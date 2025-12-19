Bienestar Social
Elche visibiliza la brecha digital con una caminata animada y reivindicativa
El Ayuntamiento organiza una actividad por las calles del centro de Elche con música, camisetas reivindicativas y un coro navideño, con los que denunciar la falta de apoyo a quienes tienen más dificultades con la tecnología
La Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Elche ha puesto este viernes en marcha una iniciativa destinada a sensibilizar a la ciudadanía sobre la discriminación y la brecha digital que sufren muchas personas, especialmente mayores, que encuentran barreras para desenvolverse en un entorno cada vez más tecnológico. La acción forma parte del Programa de Igualdad de Trato y ha contado con la participación de usuarios de los talleres municipales.
Una caminata reivindicativa por el centro
Según explicaba a este diario Almudena García, técnica en integración social del área, “es una iniciativa que llevamos a cabo para la igualdad de trato a nivel de la discriminación digital”. La actividad surge tras recoger, en los talleres de uso móvil del Ayuntamiento, las dificultades, experiencias y necesidades del alumnado. Con ello elaboraron frases y eslóganes, ahora impresos en camisetas, para visibilizar esa realidad durante una caminata por el centro de la ciudad “para que todo el mundo pueda sensibilizarse y ver la dificultad y desventaja que hay”.
Música, ejercicio y paradas dinámicas
Durante el recorrido, los participantes llevan cascos con música que marca el ritmo de la marcha, guiados por un monitor que indica pasos y tiempos. Se realizan paradas con ejercicios aeróbicos y movimientos adaptados al grupo, “porque no es un grupo joven, entonces cada uno hace el ejercicio como puede”. El itinerario partía y finalizaba en el Palacio de Congresos, donde aguardaba una “sorpresa”: un coro procedente también de los talleres sociales, que interpretó canciones de Navidad para recibir a los caminantes. Toda esta puesta en escena busca reforzar la sensibilización social sobre la falta de igualdad real en el acceso a la tecnología.
Programas municipales y objetivos
García, que trabaja en el programa de igualdad de trato, recordó que esta línea de trabajo procede del contrato programa de la Ley de Servicios Sociales, que fomenta acciones dirigidas a toda la ciudadanía. En esta ocasión, se ha decidido centrar el foco en la discriminación digital, uno de los retos que más afectan a personas mayores que no crecieron en un entorno tecnológico y que, pese a estar motivadas y acudir a talleres, se topan con la rapidez con la que avanza la tecnología.
Principales dificultades detectadas
La técnica explica que muchas personas carecen de formación básica y encuentran trabas al realizar trámites digitales, tanto en administraciones públicas como en entidades privadas como bancos. Estos ciudadanos necesitan más apoyo presencial para orientarles, porque en muchas ocasiones “se encuentran desmotivados”. Padecen frustración, renuncia a gestiones e incluso dependencia de familiares que no siempre disponen de tiempo. De ahí, afirman desde la Concejalía, la necesidad de campañas de igualdad digital que garanticen niveles mínimos de competencia tecnológica para toda la población, máxime cuando cada vez más gestiones administrativas se exigen exclusivamente por vía telemática.
Con propuestas como esta caminata reivindicativa, la Concejalía de Acción Social pretende seguir creando conciencia sobre una brecha que no solo afecta a la participación social y administrativa, sino también al bienestar emocional de quienes la sufren, recordando que la tecnología debe ser una herramienta de inclusión y no un factor de exclusión.
