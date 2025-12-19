El Hospital General de Elche homenajea a 94 profesionales que se jubilan

El Hospital General Universitario de Elche acogió ayer su tradicional homenaje anual a las personas jubiladas del departamento de salud, un acto celebrado el 19 de diciembre de 2025 en el que se reconoció la labor de 94 trabajadores y trabajadoras que cierran su etapa profesional en la sanidad pública.

La cita estuvo presidida por el gerente del departamento, Andrés Navarro, acompañado por el resto del equipo directivo del área sanitaria.

Foto de familia de los jubilados este año en el departamento de salud del General de Elche / INFORMACIÓN

Reconocimiento a una trayectoria

Posteriormente intervino María Dolores Guzmán Moriana, una de las enfermeras jubiladas del año, que dirigió unas palabras a los asistentes. Guzmán ha desarrollado su carrera en el centro de salud de l’Altet y ha sido supervisora de UCE-UHD y Urgencias, además de adjunta de enfermería en el hospital, recordando una vida profesional vinculada a la asistencia y al trabajo en equipo.

Participación del personal y perfiles profesionales

En total, este año se ha rendido homenaje a 94 personas, de las que 67 han desempeñado su labor en el hospital y 27 en los distintos centros de salud del departamento. Los jubilados pertenecen a múltiples categorías laborales: especialidades médicas, enfermería, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, técnicos de laboratorio, técnicos en documentación sanitaria, administrativos, auxiliares administrativos, celadores, trabajadores sociales, higienistas dentales, conductores y costureras. Un abanico profesional que refleja la diversidad de perfiles que sostienen el día a día del sistema sanitario público.

Acto de homenaje a los jubilados en el departamento de salud del General de Elche / INFORMACIÓN

Un día de agradecimiento

Durante su intervención, el gerente del área, Andrés Navarro, destacó la aportación de quienes concluyen ahora su vida laboral. Subrayó que las personas que se jubilan “han sido una parte esencial de este departamento de salud durante muchos años. Su profesionalidad, su vocación de servicio y su compromiso con los pacientes han contribuido de manera decisiva a construir el hospital y los centros de salud que hoy conocemos. Por eso hoy es un día de agradecimiento y reconocimiento”.

Navarro añadió que “cada uno de vosotros dejáis una huella que va mucho más allá de la labor asistencial: dejáis ejemplo, valores y una forma de entender la sanidad pública basada en la cercanía, la calidad y el trabajo en equipo. Ese legado permanecerá en las personas que continúan vuestra labor.”