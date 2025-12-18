La inauguración del pabellón adaptado de Elche se aplaza ahora a marzo tras un año de retrasos y sobrecostes

Justo a unos días de que Elche estrene el año 2026 y, con ello, el título de Capital Mediterránea del Deporte, no parece que el bipartito de PP y Vox acabe de enderezar el rumbo con las que estaban llamadas a ser instalaciones estrella en la ciudad, al menos por la inversión. Tras un año de retrasos, sobrecostes y demás vaivenes, con polémica por el nombre incluida, ahora parece que no será hasta marzo cuando finalmente se inaugure el pabellón adaptado, situado junto al centro comercial l'Aljub. Así lo admitió este jueves, en la comparecencia posterior a la junta de gobierno local, el edil de Deportes, José Antonio Román.

Operarios trabajando a finales de octubre en el interior del pabellón inclusivo situado junto al centro comercial de l'Aljub. / ÁXEL ÁLVAREZ

Equipamiento

El concejal, de hecho, indicó que, en estos momentos, se está a la espera de la licitación del equipamiento -proceso que, por cierto, se inició el pasado mes de julio-, de manera que se confía en que para enero se hayan abierto los sobres con las ofertas, que en febrero se proceda a instalar el mobiliario y que para marzo pueda abrir. En este sentido, la recepción de las obras tuvo lugar hace solo unas semanas, después de que el Ejecutivo local tuviera que conceder hasta cuatro prórrogas para acabar las obras, que debían haber estado ejecutadas a finales de 2024. Significativo es que en julio se dijera que la idea era que las dependencias pudieran empezar a recibir a deportistas a partir de septiembre u octubre, y ahora se hable de marzo como fecha para la inauguración, y cuando en octubre ya hubo una mesa de contratación convocada por la que debía pasar el suministro y equipamiento para el pabellón inclusivo, aunque también ahí se le torcieron los planes al bipartito.

José Antonio Román, en una imagen de archivo. / Pilar Cortés

Acuerdo

Por otra parte, Román informó de que la junta de gobierno local había aprobado el convenio con la Universidad Miguel Hernández de Elche para la utilización recíproca de instalaciones deportivas, incluido el Pabellón de Deportes, según aseguró Román. De hecho, el pasado mes de julio se firmó un convenio entre el Ayuntamiento y la UMH por cuatro años para la cesión gratuita de instalaciones. Así, la UMH tendría un cauce más rápido para solicitar cualquier espacio municipal, desde el Centro de Congresos hasta Las Clarisas, pasando por La Calahorra, el Palacio de Altamira o el Gran Teatro, mientras la Administración local podría disponer de edificios como Altabix, Altet, Arenals, Atzavares, La Galia, Torreblanca, Valona, el Aula Plaça de Baix, Torrevaillo, Plaza Cid y los aparcamientos, con la vista puesta, además, en que el acuerdo se fuera ampliando según las necesidades, coninmuebles que están en construcción o aún en proyecto. Sin embargo, no se incluía el Palacio de Deportes del campus ilicitano, cuyo convenio con el Ayuntamiento estaba caducado desde hacía más de un año y medio. En ese momento, de hecho, fuentes de la institución académica dijeron que había un convenio específico sobre estas instalaciones deportivas pendiente de aprobación, lo que daría garantías de planificación a los clubes que allí entrenan y juegan partidos por la saturación que hay en pabellones municipales, además de que se reforzarían los lazos entre ambas instituciones, vitales para el desarrollo deportivo de la ciudad.

El rector de la UMH, Juanjo Ruiz, da la mano al alcalde, Pablo Ruz, tras firmar el convenio en julio. / Áxel Álvarez

En dos direcciones

“Este acuerdo implica la cesión de pistas en dos direcciones, tanto del Ayuntamiento hacia la Universidad como por el hecho de que los estudiantes puedan utilizar cualquier instalación municipal y, en especial, el pabellón de la Universidad va a ser utilizado por los clubes y equipos”, dijo José Antonio Román tratando de quitar hierro a un convenio vencido desde hace meses y que, desde el inicio, se había convertido en un quebradero de cabeza para los gestores municipales. Un convenio similar, dijo, al que había antes, aunque no va a haber ningún tipo de canon, señaló.

Ciudad de la Ciencia y la Innovación

Finalmente, en la junta de gobierno se ha autorizó la presentación de la candidatura para optar a la distinción de Elche como Ciudad de la Ciencia y la Innovación, una distinción, según el Ejecutivo local, creada para reconocer a aquellos ayuntamientos españoles que, con independencia de su población, están realizando un esfuerzo para potenciar el conocimiento y las infraestructuras innovadoras científicas, tecnológicas y sociales. La concesión conlleva la obtención de objetivos como la autorización para el uso de la distinción en la comunicación y promoción de la ciudad a nivel nacional e internacional, el fomento e impulso de proyectos colaborativos entre los municipios que se integren en la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación o la promoción internacional de las Ciudades de la Ciencia y la Innovación en eventos internacionales relacionados con I+D+i y el desarrollo basado en el conocimiento. Asimismo, da la posibilidad de poder optar a subvenciones relacionadas con innovación y telecomunicaciones.