El PSOE de Elche ve el presupuesto como el más "antisocial" por el recorte de dos millones en ayudas

Valera reprueba que las cuentas, que se debatirán mañana, suprimen la partida LGTBI y tienen mermadas las subvenciones a la inclusión y al pago del IBI

El portavoz adjunto Mariano Valera muestra los &quot;tiquets de la vergüenza&quot; que tendrán que pagar los ilicitanos

El portavoz adjunto Mariano Valera muestra los "tiquets de la vergüenza" que tendrán que pagar los ilicitanos / INFORMACIÓN

J. R. Esquinas

J. R. Esquinas

De los presupuestos "más antisociales" a los "tickets de la vergüenza". Cuatro días después de que la concejala socialista Patricia Macià aseverase que las cuentas que espera aprobar este viernes el bipartito de PP y Vox en Elche son "las peores de la historia", el portavoz adjunto, Mariano Valera, no se quedó atrás este jueves alertando de recortes de más de dos millones de euros en política social.

Aseguró que después de analizar "capítulo por capítulo y partida por partida social", se han topado con una reducción de 1,3 millones de euros en la partida de emergencia social, que en 2025 contaba con 3 millones y que, según los socialistas, ha sido "troceada en dos partidas para venderlo mejor y, sobre todo, para contentar a Vox".

Valera sostiene que este montante sirve para familias que no pueden pagar la luz, la cesta de la compra o los medicamentos, así como para el pago puntual del alquileres de emergencia social ante quienes están al borde de un desahucio. Por ello, el concejal reprobó que se vayan a producir estos recortes para perpetuar el discurso de las "paguitas" de los de Abascal. A este respecto, reprueban que hay una merma de 200.000 euros en las ayudas del pago del IBI y de 40.000 euros en la partida de itinerarios de inclusión, que ayuda a insertar laboralmente a personas en situación de vulnerabilidad.

Recortes que denunció el PSOE a un día de presentarse el presupuesto

Recortes que denunció el PSOE a un día de presentarse el presupuesto / INFORMACIÓN

Dependencia e igualdad

El segundo "ticket", para el grupo municipal, corresponde a "cuidados y dependencia", con un recorte de 450.000 euros (200.000 menos en ayudas a domicilio, 200.000 menos en ayuda a la dependencia y 50.000 menos en teleasistencia), según traslada la formación, que entiende que repercutirá en horas que se quitan de acompañamiento, de prevención, de soledad y, por tanto, "más cargas para las familias cuidadoras".

Indican por otro lado que en materia de violencia de género hay una rebaja de 50.000 euros en el Pacto de Estado, pasando de 120.000 a 70.000 euros y que se destinarán 15.000 euros menos para la Casa de la Dona y 10.000 menos a subvenciones de entidades por la igualdad.

Conciliación

Al hilo, critican que se reduce el Programa Concilia a 190.000 euros frente a los 500.000 del año anterior, lo que para los socialistas resulta incongruente puesto que el reciente estudio de la Universidad Miguel Hernández (UMH) encargado ppor la Concejalía de Infancia llegó a la conclusión de que la conciliación es la mayor preocupación de las familias ilicitanas.

Por otro lado, Valera habló este jueves también de "homofobia institucional" por haber desaparecido la partida LGTBI de las cuentas locales y lamentó un recorte de 70.000 euros en vivienda social, así como la ausencia de nuevos programas de empleo y un recorte en cooperación internacional al 0,2% que calificó de desastroso.

Sobre la oficina anti okupación, el proyecto estrella de Vox, que estaría avalado por el alcalde, Pablo Ruz, desde el PSOE lo califican un "chiringuito ideológico" porque exponen que este espacio no responde a datos, "a un diagnóstico serio de ciudad y no responde a una prioridad social, sino a un eslogan. Esto sí es un chiringuito para que Vox tenga su foto y su titular”, afearon desde la oposición.

Más exclusión

El portavoz adjunto sentenció que estos ajustes al presupuesto propuestos por el equipo de gobierno se traducen en "menos horas de atención, menos solidaridad, menos intervención y más exclusión" por "sostener un pacto y vender estabilidad" frente a la "estabilidad de una familia, de una persona dependiente o de una mujer que necesita recursos", lamenta. Valera incluso acusó al bipartito de haber perfilado unas cuentas que olvidan a quien va justo "y que va contra la gente".

