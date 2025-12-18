Realidad virtual para reducir la ansiedad preoperatoria: la pionera técnica del Hospital General de Elche

El Hospital General Universitario de Elche ha dado un nuevo paso en la humanización de la atención sanitaria al incorporar tecnologías de realidad virtual y realidad mixta con el objetivo de reducir la ansiedad preoperatoria tanto en los pacientes como en sus familiares. La iniciativa se concreta en el proyecto de investigación INMERSANA, que permitirá aplicar esta tecnología inmersiva en el entorno quirúrgico para mejorar la experiencia emocional durante todo el proceso perioperatorio.

El proyecto ha sido formalizado mediante la firma de un convenio de colaboración entre el Departamento de Salud Elche-Hospital General, la Universidad Europea, el Instituto Tecnológico del Producto Infantil y del Ocio (AIJU) y Fisabio, situando a la Comunitat Valenciana en una posición destacada dentro de la innovación aplicada al ámbito sanitario.

Un proyecto pionero desde Elche al quirófano

La firma del convenio se ha celebrado en el campus de la Universidad Europea en Alicante, donde se ha presentado oficialmente este proyecto pionero que incorporará la Realidad Mixta en el bloque quirúrgico del Hospital General Universitario de Elche. Esta tecnología combina el entorno real con elementos virtuales, permitiendo que los pacientes sean conscientes del espacio físico en el que se encuentran mientras reciben información visual y acompañamiento adaptado a su intervención.

Firma del convenio entre los responsables de la Conselleria de Sanidad y los centros educativos y tecnológico / INFORMACIÓN

El objetivo principal es mejorar la experiencia del paciente y del cuidador, reduciendo la incertidumbre, el miedo y la ansiedad que suelen acompañar a una cirugía. Con esta alianza estratégica, las cuatro entidades implicadas refuerzan la apuesta por una asistencia sanitaria más innovadora y centrada en la persona.

De la extracción de sangre a la realidad mixta

INMERSANA parte de una experiencia previa de éxito desarrollada por el Departamento de Salud Elche-Hospital General y AIJU, consistente en una aplicación de realidad virtual destinada a reducir la ansiedad durante las extracciones de sangre. Tras su validación científica, esta herramienta se implantará a principios del próximo año en todos los puntos de extracción del departamento, integrándose ya en la rutina asistencial.

El nuevo proyecto supone un salto cualitativo, al introducir la realidad mixta en un entorno de mayor complejidad como es el quirófano. Esta integración permitirá ofrecer una intervención educativa inmersiva previa a la operación, adaptada al tipo de cirugía, que ayude al paciente a comprender el proceso y a afrontarlo con mayor seguridad emocional.

Un equipo multidisciplinar y un enfoque familiar

El proyecto está liderado por la supervisora de Enfermería Silvia Soler Linares, quien ha sido la responsable de articular un equipo multidisciplinar en el que participan profesionales de enfermería, TCAEs y médicos de los servicios de traumatología, cirugía y anestesia del hospital ilicitano.

La Universidad Europea aporta el conocimiento científico y la capacidad docente, mientras que AIJU se encarga del desarrollo de la solución inmersiva. Por su parte, Fisabio coordina la colaboración en el marco de la investigación sanitaria, asegurando el rigor metodológico y la evaluación de resultados.

Uno de los elementos distintivos de INMERSANA es su enfoque en el binomio paciente-cuidador, integrando a la familia dentro de la experiencia perioperatoria. El proyecto reconoce que el impacto emocional de una intervención quirúrgica no afecta solo al paciente, sino también a quienes lo acompañan.

Ansiedad, cuidadores y evidencia científica

Cada día se realizan alrededor de 1.000 intervenciones quirúrgicas en los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana. La evidencia científica demuestra que los cuidadores pueden experimentar niveles elevados de ansiedad y síntomas depresivos ante una cirugía, lo que influye en el proceso de recuperación y en el bienestar global del entorno familiar.

INMERSANA propone una intervención previa a la operación orientada a reducir la incertidumbre, reforzar la seguridad emocional y mejorar el afrontamiento tanto del paciente como de su cuidador. Además, se espera un impacto positivo en aspectos como el manejo del dolor, el descanso y la adaptación durante la hospitalización.

El uso de realidad virtual para reducir la ansiedad preoperatoria ya se ha probado en extracciones de sangre en Elche / INFORMACIÓN

Una firma institucional con respaldo sanitario

El acto de firma del convenio ha reunido a representantes institucionales y sanitarios de las cuatro entidades participantes. Han estado presentes la directora general de Investigación e Innovación de la Conselleria de Sanidad, Mariola Penadés; la jefa del servicio de Fomento de Redes y Centros de Excelencia, Ana María Peiró; el gerente del Departamento de Salud Elche-Hospital General, Andrés Navarro; y el subdirector médico, Luis Pardo.

Por parte de la Universidad Europea han asistido la vicedecana de Enfermería, Noelia Rodríguez; la rectora de la Universidad Europea de València, Rosa Sanchidrián; la vicerrectora Silvia Trujillo; y la vicedecana de Psicología, Clara López. También han participado el director general de AIJU, Manuel Aragonés; el IDT Strategy Manager en AIJU, José Carlos Sola; la directora gerente de Fisabio, Marisa Caparrós; y la supervisora del área de hospitalización de Traumatología del Departamento de Salud del Hospital General de Elche, Silvia Soler.

Tras la firma, Mariola Penadés destacó la relevancia de impulsar iniciativas “que nacen de las necesidades reales de los servicios de salud y se traducen en beneficios tangibles para la ciudadanía”.

Después del acto institucional, los asistentes participaron en una demostración práctica de la intervención inmersiva, pudiendo experimentar de primera mano el potencial de la Realidad Virtual y Mixta aplicada al ámbito sanitario.