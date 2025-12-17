Ruz y Rodil siembran dudas sobre el proyecto ganador del Palacio de Congresos de Elche

No habían pasado ni 24 horas desde que la Diputación Provincial de Alicante había fallado que un estudio madrileño había ganado el concurso internacional de anteproyectos para la construcción del futuro Palacio de Congresos de Elche cuando el alcalde, Pablo Ruz, anunciaba lo que ya se puede decir que es su primera promesa preelectoral: una reforma de la Estación de Autobuses de Elche, un proyecto que ligó con su reelección en 2027 o, quizá, con la de 2031, porque fue algo que no dejó claro. Fue en una comparecencia junto a la portavoz de Vox, Aurora Rodil, para valorar la resolución del concurso, algo que no ha convencido a la oposición, que también es lo habitual en estos casos. La pregunta es si el gobierno local está seguro que era el edificio que necesitaba la ciudad porque, por lo asegurado tanto por el alcalde como por la socia del gobierno, también era uno de los más baratos, y no solo de construir sino de mantener.

Aspecto interior que tendría el edificio del Palacio de Congresos de Elche / INFORMACIÓN

El regidor anuncia una reforma de la Estación de Autobuses ligada al Palacio de Congresos si revalida en 2027

Ruz y Rodil admitieron que las obras del Palacio de Congresos no comenzarían antes de 2027 porque no figura ni un euro más en los presupuestos de la institución provincial que tiene que financiar los trabajos, otra cuestión es cuánto en realidad le gusta al regidor, tan dado como es a diseñar, opinar y definir cómo debe ser su ciudad, en muchos aspectos, a su imagen y semejanza. "Nos llena a todos de esperanza. El proyecto ganador ha sido Trencadís, porque la parte exterior va a quedar completamente chapada, de cerámica vidriada tradicional, un pedazo de proyecto".

Pero, quizá jugándole una mala pasada sus pensamientos añadió: "Realmente es un proyecto excepcional para nosotros. Me parece que es muy viable, además, la Diputación nos lo decía, estamos hablando de 45 o 50 millones de euros, que nos parece una cifra astronómica, pero que es verdad que al lado de los otros proyectos era el que justamente tenía el precio más contenido, lo que hace que su viabilidad esté garantizada". Lo que sembró la duda de si era el mejor o el que la institución estaba dispuesta a pagar.

El alcalde valora que el proyecto ganador en el concurso de la Diputación es más viable porque "tenía un precio más contenido" de entre 45 y 50 millones

¿Económico?

En una línea parecida, Aurora Rodil apostilló que el ganador: "creo que hubo unanimidad en los que estábamos ahí, en concejales y en alcalde, queríamos que saliera ese y la verdad que salió el más bonito, el que se adapta mejor a nuestro entorno del Palmeral, que no es un edificio tocho ahí que queda fuera de contexto, es estético, es precioso y es muy funcional". Pero también comenzó a ver las ventajas del coste que tendrá porque, aseguró "lo del estacionamiento no es una cosa banal porque nos decían los arquitectos que había que elevar el podio, la primera fila de estacionamientos queda por encima del subsuelo. Entonces, solo se tiene que hacer en el subsuelo dos, lo cual hace que sea mucho más económico que si ya, a partir del tercer subsuelo, encarece mucho. Y es una cuestión que, lo decían también ahí los expertos, que es sencillo de mantener, eso es muy importante, porque otros tenían mucha madera y además de que este es sencillo de mantener, la estética, la limpieza y que va a ser sencillo de construir, más sencillo que los otros, lo cual nos da esperanza por todos lados".

Ahora bien, añadió una frase que pudo recordar a ese latinajo excusatio non petita accusatio manifesta, "estamos muy encantados con el proyecto que salió. Nosotros no tuvimos nada que ver con la elección ni nada. Tenemos que contar con prudencia porque evidentemente es un proyecto del que vamos a beneficiarnos, pero no somos los promotores. Como ustedes saben, aunque se va a hacer en un suelo municipal" que pagó en su mayor parte la Diputación.

"Otros tenían mucha madera y además de que este es sencillo de mantener, la estética, la limpieza y que va a ser sencillo de construir, más sencillo que los otros" Aurora Rodil — Concejal de Vox

Anuncio preelectoral?

"...Si tenemos la suerte de revalidar mandato en el año 31 -dijo el alcalde- podemos hacer un gran proyecto de reforma de la Estación de Autobuses, que creo que es muy necesario, ¡no?". Se preguntó. El uso del plural en la expresión "tenemos la suerte de revalidar mandato..." no aclaró si se refería a su partido y a sus concejales o bien a con socios, con los que Ruz aseguró que con el 90 % del acuerdo de 2023 cumplido, aquel que selló su llegada a la Alcaldía, el presupuesto de 2026 no era más que una "ampliación del pacto de Valverde", en reconocimiento a la pedanía ilicitana en el que se firmó el acuerdo de gobernabilidad. La referencia al año 31 sonó más a desliz mental que a pesar de que en su fuero interno Ruz espera que la alianza PP-Vox vaya a perdurar otros nueve años y medio más visto cómo les ha ido con la negociación del presupuesto.

Aspectos técnicos

Relataron también algunos aspectos técnicos, "se eleva el Palacio de Congreso para una volumetría icónica. Tendrá capacidad para 3.300 personas, tanto la sala principal como el resto de salas. Yo no sé si somos conscientes de la magnitud de la que estamos hablando. Con tres plantas de aparcamiento, que era muy importante en un entorno que se tiene que reurbanizar, sobre todo el Camí de la Bassa del Moro".

El edificio contará con 13.000 metros cuadrados, una sala principal de 2.000 metros cuadrados y luego cinco salas auxiliares de 350 metros la más pequeña y 450 personas. Es decir, la sala más pequeña del Palacio de Congresos es la sala más grande del actual Centro de Congresos. Despachos, cafeterías, sala de prensa,... y un vestíbulo de 2.000 metros cuadrados.