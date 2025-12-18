Pintura
El Museo de Arte Contemporáneo de Elche inaugura una exposición de Paco Santana sobre cuerpo y espíritu
La muestra propone diálogo entre lo visible e invisible desde este viernes y hasta el 12 de abril
El Museo de Arte Contemporáneo de Elche (MACE) abre este viernes 19 de diciembre la exposición ‘El espíritu de la materia’, dedicada al pintor valenciano Paco Santana. La muestra invita a los visitantes a vivir la pintura como un espacio de reflexión y experiencia espiritual, combinando tradición y lenguaje contemporáneo. La entrada es libre y podrá visitarse en la sala de exposiciones temporales hasta el 12 de abril.
La obra de Paco Santana
La obra de Paco Santana, artista valenciano con una sólida trayectoria internacional, se sitúa en la tradición espiritual de la pintura española, reinterpretándola desde un lenguaje plenamente contemporáneo en el que se explora la tensión entre lo visible y lo invisible, el cuerpo y el espíritu.
A través de fragmentaciones veladas y fisuras, las pinturas de Santana revelan la fragilidad humana y, al mismo tiempo, una esperanza que emerge desde la herida. Colores terrosos, ocres y negros profundos construyen un universo visual que evoca la ascesis, la pasión y la memoria de una tradición que dialoga con el presente.
Tal como señala la crítica Eva Degenhardt, el artista “reivindica sus raíces espirituales frente a una modernidad que absolutiza la autonomía del individuo”.
Apoyo institucional y comisariado
Por su parte, la edil de Cultura, Irene Ruiz, ha destacado que “esta exposición refuerza la apuesta del MACE por propuestas artísticas de gran calidad y profundidad que, sin duda, invitan a la reflexión y al diálogo interior, y que acercan al público ilicitano obras de artistas con una trayectoria de primer nivel”.
La muestra está comisariada por Miguel F. Pérez Blasco y el propio Paco Santana, garantizando un recorrido que permite al visitante conectar con los elementos conceptuales y formales de cada obra.
Información práctica
‘El espíritu de la materia’ se podrá visitar hasta el 12 de abril en la sala de exposiciones temporales del MACE, que está abierto de martes a sábado, y la entrada es totalmente libre, ofreciendo al público la oportunidad de explorar la interacción entre materia y espíritu sin restricciones.
