Sanidad
El Hospital General de Elche homenajea a 94 profesionales que se jubilan
El departamento sanitario reúne al personal retirado para agradecer su trayectoria y reconocer décadas de servicio público en centros y atención primaria
El Hospital General Universitario de Elche acogió ayer su tradicional homenaje anual a las personas jubiladas del departamento de salud, un acto celebrado el 19 de diciembre de 2025 en el que se reconoció la labor de 94 trabajadores y trabajadoras que cierran su etapa profesional en la sanidad pública.
La cita estuvo presidida por el gerente del departamento, Andrés Navarro, acompañado por el resto del equipo directivo del área sanitaria.
Reconocimiento a una trayectoria
Posteriormente intervino María Dolores Guzmán Moriana, una de las enfermeras jubiladas del año, que dirigió unas palabras a los asistentes. Guzmán ha desarrollado su carrera en el centro de salud de l’Altet y ha sido supervisora de UCE-UHD y Urgencias, además de adjunta de enfermería en el hospital, recordando una vida profesional vinculada a la asistencia y al trabajo en equipo.
Participación del personal y perfiles profesionales
En total, este año se ha rendido homenaje a 94 personas, de las que 67 han desempeñado su labor en el hospital y 27 en los distintos centros de salud del departamento. Los jubilados pertenecen a múltiples categorías laborales: especialidades médicas, enfermería, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, técnicos de laboratorio, técnicos en documentación sanitaria, administrativos, auxiliares administrativos, celadores, trabajadores sociales, higienistas dentales, conductores y costureras. Un abanico profesional que refleja la diversidad de perfiles que sostienen el día a día del sistema sanitario público.
Un día de agradecimiento
Durante su intervención, el gerente del área, Andrés Navarro, destacó la aportación de quienes concluyen ahora su vida laboral. Subrayó que las personas que se jubilan “han sido una parte esencial de este departamento de salud durante muchos años. Su profesionalidad, su vocación de servicio y su compromiso con los pacientes han contribuido de manera decisiva a construir el hospital y los centros de salud que hoy conocemos. Por eso hoy es un día de agradecimiento y reconocimiento”.
Navarro añadió que “cada uno de vosotros dejáis una huella que va mucho más allá de la labor asistencial: dejáis ejemplo, valores y una forma de entender la sanidad pública basada en la cercanía, la calidad y el trabajo en equipo. Ese legado permanecerá en las personas que continúan vuestra labor.”
Suscríbete para seguir leyendo
- La Diputación descarta ampliar la carretera de El Hondo en Elche tras la presión ecologista
- Elche llora la muerte de un adolescente en un accidente de tráfico
- Paso adelante en la urbanización en 2026 del entorno del Elche CF: 4,1 millones y cinco meses de obras
- Elche pagará 130.000 euros a una empresa para la gestión de todos los actos de Reyes Magos
- Una escultura de 70.000 euros, en bronce y de dos metros sobre la Venida de la Virgen para sustituir la de Salvador Soria en Elche
- La inauguración del pabellón adaptado de Elche se aplaza ahora a marzo tras un año de retrasos y sobrecostes
- Rebelión por el recorte de personal en las guardias judiciales de Elche
- De vivir en la casa de Gran Hermano a vender cupones en Gran Alacant: así es la historia de esta concursante