Un brindis en Elche cargado de buenos deseos para 2026

A cinco días de la Nochebuena el Ayuntamiento de Elche ofreció este viernes su tradicional brindis de honor a los medios de comunicación con motivo de la Navidad, un encuentro celebrado tras un pleno municipal especialmente intenso por el debate de los presupuestos y que, como forma de relajar la tensión, sirvió para reconocer públicamente la labor informativa de los periodistas que cubren la actualidad local.

Agradecimiento

“Después del fragor de la democracia, de un pleno fragoroso, impetuoso e intenso, creemos que este momento lo merecía” apuntó el alcalde, Pablo Ruz, encargado de dirigir unas palabras a los profesionales de los medios, a quienes agradeció su trabajo diario mientras subrayaba el papel esencial que desempeñan.

Ruz destacó el carácter ya tradicional de este brindis navideño e que el Ejecutivo local de PP y Vox compartió con los portavoces municipales de PSOE y Compromís, Héctor Díez y Esther Díez. El regidor remarcó la importancia de mantener este espacio de encuentro con la prensa, a quienes les trasladó un mensaje de reconocimiento institucional. “La labor que hacéis es imprescindible. Queremos reconocerla y que este brindis sea una muestra de afecto y de reconocimiento”, expresó.

Buenos deseos

El acto, de carácter distendido y simbólico, sirvió también para trasladar un mensaje de buenos deseos de cara a las fiestas navideñas. “Queremos que seamos muy felices estas Navidades”, añadió el primer edil antes de cerrar su intervención con una felicitación en nombre de todo el gobierno municipal. “De corazón, en nombre de todo el gobierno, feliz Navidad y un próspero año 2026”, concluyó.