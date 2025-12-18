Crevillent llora la muerte del historiador Salvador Puig Fuentes

Hay muertes que no hacen ruido y, sin embargo, dejan un silencio inmenso. La de Salvador Puig Fuentes es, sin duda, una de ellas. Crevillent despierta hoy un poco más huérfana, consciente de que se ha apagado una de esas voces que no gritaban, pero que explicaban; que no imponían, pero enseñaban; que no buscaban aplauso, sino memoria. Pero no sólo Crevillent; también Elche, en cuyo Archivo Histórico investigó con ahínco. Y en Alicante, donde residía y también analizaba legajos provinciales.

Historiador vocacional, amante profundo de su pueblo, de sus tradiciones y de su pasado, Salvador Puig dedicó su vida a mirar hacia atrás para que Crevillent supiera avanzar sin olvidarse de sí mismo. Profesionalmente se dedicó a la dirección de la fábrica Máquinas Puig, de la cual fue uno de los herederos. Su tiempo libre lo dedicó exponencialmente a la historia, pero también a sus grandes pasiones, la Semana Santa y los Moros y Cristianos.

Durante cuatro décadas fue colaborador del diario INFORMACIÓN, donde publicó numerosos artículos dedicados a desentrañar episodios, personajes y rincones de la historia local, siempre con rigor, paciencia y una pasión serena que se transparentaba en cada línea. Fue fundador y escritor asiduo de la publicación crevillentina Vivir en Crevillent-El Periòdic del Poble, para quien estaba preparando un artículo sobre uno de sus temas preferidos: el antiguo hospital. Puig siempre defendió que el edificio, ahora en ruinas, debía restaurarse por ser el inmueble municipal y civil más antiguo de la localidad: "Crevillent debe restaurar su antiguo hospital, el edificio municipal más antiguo de los que quedan en pie".

"Crevillent debe restaurar su antiguo hospital, el edificio municipal más antiguo de los que quedan en pie" Salvador Puig Fuentes — Historiador crevillentino

Cinco días antes de su fallecimiento, dejó escrita en Facebook —ese cuaderno moderno donde volcaba anécdotas, documentos y pequeñas joyas del pasado— una de sus últimas lecciones. Recordaba la festividad de Santa Lucía y una antigua referencia notarial de 1663 que hablaba de misas y devociones olvidadas. Fue un adiós sin saberlo, fiel a su estilo: discreto, erudito y profundamente ligado a la historia.

Su labor como investigador fue tan silenciosa como imprescindible. Crevillent nunca podrá agradecer lo suficiente sus estudios sobre el agua de la Fuente Antigua y La Cata, cuyos fondos donó generosamente al Archivo Municipal en 2010, ni el conjunto de sus aportaciones a la historia de Crevillent. Así lo reconocía el Ayuntamiento recientemente, con gratitud y respeto.

Amor profundo por la Semana Santa

Pero Salvador Puig no fue solo historiador. Fue también el último presidente del Patronato Municipal de la Semana Santa, cargo que desempeñó entre 1973 y 1979, y al que dedicó tiempo, cuidado y un amor profundo por la Semana Mayor. El actual presidente de la Federación de Cofradías y Hermandades, Mario Ruiz, lo ha recordado como una figura emblemática, un servidor incansable de las tradiciones, un hombre que vivió la Semana Santa con el mismo fervor con el que estudiaba el pasado de su pueblo. Para el dirigente, su vida fue “una procesión de entrega, humildad y amor profundo por nuestra cultura y memoria”.

Desde la centenaria revista Crevillent Semana Santa, su director adjunto, Francisco Polo, ha subrayado la dimensión de su legado escrito: hasta 36 colaboraciones a lo largo de la historia de la publicación. Entre ellas, trabajos firmados junto a destacados profesionales como Cayetano Mas Galvañ —Crevillentinos en el Dos de Mayo (2001)— o Enrique Manchón Ruiz —El barrio del Tribut y las Cuevas de la Lola (2002)—, reflejo de su constante compromiso con la investigación y la divulgación.

Salvador Puig entrega al alcalde César Asencio en 2010 documentos sobre la "Fuente Antigua". / J. A. M.

Capitán Cristiano

También la Fiesta de Moros y Cristianos pierde hoy a uno de los suyos. Capitán Cristiano en 1992, miembro muy querido de la Comparsa Castellano-Leonesa, Salvador Puig fue un referente humano y cultural, siempre dispuesto a engrandecer la fiesta desde el conocimiento, la palabra serena y el trabajo constante. Su huella permanece en el Libro de la Fiesta y en la memoria de quienes compartieron con él tertulias, proyectos y amistad.

Labor desinteresada

Quien mejor ha sabido definirlo es el catedrático de Historia de la Universidad de Alicante, Cayetano Mas Galvañ, que lo situa “dentro del reducido grupo de autores que, de forma desinteresada, han contribuido decisivamente al conocimiento de la historia de Crevillent”. Destaca en él unas virtudes morales e intelectuales poco comunes: respetuoso, prudente, riguroso, generoso y dotado —decía— de “la humildad intelectual del sabio”. Autor de una infinidad de artículos y colaboraciones, Salvador Puig nos ha legado, en palabras del propio Mas Galvañ, “un verdadero tesoro” cuyo valor perdurará para las generaciones futuras.

Hoy Crevillent lo despide con tristeza, pero también con gratitud. Porque hay hombres que no se van del todo: se quedan en los archivos, en las páginas escritas, en las tradiciones que ayudaron a cuidar y en la memoria colectiva que supieron iluminar. Descansa en paz, Salvador. Compañero, amigo. Tu pueblo seguirá leyendo tu nombre entre líneas, allí donde habita la historia.