de actuales, pero han pasado 25 años de diferencia", por lo que considera "muy difícilmente podemos decir que estamos ante un proyecto icónico o singular para Elche".

Díez propuso que "en la redacción del proyecto se trate de revisar aspectos del edificio en cuanto a la imagen, que creo que son mejorables", y que "no se deje de lado la tan necesaria urbanización del entorno". El concejal destacó la necesidad de abordar "qué papel juega el Camí de la Bassa dels Moros en este proyecto", proponiendo que "debería ser una vía verde ciclopeatonal" y que "hay que reflexionar sobre si el entorno debe tener una gasolinera pública alrededor del inmueble". Además, ha indicado que espera que en la redacción del proyecto se mejoren aspectos del edificio, “ya que está muy lejos de que sea un edificio icónico”.

Terraza descubierta que aparece en el anteproyecto del Palacio de Congresos de Elche / INFORMACIÓN

Tranvía

Por otro lado, y referente a la firma del convenio del TRAM este martes, durante la primera visita a Elche del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, Díez dijo que "la novedad al respecto es que no hay ninguna novedad y se confirma la estafa". El portavoz ha recordado que "Ruz y el Consell prometieron que esta legislatura para Elche un tranvía de 195 millones de euros", pero que finalmente anunciaron "un E-TRAM" que "no será un tranvía como el de Valencia o Alicante, sino un autobús eléctrico como el que presentó la Generalitat de Ximo Puig, por lo cual se han perdido tres años".

Además, Díez alertó sobre "lo que deslizó ayer Pérez Llorca, sobre su posible gestión privada", afirmando que "Elche no debería ser menos que Valencia o Alicante: queremos que, como en ambas ciudades, en Elche el TRAM lo construya y explote el ente público Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)", que sea “gestionado íntegramente por la administración pública” para garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía.