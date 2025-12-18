Neurociencias de la UMH de Elche concluye que sentimos el frío de forma distinta en piel y órganos

El Instituto de Neurociencias UMH-CSIC, con sede en Sant Joan d’Alacant, ha demostrado que el cuerpo humano no percibe el frío de la misma manera en todas sus partes. Un estudio reciente revela que la piel y los órganos internos utilizan sensores moleculares distintos para detectar las bajas temperaturas, un hallazgo que supone un avance relevante para comprender la homeostasis térmica y determinadas patologías relacionadas con la sensibilidad al frío. La investigación, liderada por Félix Viana, codirector del laboratorio de Transducción Sensorial y Nocicepción, ha sido publicada en la revista científica Acta Physiologica y muestra que la percepción térmica es un proceso mucho más complejo y especializado de lo que se pensaba hasta ahora.

Sensores diferentes según el tejido

Los resultados del estudio indican que en la piel, el frío se detecta principalmente a través del canal iónico TRPM8, especializado en reconocer las bajas temperaturas y las sensaciones refrescantes del entorno. Sin embargo, en los órganos internos, como los pulmones o el estómago, el organismo utiliza mayoritariamente otro sensor distinto, conocido como TRPA1, para percibir las disminuciones térmicas.

Esta diferencia explica por qué la sensación de frío en la superficie corporal puede resultar muy distinta a la que se experimenta al respirar aire frío o al ingerir alimentos o bebidas muy frías, ya que cada tipo de tejido activa rutas moleculares específicas.

“La piel está equipada con sensores específicos que nos permiten detectar el frío ambiental y adaptar conductas de defensa”, explica Félix Viana, investigador principal del estudio. El científico añade: “En cambio, la detección de frío en el interior del cuerpo parece depender de circuitos sensoriales y receptores moleculares distintos, lo que refleja su papel fisiológico más profundo en la regulación interna y la respuesta a estímulos ambientales”.

Neuronas, nervios y tecnología avanzada

El estudio se ha llevado a cabo mediante modelos animales, lo que ha permitido analizar directamente la actividad de las neuronas sensoriales implicadas en la detección del frío. El equipo comparó neuronas del nervio trigémino, encargado de transmitir información desde la piel y la superficie de la cabeza, con neuronas del nervio vago, la principal vía sensorial entre el cerebro y órganos internos como los pulmones y el tracto digestivo.

Una investigadora del Instituto de Neurociencias de la UMH de Elche y el CSIC / INFORMACIÓN

Para analizar la respuesta neuronal a los cambios de temperatura, los investigadores utilizaron técnicas de imagen de calcio y registros electrofisiológicos, que permiten observar la activación neuronal en tiempo real. Estas técnicas se combinaron con el uso de fármacos específicos capaces de bloquear determinados sensores moleculares, lo que facilitó identificar qué canales iónicos participan en la detección del frío en cada tipo de neurona.

Ratones modificados y nuevas líneas clínicas

Además, el equipo empleó ratones modificados genéticamente que carecen de los canales TRPM8 o TRPA1, junto con análisis de expresión génica, para confirmar el papel diferencial de estos sensores en la percepción térmica. Este enfoque multidisciplinar permitió demostrar que la detección del frío está ajustada a las funciones fisiológicas de cada tejido.

“Nuestros hallazgos revelan una visión más compleja y matizada de cómo los sistemas sensoriales de distintos tejidos codifican la información térmica. Esto abre nuevas líneas de investigación para estudiar cómo se integran estas señales y cómo pueden alterarse en condiciones patológicas, como en ciertas neuropatías, donde la sensibilidad al frío está alterada”, destaca Katharina Gers-Barlag, primera autora del artículo.

El estudio ha contado con financiación del Plan Nacional de Investigación Científica y Técnica y de Innovación del Gobierno de España, de la Agencia Estatal de Investigación–Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través del Programa Severo Ochoa para Centros de Excelencia, y de la Generalitat Valenciana.

Asimismo, el trabajo forma parte de un proyecto internacional financiado por el Human Frontier Science Program (HFSP) y coordinado por Félix Viana en el Instituto de Neurociencias. Su objetivo es estudiar las bases moleculares de la percepción del frío en diferentes especies adaptadas a entornos térmicos extremos. El artículo completo puede consultarse en https://doi.org/10.1111/apha.70111.