Los autobuses urbanos de Elche serán gratuitos cuatro días y habrá líneas nocturnas por Navidad

Cuatro días de autobús gratis en plenas fechas navideñas en Elche y servicio por la noche en los días grandes que vienen. El Ayuntamiento confirmó este jueves que las 30 líneas de los autobuses urbanos y de pedanías no tendrán coste del 20 al 24 de diciembre, ambos inclusive, con dos objetivos claros: facilitar la movilidad durante los días de mayor actividad comercial y social y promover aún más el transporte público frente a los vehículos particulares.

Servicio nocturno

Al hilo, la medida se verá reforzada con la puesta en marcha de un servicio nocturno especial en Nochebuena, que también funcionará en Nochevieja y la noche de Reyes para facilitar los desplazamientos a las casas de familiares o al centro de la ciudad en jornadas de mucho tráfico cuando, también, se disparan las comidas y cenas de empresa, encuentros de amigos y, por tanto, el consumo de alcohol. El edil de Movilidad, Claudio Guilabert, expuso que estas medidas buscan garantizar la libertad de movimiento tanto de los ilicitanos como de los turistas con la vista en minimizar, también, los problemas de aparcamiento.

Bono

El anuncio de estas medidas se realizó en Torrellano, uno de los principales nodos de conexión, donde el Ejecutivo local de PP y Vox convocó a los medios de comunicación para entregar un bono de un año gratis de autobús a la pasajera número '15 millones' del servicio de autobuses urbanos de Elche, una cifra que, según el alcalde, Pablo Ruz, es el mayor de los registros históricos "y evidencia el crecimiento sostenido del transporte público en la ciudad".

Ciudadanos suben al autobús urbano en Elche / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

Ruz aprovechó la curiosa iniciativa para defender su política de movilidad “basada en hechos”. Habló de récords mientras exponía el balance anual de 13,5 millones de pasajeros en el servicio urbano y cerca de 1,5 millones a las líneas de pedanías, implantadas a finales de enero. Ahora bien, cuando se puso en marcha esta cobertura al Camp d'Elx la previsión que se estimaba era llegar a los 2,1 millones en el primer año.

A preguntas de este diario, Ruz defendió que esos eran los cálculos máximos en una horquilla que iba desde los 1,6 millones, aunque al mismo tiempo sostuvo que de aquí a finales de enero de 2026, que es cuando se cumple el primer aniversario del servicio, hay margen para alcanzar ese dato. El regidor volvió a insistir en es un gran error mirar los servicios públicos por su rentabilidad económica: "Lo importante es que sean buenos y se midan en calidad y en igualdad de oportunidades”, reseñó.

5.600 viajeros

El concejal de Pedanías, Pedro José Sáez, aprovechó para insistir en que el "éxito" de estas líneas confirma la demanda histórica para conectar mejor el núcleo urbano con las partidas. La visita a la mayor pedanía del Camp d'Elx también tenía un sentido, y es que las líneas que conectan Torrellano con Elche, el aeropuerto, el Parque Empresarial y Arenales del Sol se han consolidado como las más utilizadas del sistema, con más de 2.000 viajeros diarios, lo que representa alrededor del 40 % del total de usuarios del servicio de pedanías. En conjunto, las líneas rurales transportan entre 5.500 y 5.600 viajeros al día.

BiciElx

El bipartito compartió, además, que para 2026 se proyectarán nuevas estaciones de BiciElx a otras pedanías como Las Bayas y probablemente también a Arenales del Sol, de la misma forma que se ampliarán las paradas de autobús en el núcleo urbano y extrarradio. Eso sí, Ruz reconoció que existe la dificultad de dotar de más paradas por el hecho de que la mayoría de parada se encuentran en zona de servidumbre, pero en terrenos privados, con lo que la ampliación de nuevas marquesinas tiene que ir condicionada a la aprobación de los propietarios.