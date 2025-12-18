Una ordenanza regulará el medio rural en Elche con el foco en los vertidos de basura y los incendios y con sanciones

Una de las fortalezas del término municipal de Elche precisamente es su campo, pero su extensión también hace que sea complejo abordar sus realidades. Por eso mismo, el bipartito de PP y Vox ha optado por impulsar una ordenanza del medio rural que regule cuestiones como el abandono de parcelas, los vertidos de basura, la falta de mantenimiento, el riesgo de incendios o los conflictos entre los distintos usos del medio rural y, sobre todo, entre los propietarios de parcelas, estableciendo, además, sanciones por los posibles incumplimientos. De momento, y como primer paso, la junta de gobierno local aprobó este jueves la memoria y, con ello, la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de ordenanza, con la vista puesta en que pueda estar la nueva normativa de cara a primavera.

Vista general de viviendas en suelo rural en el Camp d’Elx. / Sergio Ferrández

Retos del siglo XXI

El edil de Medio Ambiente, José Antonio Román, del PP, junto a su homólogo de Pedanías, Pedro José Sáez, de Vox, fueron los encargados de presentar el proyecto. Román lo hizo subrayando que “se abre este proceso para dotar de una herramienta que nunca ha tenido al campo de Elche, y que esté ordenado para afrontar los retos del siglo XXI, porque creemos en el campo ilicitano, y forma parte de lo que somos, de nuestra historia y de nuestra identidad”, y añadió que “no es un trámite administrativo más, sino una deuda pendiente con los agricultores, que son quienes han cuidado caminos, lindes y parcelas sin tener una herramienta que los protegiera y diera seguridad”.

Restos fuera de los contenedores en una imagen de este verano en un camino del Camp d'Elx / Áxel Álvarez

Aportaciones

Así las cosas, y tras la publicación de este primer trámite en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se abrirá un periodo en el que entidades y particulares podrán hacer las aportaciones que estimen pertinentes y, con ello, que se pueda redactar el primer borrador de la ordenanza. De ahí que tanto el concejal del PP como el de Vox se mostraran cautos respecto al contenido de esta nueva regulación local, más allá de generalidades del tipo de que lo que se pretende es establecer un marco normativo municipal específico para regular el uso, la conservación y la protección del medio rural del municipio de Elche, así como proteger el suelo agrícola y el entorno rural frente al abandono, la degradación, los usos inadecuados y los vertidos incontrolados. Objetivos estos en los que, además, se tiene en cuenta la importancia de regular las obligaciones de mantenimiento y conservación de parcelas, caminos rurales, márgenes y lindes, con especial atención a la prevención de incendios; y ordenar los distintos usos del medio rural, garantizando la convivencia entre la actividad agraria y otros usos compatibles y reduciendo conflictos, dotando a la Administración local de instrumentos eficaces de control e intervención, con un régimen sancionador proporcionado y orientado a la prevención.

Quejas

No obstante, descartaron que esto se produzca precisamente porque se haya detectado un incremento de infracciones en los últimos tiempos, aunque sí que es cierto que desde hace meses las quejas por los vertidos incontrolados y los vertederos improvisados en determinadas pedanías del Camp d’Elx, con las consiguientes molestias para los vecinos y vecinas de las zonas en cuestión, se han convertido en una queja recurrente. Tampoco quisieron por el momento pronunciarse respeto a la posible horquilla de sanciones que se podían establecer en este sentido.