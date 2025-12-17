Riegos de Levante aprueba congelar tarifas en su asamblea en Elche marcada por el futuro del Tajo-Segura

Riegos de Levante ha aprobado congelar tarifas en su asamblea marcada por el futuro del trasvase, una sesión ordinaria en la que la Comunidad General de Regantes de la Margen Izquierda del Segura, abordó como eje central el presupuesto para el ejercicio 2026, además de repasar las inversiones en marcha y la planificación futura de la entidad, todo ello condicionado por el contexto actual del Trasvase Tajo-Segura. La reunión contó con la participación de representantes de las distintas comunidades integradas y de organismos clave del regadío.

La Asamblea fue abierta por el presidente de la Comunidad General, Roque Luis Bru Bonet, quien felicitó a la Comunidad de Regantes El Canal, presidida por José Esquembre, por la reciente renovación y reelección de sus cargos, subrayando la necesidad de seguir trabajando de forma coordinada para mejorar el regadío y defender los intereses de los comuneros.

Un momento de la asamblea celebrada por Riegos de Levante en Elche / INFORMACIÓN

El trasvase, en el centro del debate

La sesión contó con la presencia de Lucas Giménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), que realizó una detallada exposición sobre la situación del trasvase, las reglas de explotación vigentes y el complejo escenario normativo e institucional al que se enfrenta el sistema.

Durante su intervención se puso de manifiesto que, con independencia del futuro del Gobierno, el Estado se encuentra ante una encrucijada clave respecto al Trasvase Tajo-Segura. El recorte aprobado en 2023 obliga a definir nuevas reglas de explotación y, a partir de 2026, con la entrada en vigor del segundo escalón, cualquier modificación de la ley del trasvase requerirá un acuerdo del Congreso.

También se abordó, siempre según explican fuentes de la comunidad de regantes, el nuevo ciclo de planificación hidrológica, que vuelve a plantear el intercambio de agua superficial por agua desalada. Aunque desde el regadío no se rechaza ningún recurso hídrico, se insistió en que su uso debe ser viable, ya que los planes de cuenca han evidenciado el elevado coste del agua desalada, que sin subvenciones resulta inasumible para la agricultura y la ganadería. Este nuevo ciclo se interpretó como una oportunidad para recuperar la cordura y apostar por soluciones técnicas y económicas coherentes tras un año especialmente complejo, marcado por borradores normativos retirados, iniciativas parlamentarias fallidas y sentencias judiciales generadoras de incertidumbre, mientras el Ministerio aguarda nuevos pronunciamientos judiciales apoyándose en las altas reservas de Entrepeñas y Buendía.

Presupuesto 2026 y estabilidad económica

A continuación, el presidente cedió la palabra al secretario general y gerente, José Vicente Martínez, quien explicó los principales aspectos del presupuesto 2026, diseñado con criterios de estabilidad, rigor y planificación a medio y largo plazo.

La recuperación del Canal Principal es una de las principales obras que actualmente tiene en marcha Riegos de Levante / INFORMACIÓN

El documento presupuestario mantiene intacta la derrama o cuota anual del derecho de riego, así como las tarifas del agua, garantizando estabilidad económica a los comuneros. La previsión de consumo se sitúa en torno a los 50 hectómetros cúbicos, teniendo en cuenta el conjunto de recursos disponibles.

Una de las partidas que experimenta un mayor refuerzo es la de mantenimiento, considerada estratégica para asegurar el correcto funcionamiento y la conservación de las infraestructuras hidráulicas, un elemento clave para la calidad y seguridad del riego.

Inversiones, modernización y patrimonio

El capítulo de inversiones para 2026 recoge tanto actuaciones ya en ejecución como nuevas iniciativas. Entre ellas destaca la rehabilitación del canal principal, infraestructura esencial del sistema, así como las inversiones incluidas en las ayudas PERTE, orientadas a la modernización y digitalización del riego.

Las actuaciones contemplan la instalación de compuertas autorregulables, sistemas de medición y telecontrol, la digitalización del conjunto de las infraestructuras y mejoras destinadas a minimizar pérdidas de agua y permitir un control más preciso y eficiente de los riegos. El presupuesto incorpora además partidas para eficiencia energética, la incorporación de baterías en las instalaciones fotovoltaicas, la parte no subvencionable de la rehabilitación del edificio Vistabella y, como principal inversión, la construcción de dos balsas reguladoras, que mejorarán la capacidad de almacenamiento y optimizarán el aprovechamiento energético de las plantas solares de la Comunidad.

En su informe final, el presidente Roque Bonet trasladó a la asamblea las principales novedades de la entidad y agradeció la colaboración de otras comunidades de riego como Carrizales y El Progreso, cuya cooperación está siendo fundamental para mantener un riego de calidad y niveles óptimos en El Hondo durante un periodo marcado por importantes obras.

Asimismo, informó del intenso trabajo desarrollado en la regularización patrimonial de conducciones y terrenos que no estaban correctamente coordinados a nivel catastral. Hasta la fecha se han presentado 61 parcelas, de las que 45 ya han sido regularizadas. La sesión concluyó con el balance de diversas obras estratégicas finalizadas, entre ellas las financiadas por el Plan Vega Renhace, como la rehabilitación de la compuerta de La Reina, clave para la gestión de avenidas y la mitigación de los efectos de lluvias intensas y DANAs en la Vega Baja, y la reconstrucción integral del canal principal entre el azarbe del Rovatori y Vistabella, ejecutada con el apoyo de la Generalitat Valenciana.