La UMH de Elche y el Colegio de Farmacéuticos de Alicante impulsan una cátedra sostenible

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante (COFA) han formalizado este jueves la creación de la Cátedra de Farmacia Asistencial y Sostenible, tras la firma de un convenio de colaboración entre el rector de la UMH, Juan José Ruiz, y el presidente del COFA, Andrés García. El acuerdo nace con el objetivo de reforzar la formación, la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la farmacia asistencial y las acciones de sostenibilidad vinculadas a esta disciplina.

Al acto de la firma han asistido también la vicerrectora de Economía y Sociedad, María José López, y la catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la UMH y directora de la nueva cátedra, María del Val Bermejo, que será la responsable académica de coordinar las actividades previstas.

Formación, investigación y divulgación

La nueva cátedra tiene como objetivo general impulsar la formación, la investigación, el desarrollo y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la Farmacia Asistencial, así como promover acciones de sostenibilidad en el campo farmacéutico. Para ello, se contempla la realización de actividades formativas, proyectos de investigación, así como la organización de seminarios, conferencias y otras iniciativas de divulgación dirigidas tanto a profesionales como a la sociedad en general.

La Cátedra de Farmacia Asistencial y Sostenible estará financiada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, que se ha comprometido a dotarla con una aportación anual de 10.000 euros, garantizando así su continuidad y el desarrollo de las distintas acciones previstas en el convenio.

Estructura y cargos académicos

En cuanto a su estructura organizativa, la dirección de la cátedra recae en María del Val Bermejo Sanz, catedrática de la UMH. La codirección será asumida por Andrés García Mongars, mientras que la secretaría estará a cargo de María Isabel González Álvarez. Esta composición refleja la colaboración directa entre la universidad y el colegio profesional para orientar los contenidos y líneas de trabajo hacia las necesidades reales del sector farmacéutico.

La cátedra se integra dentro de las estructuras específicas que las universidades pueden crear al amparo de la autonomía universitaria establecida por la Ley 6/2001, de Universidades, y cuyo funcionamiento en la UMH está regulado por el Reglamento Marco de Cátedras de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

El marco de las cátedras en la UMH

Las Cátedras universitarias son estructuras de colaboración entre la Universidad y otras entidades públicas o privadas para el desarrollo de actividades de formación, generación de conocimiento, divulgación o transferencia de tecnología en un área cultural, científica o técnica determinada. Pueden surgir a iniciativa del rector o a propuesta de empresas, entidades no empresariales o particulares, constituyéndose en este último caso mediante la firma de un convenio entre las partes.

Actualmente, la Universidad Miguel Hernández cuenta con un amplio mapa de cátedras activas. Entre las Cátedras Institucionales —un total de 11— figuran la Cátedra Misteri d'Elx (http://catedramisteri.umh.es/), la Cátedra Pedro Ibarra (http://www.elche.me/), la Cátedra Miguel Hernández (http://catedramiguelhernandez.umh.es/), la Cátedra del "Palmeral d'Elx" (http://palmeralelx.umh.es/), la Cátedra del Calzado "San Crispín" (http://catedradelcalzado.umh.es/), la Cátedra Dama de Elche (http://damadeelche.me/), la Cátedra Sede UMH en Rwanda (https://catedraruanda.umh.es/), la Cátedra Institucional de Estudios Artísticos "Annetta Nicoli" (https://cancan.umh.es/), la Cátedra Rock, Música Moderna y Nuevas Tendencias (https://catedrarock.umh.es/), la Cátedra Institucional de Cinematografía y Documental Gudie Lawaetz (https://catedradecine.umh.es/), la Cátedra Clínica Jurídica UMH (https://clinicajuridica.umh.es/) y la Cátedra Institucional Oriol.

En el ámbito de las Cátedras de Investigación, la UMH dispone de 25 cátedras, entre ellas la Cátedra de Neurobiología "Remedios Caro Almela", la Cátedra de Medicina de Familia, la Cátedra de Biomedicina Reproductiva "Clínica Vistahermosa", la Cátedra Cajamar de Economía y Desarrollo Agroambiental, la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE-APSA (http://www.catedratempeapsa.es/), la Cátedra de Accesibilidad Universal y Entorno Inclusivo "Francisco Carreño Castilla", la Cátedra de Medicina Comunitaria y Salud Reproductiva, la Cátedra Iberoamericana Roemmers de Industrias Culturales y Creativas, la Cátedra de Simulación Clínica - Fundación ASISA (http://catedrasimulacionclinicaasisa.umh.es/), la Cátedra de Investigación en Cronicidad SEMERGEN-UMH (https://catedracronicidad.umh.es/), la Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la UMH (https://catedramodeleconomic.umh.es/), la Cátedra de Brecha Digital y buen uso de las TIC (https://www.catedrabrechadigitalumh.es/), la Cátedra AVANT, la Cátedra ITEVEBASA, la Cátedra en Auditoría de Cuentas (https://catedradeauditoria.umh.es/), la Cátedra AGROBALIA-UMH, la Cátedra de Tecnologías avanzadas para la rehabilitación, la Cátedra sobre Esclerosis Lateral Amiotrófica Gregoria Ramos Gil, la Cátedra de Responsabilidad Social de la Empresa y Sostenibilidad POLO CLUB - UMH, la Cátedra Juan Perán Ramos de Empresa Familiar (https://cef.umh.es), la Cátedra "Agricultura de Precisión, Digitalización y Sostenibilidad", la Cátedra Casa Sicilia de enoturismo y cultura del vino, la Cátedra de Investigación en Esclerosis Múltiple Manuel Peláez, la recién creada Cátedra de Farmacia Asistencial y Sostenible y la Cátedra del Paciente.