Fundación «la Caixa» impulsa el programa de respiro familiar de ASPANIAS

ASPANIAS (Asociación a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de Elche) lleva más de cuatro décadas defendiendo los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Desde entonces, gestiona una red de servicios estables en la ciudad de Elche como Centros de Atención Temprana, Centros de Día, Club de Ocio, asesoramiento jurídico, y programas como Respiro Familiar, entre otros.

En este sentido, la entidad tiene como objetivo favorecer la plena inclusión social y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. Entre sus iniciativas, destaca el Proyecto de Estancias Residenciales Temporales como Respiro Familiar, que ofrece apoyo temporal a las familias cuidadoras de personas con discapacidad intelectual.

A través de estancias de fin de semana en una residencia adaptada, se brinda a los cuidadores la oportunidad de descansar, conciliar su vida personal y social, y prevenir el desgaste físico y emocional que conlleva la atención continuada.

Durante esas estancias, los usuarios disfrutan de un programa de actividades que combina ocio, cultura y desarrollo personal.

Todo ello bajo un enfoque centrado en la persona y la familia, que respeta la diversidad de cada caso y fomenta la participación activa de los beneficiarios en la planificación de las actividades.

Una oportunidad para mejorar el bienestar

El impulso de las Convocatorias de Proyectos Sociales de la Fundación «la Caixa» ha supuesto un punto de inflexión para este proyecto. Gracias a su colaboración, ASPANIAS puede ofrecer estancias durante todo el año, ampliar el número de beneficiarios y garantizar la presencia de un equipo profesional especializado en cada turno.

«Esta ayuda representa una oportunidad clave para mejorar el bienestar de muchas familias y personas con discapacidad intelectual, contribuyendo a su calidad de vida y a su inclusión social», destacan desde ASPANIAS.

El impacto del proyecto se refleja directamente en dos grupos: las familias cuidadoras, que recuperan tiempo, energía y bienestar, y las personas con discapacidad intelectual, que viven experiencias nuevas, desarrollan su autonomía y fortalecen sus vínculos sociales.

Los beneficiarios incluyen personas adultas jóvenes, de mediana edad y mayores, con diferentes grados de autonomía y distintas condiciones asociadas, como parálisis cerebral o trastornos del espectro autista. Cada intervención se adapta a las necesidades individuales, garantizando una atención personalizada y de calidad.

Lo que comenzó como una iniciativa puntual se ha consolidado como un modelo de apoyo familiar y social. Gracias al respaldo de Fundación «la Caixa», el proyecto de ASPANIAS demuestra que ofrecer un respiro a las familias es mucho más que aliviar la carga del cuidado: es una vía hacia la inclusión, la convivencia y la dignidad compartida.