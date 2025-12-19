Oleada roja sobre dos ruedas: Elche vibra con una "Papanoelada" que supera todas las expectativas

Elche volvió este viernes a teñirse de rojo, barbas blancas y espíritu navideño sobre dos ruedas. La segunda edición de la Papanoelada motera superó todas las expectativas y revalidó el éxito del año pasado con más de medio millar de participantes, según la organización, que recorrieron la ciudad en una caravana festiva, ruidosa y solidaria para recoger juguetes destinados a familias en situación de vulnerabilidad.

A lomos de motos de todos los tamaños y estilos, y ataviados como Papá Noel, Mamá Noel, elfos y personajes navideños, los integrantes de la Liga Unión de Motoristas de Alicante (LUMA) y la peña Trotamundos de Elche volvieron a convertir la tarde ilicitana en un espectáculo visual que reunió aplausos, móviles grabando sin parar y niños y niñas boquiabiertos en cada parada. Protección Civil y Policía Local acompañaron la marcha para garantizar la seguridad, mientras las furgonetas iban cargándose con los regalos que ciudadanos y colectivos habían depositado previamente para sumarse a la causa.

Las motos y sus ocupantes contaron con una decoración navideña espectacular / Áxel Álvarez

Un recorrido festivo… Y útil

La caravana arrancó, como estaba previsto, desde el Gastrobar El Cid, y continuó por los puntos habilitados para la recogida —Motos Hermanos Valiente y el club Bikers— antes de avanzar por la avenida de Novelda, la avenida de la Libertad y desembocar en la Diagonal del Palau. Allí tuvo lugar la entrega final de los juguetes, donde aguardaban la concejala de Acción Social, Celia Lastra, y la edil de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil, junto a un Papá Noel que puso el broche emotivo al evento.

Los moteros fueron recibidos por las ediles Celia Lastra y Aurora Rodil / Áxel Álvarez

Los juguetes recogidos, siempre nuevos, se destinarán a entidades, asociaciones y organizaciones sociales que trabajan con menores de familias vulnerables del municipio, con el objetivo de que ningún niño ni niña se quede sin regalo esta Navidad.

Un evento que crece… y que ya es tradición

El presidente de la peña Trotamundos, Luis Mira, destacó la implicación masiva de moteros de toda la provincia y el incremento de participación respecto a la pasada edición, consolidando esta Papanoelada como una cita fija y esperada dentro del calendario navideño ilicitano. Desde la organización remarcaron que, más allá del espectáculo y la diversión, la iniciativa busca visibilizar la capacidad solidaria del colectivo motero, que un año más ha vuelto a responder “con el acelerador del corazón”.

La segunda "Papanoelada" motera volvió a resultar todo un éxito de participación / Áxel Álvarez

Entre el estruendo de motores, villancicos improvisados y el brillo de las luces navideñas reflejadas en los cascos, Elche volvió a vivir una tarde donde la solidaridad no fue silenciosa… Sino sonora, alegre y compartida.