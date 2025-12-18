La zona azul, Bicielx y la grúa cierran el año en números rojos, y subida de las tarifas del taxi en Elche

La última junta de gobierno local en Elche antes de la Navidad vino marcada por los puntos relacionados con la movilidad, tanto dentro como fuera del orden del día. Hasta el extremo de que en el orden del día entró la liquidación correspondiente al tercer trimestre del Servicio de Ordenación y Regulación de Aparcamientos, conocido como servicio ORA o zona azul; de la retirada y depósito de vehículos de la vía pública o grúa; y del servicio público en bicicleta en Elche o Bicielx, mientras que fuera de los puntos establecidos en la convocatoria ordinaria también se abordó la liquidación del cuarto trimestre, aún sin haber acabado el año. Todos ellos servicios públicos que gestiona la empresa pública municipal Pimesa a través de concesiones. Unos cierres provisionales del último semestre del año que, en todos los casos, incluso en la ORA, arrojan números rojos. Sin embargo, no fue la única cuestión que se abordó este jueves, según informó el portavoz del PP, Juan de Dios Navarro, que ejerció de portavoz de la junta de gobierno. También se dio luz verde a la subida de las tarifas del taxi para 2026.

La grúa baja ingresos en Elche porque hay menos arrastres / Matías Segarra

Las cifras

Así las cosas, la zona azul arrojó un saldo negativo en el tercer trimestre de 44.563 euros, después de que se pagaran 153.000 euros y se ingresaran 105.536 euros; mientras que en el cuarto el déficit fue de 76.904 euros, con un gasto de 192.955 y unos ingresos de 116.051 euros. En el caso de la grúa, entre julio y septiembre, se llegó a un desfase de 86.297 euros, con un pago de 319.628 euros y unos ingresos de 233.330 euros, y en los últimos tres meses del año el déficit fue de 135.768 euros, con 345.967 euros en gastos y 210.199 en ingresos. En cuanto a Bicielx, el tercer trimestre se cerró con pérdidas por 67.119 euros, tras pagos por 100.684 euros e ingresos por 33.564 euros; y el último con 76.509 euros en pérdidas, con un desembolso de 102.819 euros por 26.310 euros ingresados.

BiciElx sigue en números rojos pese al esfuerzo inversor en carriles. / INFORMACIÓN

Los antecedentes

De hecho, en los primeros seis meses de este año que está acabando sólo el estacionamiento previo pago cerró el periodo de enero a junio con un saldo positivo, algo más de 34.000 euros, lo que implica que se acabará el ejercicio 2025 con unos 100.000 euros en pérdidas; mientras que moverse por la ciudad en bicicleta sumó un déficit de 133.000 euros y el arrastre de vehículos un desfase de 79.000 euros en el primer semestre. En total, 212.000 euros, que se suma al de ahora. Con ello, los tres servicios acabarán el año en números rojos una vez confirmada la liquidación provisional, con el matiz de que desde la oposición habían venido alertando de la pérdida de ingresos que se podía producir en la ORA por la desaparición de plazas de estacionamiento, algo que, desde el Ejecutivo local, siempre han negado. En cuanto a la grúa, se ha detectado que últimamente hay menos arrastres de vehículos, porque también hay menos infracciones, y también se aumentó hace unos años el precio del servicio, lo que también ha debido influir, hasta el extremo de que la grúa ya registró en 2024 un desfase de 169.000 euros. En cuanto a Bicielx, no acaba de arrancar, pese a las mejoras que se han ido incorporando desde tiempos del anterior Ejecutivo de izquierdas.

Juan de Dios Navarro, en una imagen de archivo. / INFORMACiÓN

Con pocas respuestas

Preguntado por el motivo por el que la zona azul había dado pérdidas, Juan de Dios Navarro puso el acento en que “por parte de este Gobierno vamos a seguir impulsando y vamos a seguir trabajando por la movilidad y, sobre todo, para dar un servicio que es el que se merecen todos los ciudadanos”, a lo que añadió que “el servicio público no tiene que ser rentable económicamente, sino que debemos dar una calidad de vida a todos los ciudadanos”, a modo de justificación por este déficit.

Incremento

Por otro lado, también dio cuenta de la propuesta de nuevas tarifas urbanas del servicio de transporte de viajeros de auto-taxi para el término municipal para el año 2026. En este sentido, se aplicará una subida del 4,5% para el próximo año en cada uno de los conceptos de las tarifas, acorde con la propuesta presentada por la Asociación de Empresarios de Autotaxis de Elche, según destacaron desde el Ejecutivo local. Con ello, en el caso de la tarifa ordinaria, la bajada de bandera normal supone un incremento de 0,08 céntimos, hasta los 1,77 euros, frente a los 1,69 euros de ahora; el kilómetro recorrido incorpora una subida de 0,04 céntimos, hasta el 1,01 euros, frente a los 0,97 actuales; la hora de espera normal, suma 0,89 céntimos, hasta los 20,64 euros, por los 19,75 de hoy; y el mínimo de percepción normal se incrementa en 0,19 céntimos, hasta los 4,39 euros, por los 4,20 euros con los que se cierra 2025 en Elche.