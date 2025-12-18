"El silenci escrit": Legado imborrable de un cronista deportivo de Elche

Más de 2.000 comentarios deportivos en los medios de comunicación del momento y una quincena de novelas escritas, algunas inéditas sin publicar, forjaron la faceta de Ángel Castaño Valero, "Ancava", como escritor y cronista. Y para que su legado perviva y sea accesible a las nuevas generaciones su hijo, el archivero del Misteri Joan Castaño, ayudado por sus hermanos, ha editado un libro recopilatorio que verá la luz en apenas horas.

El silenci escrit es el título de este trabajo documental, editado por la Cátedra Pedro Ibarra dentro de la colección Gent d'Elx y patrocinado por el Grupo Antón, que se presentará este viernes, 19 de diciembre, a las 18.30 horas en el aula de la Universidad Miguel Hernández en la Plaça de Baix.

100 años

Dieciséis años después de su marcha, a Castaño y a sus hermanos Ángel y María Teresa se les ocurrió la idea de honrar a título póstumo la memoria de su progenitor y en un momento especial, ya que este diciembre de 2025 hubiera cumplido 100 años. Eso sí, no se trata de una biografía al uso ni un ejercicio de nostalgia familiar, si no la reconstrucción minuciosa de una vocación literaria, y autodidacta, desarrollada durante más de cuatro décadas.

Una de las columnas deportivas que escribió Ancava en uno de los diarios / Pilar Cortés

"Sabíamos que había escrito, pero yo en aquella época era un niño y no éramos conscientes de la magnitud de su obra", reconoce el propio autor, que se emociona de ver cómo tras su fallecimiento en 2009 ha podido conocer mucho más a su padre después de indagar en los archivos de los medios de comunicación donde colaboraba, como fue este diario.

Recorrido temático

El resultado de la investigación muestra un volumen que combina un preámbulo escrito por los descendientes del protagonista, una introducción sobre su trayectoria y un recorrido temático por los distintos géneros que experimentó, y a través de fragmentos originales se puede conocer más acerca del estilo que empleaba.

La primera aportación de Ángel Castaño fue cuando apenas tenía 20 años con La Gramola, un sainete en valenciano que esribió en 1947 y que nunca se publicó, pese a que estaba mecanoescrita con la intención de que la representara algún día la Coral Ilicitana por la afición que tenía al colectivo musical un tío suyo carnal.

Su faceta más extensa fue como comentarista deportivo, con lo cuál se han logrado rescatar recortes que tenía conservados en casa, así como colecciones de periódicos de la época como INFORMACIÓN, de donde se han logrado localizar cerca de 600 colaboraciones. Su primera crónica deportiva fue en el semanario Marcador, en 1958, y dirigida al boxeador José Hernández Manrique, "El zurdo de Elche". Si bien, su obra posterior estuvo centrada en comentarios sobre el Elche C.F. y el Ilicitano.

El libro ofrece extractos de aquellas crónicas semanales sobre alineaciones, jugadores y directivos que publicaba en este diario del 1961 a 1975. También llegó a escribir para otros semanarios de la época, ya extintos, como La Gaceta Ilicitana o el periódico Sureste de Alicante. Con la nueva ley de prensa y propaganda de Fraga, en 1968, también se abrió puertas en el diario Primera Página en abril de ese año. Es más, la portada del libro representa la acreditación como auxiliar de corresponsalía en Elche que recibió de este diario.

Portada del libro sobre Ángel Castaño / Pilar Cortés

Por otro lado, colaboró durante más de dos décadas en Radio Elche remitiendo crónicas que se emitían después den La Silueta. Se calcula que puedan existir unas 2.000 retransmisiones radiofónicas, comentarios, aunque al ser tan extensa se abarcaría en futuras investigaciones.

Castaño pone de relieve la facilidad que su padre tenía para escribir una vida interior pese a ser autodidacta y tener estudios elementales, ya que con apenas 14 años ya empezó a trabajar y le rascaba tiempo al día para esta afición suya en el mundo de las letras cuando terminaba su jornada como oficinista.

En los años sesenta publicó en la editorial Royal de Madrid cinco novelas del oeste, teniendo en cuenta que de niño había visto muchas películas de esta temática en el entonces cine Llorente, cerca de su casa y que funciona en la actualidad como sede de UGT.

Una literatura más seria

El archivero narra que a partir de 1975 Ángel Castaño intentó dar el salto a una literatura más seria y se presentó varios años al certamen de café Marfil, donde quedó entre los finalistas en la categoría de novela corta. De igual modo, un año antes también fue encumbrado con el premio Ciudad de Terrassa por su novela La Vida empieza. A partir de ahí terminó publicando cuatro obras y otras cuatro son inéditas.

Castaño narra que el libro ha tardado un año en perfilarse debido a la ingente consulta de comentarios deportivos. En total se han editado en una primera edición 200 ejemplares que llegarán a bibliotecas y librerías locales.