El PP dice que la oposición es de "corta y pega" por repetir enmiendas al presupuesto de Elche
El portavoz adjunto Claudio Guilabert señala que la mitad de las propuestas de PSOE y Compromís son del año pasado y que hay actuaciones ya en marcha como la climatización en escuelas infantiles
Suma y sigue con los ataques entre gobierno y oposicion a cuenta de los presupuestos municipales. El PP de Elche se defendió este jueves de las críticas sobre las futuras cuentas del Ayuntamiento para 2026, que se aprobarán este viernes en el pleno, afeando que PSOE y Compromís son "de corta y pega".
A escasas horas del debate, el portavoz adjunto de los populares, Claudio Guilabert, afeó que de 12 concejales en la bancada socialista sólo se hayan presentado 17 enmiendas y que de ellas 8 "son copiadas y pegadas del año pasado”.
"Moda del reciclado"
Desde el PP también atacaron a Compromís, a quienes también acusaron de "apuntarse a la moda del reciclado" por repetir 34 de las 60 enmiendas. Desde el PP entienden que esta repetición es una falta de seriedad y rigurosidad en cuanto al trabajo de fiscalización "porque la oposición le cuesta a los ilicitanos 400.000 euros al año”.
Climatización
En este sentido, Guilabert le recriminó a los socialistas la falta de conocimiento acerca de las actuaciones del equipo de gobierno en cuanto a la climatizacion de las escuelas infantiles, por entrar entre las propuestas, y destacó que las próximas actuaciones serán en los colegios Mediterrani, Hispanidad y Ferrández Cruz.
