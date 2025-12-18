El alcalde de Elche revive el 'Sorpresa Sorpresa' al puro estilo Isabel Gemio
Pablo Ruz entrega un ramo de flores y un bono de un año gratis de autobús a María Luisa, vecina de Torrellano, por llegar con ella el servicio urbano a los 15 millones de pasajeros
Uno de los momentos simpáticos que dejará este 2025 en Elche será el de esa imagen del alcalde, Pablo Ruz, esperando con un ramo de flores y un cheque desde el otro lado de la puerta de un autobús urbano a una vecina de Torrellano. El azar hizo que este jueves María Luisa, usuaria habitual del transporte público, fuese agraciada con un bono de un año gratis en las 30 líneas de autobús urbano, todo para celebrar que el servicio municipal había llegado con ella a los 15 millones de pasajeros.
Lo cierto es que la situación era tan surrealista, con varias cámaras tratando de captar el momento, que el propio regidor, entre bromas fuera de micros, apuntaba que este contexto le recordaba a aquel formato televisivo de 'Sorpresa, Sorpresa' en el que en la década de los noventa la periodista Isabel Gemio, y Concha Velasco después, llegaba por las noches a miles de hogares para cumplir los sueños de muchas familias.
Dos paradas
Los nervios incluso se elevaron porque el primer intento era entregar el regalo del Ayuntamiento y la empresa de autobuses urbanos en una de las dos paradas de la pedanía pero, al no subir nadie en esa frecuencia, el primer edil así como concejales, los medios de comunicación y el gerente de Avanza Elche, Ángel Luis Andreu, se subieron al transporte para recibir desde dentro al premiado pero en la siguiente parada, ubicada a menos de un kilómetro.
Lo que no se esperaba la afortunada es que al abrirse la puerta corredera se encontraría con el máximo representante municipal. Entre la sorpresa y el agradecimiento María Luisa Argente reconocía que "día sí y día también" suele coger el autobús para gestiones cotidianas y desplazamientos familiares, con lo que entiende que esta bonificación al 100% durante todo un año, gracias a un carnet que tendrá que pedir, le ayudará mucho al ahorro en casa.
Conexión más rápida
Agradeció también que con el autobús a las pedanias la conexión sea más rápida con el núcleo urbano, "lo que favorece mucho para no coger el coche, te ahorras en aparcamiento, que cada vez está también más dificil en Torrellano, y te sale muchísimo más económico el transporte público", señalaba esta vecina a la que el Ayuntamiento le dio por sorpresa este especial regalo por Navidad.
