El Hospital del Vinalopó llena de Navidad sus plantas y pasillos

El Hospital Universitario del Vinalopó, en Elche, ha puesto en marcha un completo programa de actividades con motivo de la Navidad para llevar alegría, entretenimiento y cercanía tanto a los pacientes como a sus familias y profesionales. La iniciativa, desarrollada durante estos días festivos, incluye visitas solidarias, conciertos de villancicos y reparto de libros, con el objetivo de reforzar la humanización de la atención sanitaria y crear un entorno más amable dentro del centro hospitalario.

Las acciones, organizadas en colaboración con distintos colectivos y entidades del municipio, buscan romper la rutina hospitalaria, especialmente entre los pacientes pediátricos, y compartir momentos de ilusión en unas fechas especialmente sensibles para quienes permanecen ingresados.

Bomberos que reparten regalos y seguridad

Una de las actividades más celebradas ha sido la visita de los bomberos del Parque de Elche, que se desplazaron hasta el hospital para sorprender a los niños ingresados en el área de pediatría. Durante la jornada, los efectivos repartieron regalos y compartieron tiempo con los pequeños, generando un ambiente de cercanía y diversión.

Los Bomberos de Elche compartieron unas horas con los más pequeños del Hospital del Vinalopó / INFORMACIÓN

Además de entregar obsequios, los bomberos mostraron su equipamiento profesional, explicaron de forma sencilla cómo actúan ante distintas situaciones de emergencia y ofrecieron consejos básicos de seguridad, adaptados a los más pequeños. La actividad permitió a los niños interactuar directamente con los profesionales y conocer de cerca su labor, convirtiendo la visita en una experiencia educativa y lúdica.

Villancicos en directo para pacientes y familias

La música también ha tenido un papel destacado en la programación navideña del hospital. El hall principal acogió un concierto de villancicos a cargo de cerca de 40 alumnos del colegio La Alcudia, que actuaron acompañados al piano por Santiago De La Torre, director del centro educativo.

Las canciones navideñas llenaron de música las instalaciones sanitarias y fueron seguidas tanto por pacientes y familiares como por profesionales del hospital. El gerente del Departamento de Salud del Vinalopó, el doctor Rafael Carrasco, puso en valor el impacto de este tipo de iniciativas y señaló que “conciertos como este llenan el hospital de alegría y espíritu navideño, y ayudan a nuestros pacientes y familias a sentirse más acompañados durante estas fechas”.

La actuación escolar se enmarca en la apuesta del centro por abrir el hospital a la comunidad educativa y social, reforzando el vínculo entre el entorno sanitario y la ciudad.

Libros, Papá Noel y lectura hospitalaria

Otra de las acciones desarrolladas ha sido la visita de Papá Noel, organizada en colaboración con la Red de Bibliotecas Municipales y el Ayuntamiento de Elche. Durante el recorrido, Papá Noel repartió libros entre niños y jóvenes ingresados, llevando ilusión a diferentes espacios del hospital como pediatría, neonatos, hospital de día y salas de espera.

Papá Noel repartió libros en el Hospital del Vinalopó de Elche / INFORMACIÓN

La iniciativa tiene como objetivo fomentar la lectura, acompañar emocionalmente a los menores durante su estancia hospitalaria y ofrecerles momentos de normalidad y entretenimiento. Desde el centro destacan que mantener el contacto con los libros ayuda a preservar hábitos de aprendizaje y estimula la imaginación en contextos complejos.

En este sentido, la supervisora de los Servicios de Pediatría y Neonatos del hospital, Natalia Méndez, subrayó que “Fomentar la lectura dentro del hospital ayuda a mantener la rutina de aprendizaje y curiosidad de los niños, a la vez que les ofrece momentos de entretenimiento y normalidad”, destacando además la importancia de crear entornos más cercanos y amables para los pacientes más pequeños.

Las distintas iniciativas navideñas refuerzan el compromiso del Hospital Universitario del Vinalopó con la atención integral, poniendo el foco no solo en la asistencia clínica, sino también en el bienestar emocional de pacientes, familias y profesionales durante unas fechas especialmente señaladas.