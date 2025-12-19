Marc Seguí en Elche: "No me creía cantante pero la música me dio un camino al que agarrarme"

Va a visitar este sábado Elche como artista invitado en el Certamen Nacional de Jóvenes Cantautores, ¿había estado antes en la ciudad?

No, la verdad, y para mí es un súper honor. Me han enseñado fotos del Gran Teatro, se ve lindísimo y me han explicado un poco cómo será la gala y me hace mucha ilusión poder ver a los jóvenes cantautores, escuchar sus canciones y también a la última persona ganadora actuando. Que me hayan elegido como artista invitado para formar parte de la gala es muy bonito.

Este acercamiento a quienes empiezan, ¿le reconecta con sus orígenes?

Supongo que sí. No creo que tenga nada más especial que ellos. Me encantaría conocerlos, escuchar sus proyectos y compartir tiempo con ellos. Al final tenemos muchísimas cosas en común: somos chicos y chicas que queremos expresarnos a través de la música.

Cerró hace apenas un mes el tour de No tengo prisa, en un contexto mucho más mainstream del que se encuentra ahora. ¿Cómo plantea la actuación en la ciudad?

Será un concierto de alrededor de una hora, con canciones nuevas y también temas antiguos. Un recorrido por diferentes etapas de mi carrera.En directo vamos muy preparados, con músicos increíbles y unos arreglos muy cuidados. Aunque mis shows suelen ser de unas dos horas lo presentaré con las mismas ganas que en cualquier otra ciudad. Es un concierto muy bonito, con una banda excelente, y la verdad es que da gusto incluso verlos a ellos en directo. Será parecido a lo que hemos hecho en Mallorca, Barcelona y otras ciudades.

Esta semana celebraba en redes sociales que “Tiroteo (remix)” ha alcanzado los mil millones de reproducciones y nunca mejor dicho se puede decir que ha ido como un tiro. ¿Esperaba una reacción así?

Sentía algo especial con la canción incluso antes de que saliera. La escribí con Xavibo y notábamos que estaba pasando algo bonito cuando se la enseñábamos a la gente cercana. Mi madre la ponía en casa, mis amigos la compartían… Ya había una energía especial. Pero llegar a mil millones es algo muy loco que no te esperas. La canción nos ha regalado cosas mucho más bonitas de lo que teníamos en la cabeza.

El compositor mallorquín en una de las imágenes promocionales / INFORMACIÓN

Se convierte en el cuarto artista español de la historia en alcanzar esa cifra...

Tampoco le doy muchas vueltas. Obviamente es algo que fue celebrado pero vamos, que no voy por la calle caminando ni pensando de otra manera por haber llegado a esas visitas. Yo sigo siendo un chaval que disfruta haciendo música, que tengo una sensibilidad supongo que diferente al resto, y la manera de expresarme y de soltar sentimientos es a través de las canciones. Hago lo que me apetece hacer.

¿Cómo recuerda el proceso creativo con esta canción?

Ni siquiera fue en un estudio porque en ese momento no teníamos medios. La hicimos en mi habitación en Mallorca, con mi ordenador y con Xavibo por videollamada, porque era época de covid. Grabamos una nota de voz y más tarde, cuando vine a Madrid, ya la grabamos en un estudio profesional.

Después llegó la colaboración con Pol Granch y Rauw Alejandro. ¿Un sueño cumplido?

Totalmente. Cuando Rauw me escribió fue una sorpresa increíble. Yo era muy joven, con poca experiencia, y de repente estaba grabando un videoclip en Medellín con alguien tan grande como él. Fue una experiencia increíble que no olvidaré nunca.

¿Diría que No tengo prisa es la obra más personal?

Sí, sin duda es uno de los más personales. Hablo de experiencias reales que me han ido ocurriendo durante el proceso de creación. A nivel personal, probablemente sea el disco con el que más me identifico.

Vivimos en una vorágine constante de prisas. ¿Este disco ha sido una especie de terapia?

El título del álbum se convirtió en una filosofía de vida para mí. Llegó un día en el que necesitaba parar, hacer un disco con calma y tranquilidad. Quería poder escucharlo y decir: “Con 27 años hice un disco increíble”. Ese proceso también lo llevé a mi vida personal.

Tras terminar el tour, ¿en qué momento creativo se encuentra ahora mismo?

Nunca he dejado de hacer música pero estoy en el mismo proceso que en el disco, me he dado esa tranquilidad y voy al estudio solo cuando el cuerpo me lo pide. Es una decisión acertada porque a veces quieres estar tres días en el estudio y las cosas no salen... Por eso la paz mental y tranquilidad diaria es hoy en día todo un reto y hago canciones cuando tengo que hacerlas.

"Cuando escuchas historias duras como un intento de suicidio eres consciente de la responsabilidad que tienes con tus canciones" Marc Seguí

Una fan llegó a confesarle que sus canciones le ayudaron a salir de un momento muy duro en el que pensaba acabar con su vida. ¿La música tiene un poder sanador?

Para mí la música es mi vida. Cuando estoy bien con la música, estoy bien conmigo, y cuando estoy mal, en proceso de encontrarme y no me convence lo que estoy haciendo me afecta a mi vida personal. Para mi es algo que me libera y que me dio un camino cuando era un chavalín y no sabía qué hacer ni qué estudiar, por lo que con la música encontré algo a lo que agarrarme. Escuchar historias así es bastante duro y te hace consciente de la responsabilidad que tienes con la gente que conecta con tus canciones.

En una industria tan marcada por números y tendencias, ¿ha tomado decisiones artísticas a contracorriente?

Sí, totalmente. Por ejemplo, cuando vengo de mi momento más mainstream saqué un EP que se llama AAAAAA, y sabía que no le iba a gustar a la gente o no le iba a encantar tanto. Pero era lo que mi cuerpo me pedía hacer. Siempre he intentado hacer lo que me de la real gana, aunque también he tomado decisiones a la contra que te pasan factura porque creías que te podía convenir más en tu carrera, pero en realidad no te apetecía hacer.

¿Hay algo a lo que nunca estaría dispuesto a sacrificar?

Siempre he sido bastante fiel a mí mismo y nunca he tenido a nadie diciéndome lo que tengo que hacer y lo que no.

Su 'Mariposas' con Pablo Alborán fue versionado en la primera gala de "Operación Triunfo". ¿Se planteó alguna vez participar en un formato como este?

No. Yo encontré la manera de hacer música en casa y ya me enganchó como para escribir canciones. No me creía un cantante, cantaba en el coche y la ducha porque me gustaba, no es que subiera covers a redes sociales. Es como que mi manera de hacer música la encontré cuando ya empecé a componer.

Llegar a casa para un artista es...

Antes componía mucho allí en Mallorca y ahora es más un lugar de descanso, de estar con la familia y de no tocar absolutamente un ordenador. Siento que en casa tengo una energía diferente y últimamente estoy yendo mucho allí porque me di cuenta de que la música ocupaba demasiado espacio y me estaba perdiendo momentos importantes con mi madre, mis abuelos, de mis primos...Si puedo una semana al mes pillo un vuelo hacia allí.

En canciones como “Mallorca” habla mucho de esa relación con su tierra...

Sí, parece que estoy hablando de una chica y que es una canción de amor, pero en realidad habla de mi relación con mi tierra. Hay épocas en las que lo llevo mejor y otras peor, y en las que no quería estar en otro sitio que no fuera mi hogar. Quise explicar esa sensación de lo duro que es subirme a un avión y que se me encharquen los ojos al alejarme de casa.