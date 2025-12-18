Entró a tomarse un café en un bar de Elche y acabó detenido por llevarse el dinero de la caja registradora a plena luz del día

Su intención, a priori, parecía que era simple y llanamente tomarse un café en un bar cercano al CEIP Mediterrani, en la zona de Altabix. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Hasta el extremo de que el hombre, español de 40 años, acabó detenido por un robo con intimidación. Todo después de que, tras amenazar al propietario del local, se marchara con la recaudación de la caja. Poco después, sin embargo, fue localizado por los agentes de la Policía Nacional de Elche en el barrio de Los Palmerales y acabó arrestado.

Una patrulla por el centro de Elche, en imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Nueve y media de la mañana

Los hechos tuvieron lugar a finales de la semana pasada, en torno a las nueve y media de la mañana, una hora en la que el movimiento propio de la entrada a los centros escolares ya se había moderado. Hasta el extremo de que, para ese entonces, el presunto autor de los hechos y el dueño del bar se habían quedado solos en el establecimiento. Fue en ese contexto, y aprovechando un momento de descuido del propietario, cuando el que hasta entonces parecía un simple cliente se hizo con la recaudación de la caja recaudadora y, tras sacar un cúter, amenazó al hombre con “rajarlo” si se acercaba, para acto seguido darse a la fuga.

Los Palmerales

Tras marcharse, la víctima dio aviso a la Policía Nacional, que, aprovechando la presencia de patrullas en el entorno, comenzó a peinar la zona, en particular la más próxima al barrio de Los Palmerales, donde, efectivamente, se le acabó encontrando, en concreto, en la calle Llimoner. Fue en esa vía en la que se detectó a un hombre que coincidía con las características físicas que había dado el dueño del bar y que, a la sazón, nada más percatarse de la presencia de los efectivos de la Comisaría de Elche había comenzado a andar de forma apresurada.

Imágenes de la cámara de seguridad

Una vez interceptado, los policías comprobaron que se había denunciado el robo de 500 euros en efectivo, y que el presunto asaltante llevaba 275 euros y cocaína, lo que llevó a los agentes a deducir que, tras su huida, y antes de ser interceptado, había tenido tiempo para comprar sustancias estupefacientes. Posteriormente, se consiguieron imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento donde se había perpetrado el robo, lo que permitió corroborar que era el presunto ladrón, hasta acabar detenido por robo con intimidación. Además, se le intervino el cúter con el que al parecer amenazó a la víctima. El hombre, de 40 años y de nacionalidad española, tenía antecedentes varios, entre otras cosas, por robo con fuerza y otros delitos. El juzgado, tras pasar a disposición judicial, decretó su ingreso en prisión.