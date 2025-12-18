La UMH de Elche invertirá un millón en tecnología y renovará el césped del campo de fútbol

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) contará en 2026 con un presupuesto de 145 millones de euros, tras la aprobación del documento económico por parte del Pleno del Consejo Social. Las cuentas se articulan dentro de un marco presupuestario plurianual sostenible, centrado en dos grandes ejes: la financiación estructural garantizada por la Generalitat Valenciana y un esfuerzo inversor estratégico financiado con fondos propios, según informan fuentes oficiales del centro docente.

Este planteamiento se apoya en la reciente firma del Acuerdo de Financiación Plurianual (AFP) 2026-2029, que proporciona estabilidad financiera a medio plazo, y en el Plan Plurianual de Financiación Propio (PPFP) de la UMH, diseñado para asegurar la sostenibilidad económica a largo plazo y permitir a la institución ir más allá de la gestión ordinaria.

Talento y recursos humanos

Una parte significativa del incremento presupuestario se destina al desarrollo profesional y al fortalecimiento de los recursos humanos. En concreto, las dotaciones para gastos de personal aumentan un 8,40 %, con el objetivo de cubrir el crecimiento vegetativo, promociones y nuevas necesidades organizativas.

Este esfuerzo permitirá consolidar la estabilización de plazas, reforzar la profesionalización del personal y favorecer el desarrollo de la carrera profesional, en línea con la apuesta de la UMH por mantener la máxima calidad del servicio público de educación superior, especialmente en Formación, Investigación e Innovación.

Inversiones estratégicas y sostenibles

El presupuesto contempla 13,5 millones de euros en inversiones reales, lo que supone un incremento del 62,02 %, financiadas con fondos propios en más del 70 %. Entre las actuaciones más destacadas figuran la finalización del nuevo Aulario Perleta, en el campus de Elche, y el inicio de las obras de la Nau de la Salut, en el campus de Sant Joan d’Alacant.

La UMH tendrá un presupuesto en 2025 superior a los 145 millones de euros / Matías Segarra

Además, se incluyen dotaciones específicas para el Plan de Eficiencia Energética y Descarbonización, reforzando el compromiso ambiental de la institución. Se mantienen las inversiones bibliográficas, con más de 1,5 millones de euros, y se prevén actuaciones en infraestructuras TIC, cercanas al millón de euros, así como en urbanización de espacios universitarios.

Investigación, estudiantes y proyección social

El presupuesto de 2026 destina más de 8,6 millones de euros a investigación y transferencia, superando el 5 % mínimo establecido por la LOSU. También se incrementan las partidas para equipamiento docente, garantizando recursos para titulaciones consolidadas y facilitando la implantación de nuevos grados con equipamiento innovador.

El apoyo al estudiantado se refuerza con un aumento superior al 12 % de fondos propios, destinados a becas, ayudas y prácticas, incluyendo apoyo a la matriculación, comedor, transporte, movilidad, formación en idiomas y complemento de prácticas profesionales. A ello se suman cerca de 3,6 millones de euros para la comunidad universitaria, actividades deportivas y campus saludables, con una inversión destacada en la reposición integral del Campo de Fútbol.

El documento económico refuerza también la internacionalización y la cooperación solidaria, con más de 2,2 millones de euros para proyectos de impacto global, cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria y acciones vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Paralelamente, se consolidan las políticas de cultura, diversidad e igualdad, así como los programas de extensión formativa, como las Aulas Universitarias de la Experiencia.

La UMH destina 497.043,03 euros a su estrategia de multilingüismo, impulsando la formación en inglés y valenciano y la proyección internacional a través de los programas IRIS, LLUMH y ACLES. Asimismo, se incrementan las dotaciones para las prácticas sanitarias del estudiantado, consolidando la Clínica Podológica, apostando por la simulación clínica y fomentando las actividades científicas.

El presupuesto refuerza además el mecenazgo y las Cátedras, como vías de participación activa de empresas, instituciones y particulares en la vida universitaria, y amplía los encargos a la Fundación UMH (FUMH) por encima de los 2,2 millones de euros, centrados en el emprendimiento y la gestión del Parque Científico.

El Presupuesto 2026 se acompaña de cinco instrumentos estratégicos: Presupuesto Participativo, Presupuesto en ODS, Presupuesto con perspectiva de Género, Presupuesto Medioambiental y Presupuesto Investigador, configurando un modelo expansivo y eficiente, alineado con la LOSU y orientado a mantener los estándares de calidad en docencia, investigación y servicios.