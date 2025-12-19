La clausura del ciclo sobre Benlliure resalta el legado artístico custodiado en Crevillent

Crevillent clausuraba este jueves el ciclo de conferencias “Mariano Benlliure en los museos valencianos” con la intervención de Ana Satorre, directora del museo monográfico crevillentino sobre el artista valenciano. Las anteriores conferencias estuvieron a cargo de David Gimilio, director científico y conservador de las colecciones del Museu de Belles Arts de València, y Javier García Peiró, director de la Casa Museo Benlliure de Valencia y destacado comisario de exposiciones.

La directora del Museo Benlliure de Crevillent, Ana Satorre, destacó el virtuosismo que el escultor tuvo desde muy joven / V. L. Deltell

Esculturas, documentos, fotografías y apuntes

En la conferencia se presentó una visión global sobre los fondos que actualmente custodia el museo. Satorre destacó la importante colección compuesta por 345 obras, 2.545 documentos y de 2.278 fotografías que contribuyen a preservar la memoria y el legado del artista Mariano Benlliure. Además, se mencionaron alrededor de 621 recortes de prensa de la época de Benlliure, lo que ofrece un contexto histórico significativo para entender su impacto en el arte y la sociedad de su tiempo. Un aspecto destacado fue el conjunto de más de 300 apuntes de Mariano Benlliure, que han sido catalogados por la directora del museo gracias a una beca del Instituto de Cultura Juan Gil Albert de Alicante. Satorre expresó su entusiasmo por la posibilidad de publicar esta catalogación en un futuro cercano, lo que permitirá acceder a un análisis más profundo y exhaustivo de la obra y el proceso creativo de Benlliure.

Durante la conferencia, Ana Satorre reflexionó sobre los hitos más significativos en la trayectoria artística de Mariano Benlliure, con el objetivo de ofrecer a los asistentes una comprensión integral de sus logros y cómo el Museo Benlliure sirve como un reflejo de su legado. Satorre destacó la escultura "Gitana bailando", realizada por Benlliure a los 17 años, como una muestra impresionante de su dominio del movimiento en la escultura con tan corta edad.

El público asistente pudo conocer ayer el valor que atesora el Museo Mariano Benlliure de Crevillent / V. L. Deltell

Asimismo, mencionó el jarrón de la Bacanal, que ejemplifica el detallismo característico de su estilo a lo largo de su carrera. La directora también abordó diversos retratos notables, como el del marqués de Aldama, así como la "Gitana del Albaicín" y la figura de Pastora Imperio, entre otros, subrayando la variedad y riqueza de su obra. Esta reflexión no solo permitió a los asistentes apreciar mejor la evolución artística de Benlliure, sino también comprender la importancia del museo que además ha conseguido renovar la Q de Calidad entre los 31 museos que la tienen en toda España.

"Parte" del museo

Concluyó la conferencia con una profunda reflexión sobre "la relación que todos tenemos con el museo", destacando Satorre que "cada uno de nosotros somos parte de este espacio único". Subrayó que el museo no solo custodia el legado de un escultor excepcional, sino que también es un testimonio del impacto que Mariano Benlliure tuvo en la escultura a finales del siglo XIX.

Las conferencias en torno a Mariano Benlliure han llenado el aforo del museo de Crevillent por su interés / V. L. Deltell

La oradora enfatizó la importancia de dimensionar al artista en su contexto, reconociendo su relevancia dentro del ambiente artístico de la época que le tocó vivir. Al hacerlo, invita a los asistentes a apreciar no solo el genio individual de Benlliure, sino también el diálogo entre su obra y los movimientos artísticos que surgieron en la época, así como su influencia perdurable en la escultura.

Estas conferencias estarán en el canal oficial de Youtube de Cultura del Ayuntamiento de Crevillent y además, se informó de que si alguien está interesado en recibir la programación trimestral del Museo, con las visitas guiadas y otras actividades disponibles, solo debe enviar un correo a mbenlliure@crevillent.es