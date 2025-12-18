Una escultura de 70.000 euros, en bronce y de dos metros sobre la Venida de la Virgen para sustituir la de Salvador Soria en Elche

“Si hacen eso, se levantará un avispero”. En estos términos se pronunciaba hace ahora un mes un artista local al valorar la posibilidad -porque entonces era eso: una posibilidad- de que se retirara la escultura de Salvador Soria que se encontraba en Elche, en la rotonda que enlazaba el puente de la Generalitat con las Puertas Coloradas. En ese momento, desde el bipartito de PP y Vox alegaban que la obra se estaba restaurando, aunque en círculos artísticos temían que se quitara definitivamente e incluso se especulaba con la posibilidad de que en su lugar se colocara una imagen religiosa, como finalmente va a suceder. Hasta el punto de que la junta de gobierno local aceptó este jueves la donación de la escultura sobre la Venida de la Virgen por parte de la empresa mixta Aigües d’Elx y su instalación en la replaceta situada en el entorno de Puertas Coloradas, frente a la Casa de la Virgen.

Estado del exterior de la Casa de la Virgen / Matias Segarra

“Reconocido escultor”

La escultura elegida es obra de Ramón Cuenca Santo, “reconocido escultor ilicitano” que representa la Venida de la Virgen y los personajes que la rodean, como se encargó de resaltar el portavoz del PP, Juan de Dios Navarro, que este jueves ejerció también de portavoz de la junta de gobierno, incidiendo especialmente en lo de “ilicitano”, aunque admitió que ahora reside en Cox. “Es una escultura que va a dar más valor a esta zona”, apostilló Navarro, sin mención alguna a la anterior.

La escultura, con el aspecto que presentaba en su día. / Luis G. Pueyo / Cátedra Pedro Ibarra de la UMH

Pedestal de dos metros y medio

La escultura se ha ejecutado en bronce y tiene una altura de al menos dos metros, montada sobre un pedestal de aproximadamente 2,5 metros. Según Navarro, “pretende convertirse en un homenaje permanente a una de nuestras tradiciones más queridas como es la de la Venida de la Virgen”, y aprovechó para “agradecer” también a Aigües d’Elx que haya cedido esta escultura. La empresa mixta, de hecho, ha desembolsado 70.000 euros para esta obra. La inauguración tendrá lugar el domingo, coincidiendo con la inauguración de la Casa de la Virgen tras su rehabilitación, un acto previsto para la semana pasada, pero que se aplazó por el riesgo de lluvia.

Sin emplazamiento definido

En cuanto a la escultura de Soria, Juan de Dios Navarro dijo que su restauración “progresa adecuadamente”, y se limitó a señalar que, una vez recuperada, se instalará en la calle Pedro Juan Perpiñán, sin concretar el punto exacto, pese a la extensión que tiene el vial, si se tiene en cuenta que va desde el puente de la Generalitat hasta prácticamente El Corte Inglés de Elche.