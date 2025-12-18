Elche organiza este viernes una "Papanoelada" motera para recoger juguetes solidarios

Elche volverá a convertirse este viernes 19 de diciembre en escenario de una iniciativa solidaria navideña con la celebración de una nueva edición de la Moto Papanoelada, una acción destinada a la recogida de juguetes para niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad del municipio. La actividad está organizada por la Liga Unión de Motoristas de Alicante (LUMA) y la Peña Motera Trotamundos de Elche, con la colaboración del Ayuntamiento de Elche, y contará con la participación de asociaciones y peñas moteras de toda la provincia.

La concejala de Acción Social, Celia Lastra, ha subrayado el carácter especial de esta cita dentro del calendario navideño ilicitano y ha señalado que “la Moto Papanoelada es uno de los eventos solidarios más esperados en Navidad, para que ningún niño se queda sin juguete estas fiestas”.

Una caravana solidaria por la ciudad

La recogida de juguetes comenzará a partir de las 19.00 horas, momento en el que los motoristas iniciarán un recorrido urbano para recoger los regalos que previamente han depositado los ciudadanos en distintos puntos del municipio. El objetivo es centralizar todas las donaciones y hacerlas llegar de forma organizada a las familias que más lo necesitan durante estas fechas.

Cartel de la "Papanoelada" que recorrerá Elche este viernes / INFORMACIÓN

En esta edición participan colectivos moteros de toda la provincia de Alicante, que se suman a una iniciativa que combina el ambiente festivo, la solidaridad y la colaboración ciudadana, convirtiendo las calles de Elche en un desfile navideño sobre dos ruedas.

Salida, recorrido y entrega de juguetes

Según ha explicado el presidente de la Peña Motera Trotamundos de Elche, Luis Mira, la Moto Papanoelada partirá desde el Gastrobar El Cid, punto en el que se recogerán los primeros juguetes. La comitiva estará escoltada por Protección Civil y la Policía Local, garantizando así la seguridad durante todo el trayecto.

Desde allí, la caravana continuará por Motos Hermanos Valiente y el Restaurante Bikers, para después recorrer la avenida de Novelda y la avenida de la Libertad, hasta llegar a la Diagonal del Palau, donde se realizará la entrega final de todos los juguetes.

Papá Noel, protagonistas y respaldo institucional

El acto final contará con la presencia de Papá Noel, que recibirá los juguetes recogidos durante la ruta, así como con la asistencia de la concejala de Acción Social, Celia Lastra, y la edil de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil, que acompañarán este momento simbólico de cierre de la iniciativa.