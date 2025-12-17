La Uned de Elche entrega el premio de ensayo "Pedro Salinas"

Un ensayo sobre el vínculo de la poesía de Pedro Salinas con Gabriel Miró y La Festa se ha alzado con el premio Internacional de Ensayo de la UNED de Elche que homenajea al poeta. La obra ganadora es de Antonio Juan Sánchez, periodista y profesor-tutor de la propia universidad de educación a distancia, que recibió este miércoles el diploma acreditativo.

El estudio, bajo el nombre “Salinas 1927: la poesía y el teatro entre Elche y el Misteri”, está fundamentado en una imagen tomada el 13 de agosto de 1927 en el muro de la basílica de Santa María de Elche. En ella puede verse a los escritores Pedro Salinas y Gabriel Miró en el momento de asistir a las representaciones del Misteri de aquel año. Dicha fotografía actuó como catalizador de este interesante ensayo sobre la relación de ambos escritores con la ciudad de Elche, con la Festa y con el resto de atractivos culturales de la ciudad de las palmeras.

Veranos en El Altet

Desde la Uned explican que este trabajo es una relación, sólidamente argumentada, del ensayista con estas tierras, con estancias veraniegas prolongadas desde 1920 hasta 1935 en la finca Lo Cruz de El Altet. Según el autor, muy probablemente, buena parte de los poemas incluidos en su libro “La voz a ti debida” (1933) fueron escritos en la finca de la citada pedanía y presenta una clara inspiración luminosa del Mediterráneo en su creación poética.

Fotografía de José Salinas y Gabriel Miró captada en Elche en 1927, junto a la basílica de Santa María. / INFORMACIÓN

Igualmente, el trabajo presenta una firme vinculación de Salinas con el escritor alicantino Gabriel Miró y con el Misteri, y ello propició el interés de Salinas por la singularidad de las tradiciones de la zona como el drama asuncionista, la Nit de l´Albà y el Palmeral.

Incluye, además, un hecho de singular importancia para lo que resultó ser, desde entonces, la trayectoria de La Festa: la creación de la Junta Protectora del Misteri d´Elx y su decisión de incluir el ensayo general del 13 de agosto con la idea de invitar a personalidades foráneas para que conozcan y divulguen la importancia del patrimonio de la Humanidad. A partir de ese momento se empezó a explotar la vertiente turística del Misteri y a difundirse en el extranjero en países como Alemania, Inglaterra y Francia.

Fomento de las Humanidades.

La Uned apunta que el objetivo con estos premios es fomentar la investigación y creación literaria en el campo de las Humanidades. Los premios están dotados con 2.000 euros, y cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Elche y también de la familia del poeta de la Generación del 27 y ensayista Pedro Salinas.

Fue en noviembre de 2022 cuando la junta rectora acordó por unanimidad ponerle el nombre del escritor a la sede ilicitana y abordar estos premios para ahondar en la investigación y la figura del prolífico autor. En aquel descubrimiento de la placa el nieto de Salinas; Carlos Marichal, afincado en México, destacó que la obra de su abuelo estaba muy ligada a las tierras alicantinas y por ello valoró que llevase el nombre del centro universitario.