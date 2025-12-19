PP y Vox aprueban un presupuesto de 294 millones para Elche entre acusaciones de recortes sociales sin contestar

El equipo de gobierno de PP y Vox en Elche aprobó este viernes en solitario el presupuesto que marcará los designios de la ciudad el próximo año y que alcanza los 294 millones de euros (un 7,2 % más que en 2025), cifra que incluye la solicitud de un préstamo de cerca de 32 millones de euros para cuadrar las cuentas de un gasto que se dispara, con 3 millones de euros más para las basuras y 7 millones más para las nóminas, entre otras cuantías sobresalientes. Documento económico que incluye inversión por 50,9 millones de euros. Algunos de los proyectos propios del bipartito, aquellos que no tendrán herencia del gobierno anterior que conformaban PSOE y Compromís, dependen de este dinero. A esta cifra se suman otros 48 millones de euros para garantizar la sostenibilidad de las empresas municipales Visitelche, con 2,5 millones de euros; Pimesa, con 46,4 millones de euros; y Mevesa (Espais Verds), con 1,6 millones de euros.

Otro pleno bronco: Soler pide perdón por el "espectáculo" El presupuesto más importante del año no dejó de aprobarse en otro pleno bronco, donde se rozó o se llegó al insulto, pese a la importancia del debate por la falta de altura de miras políticas de los representantes de los ilicitanos. De hecho, el edil de clave en la sesión de hoy, Francisco Soler, no debió salir muy safisfecho cuando en su última intervención pidió perdón por el "espectáculo", dijo, que todos habían dado, él incluido, pues fue acusado de machista por los socialistas por una frase que le dedicó a la edil Patricia Macià: "Usted, ¿qué sabe de ser un jefe?, usted me va a decir a mí qué es un mal jefe". Un pleno en el que hubo tiempo para hablar de asuntos sesudos como la situación del Gobierno (PP y Vox), el archivo de las actuaciones contra la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra (Esther Díez, Compromís), sobre la altura del chalé que se construye el regidor (Héctor Díez, PSOE), donde se divagó sobre el candidato socialista para 2027 (Pablo Ruz, PP) o se felicitó el triunfo de una formación ultra en los comicios de Chile (Aurora Rodil, Vox). Zaherir al rival político y dejar la frase más grandilocuente posible embarran a los concejales y restan seriedad a un debate donde no existe el menor entendimiento posible porque, en algunas ocasiones, se habla a voz en grito; en otras, se interrumpe una intervención; y en todas, solo se escucha aquello que se quiere oír. Con ello siempre quedará en el aire si habrá recortes de partidas sociales o de derechos o si bien el objetivo es desarmar a colectivos que no le gustan al PP, pero especialmente a Vox que les ha puesto unas líneas rojas, mientras que les acusan de primar las ayudas a sus colectivos afines. No hubo un argumentario a las cifras de la reducción del gasto que explotó la oposición, especialmente, la concejala socialista Patricia Macià, una tras otra.

Soler destacó los más de 108 millones destinados a personal, con la carrera profesional, y los 116 millones en gastos corrientes, con fuertes partidas en limpieza, residuos, transporte público, servicios sociales, seguridad y mantenimiento urbano.

El edil de Hacienda, Francisco Soler, abrió el debate explicando en síntesis el presupuesto y subrayando que se trata de unas cuentas “de realidades” y no de intenciones. Asciende, sumando las empresas públicas, a más de 336 millones de euros en gastos y supera los 342 millones en ingresos, lo que permite un superávit cercano a los 6,5 millones de euros. Para él son una herramienta para “hacer de Elche una ciudad más moderna, más accesible, más limpia y más atractiva”, insistiendo en que el eje central vuelve a ser “las personas”. Reivindicó el carácter “riguroso y serio” del presupuesto, basado en "datos reales", y agradeció de forma expresa el trabajo de los funcionarios de Hacienda, al tiempo que comparó la situación municipal con la falta de presupuestos del Gobierno de España, que, a su juicio, está perjudicando a la ciudad en proyectos como la Ronda Sur o el barrio de San Antón. En el desglose de las cuentas, destacó los más de 108 millones destinados a personal, con la incorporación de la carrera profesional, y los 116 millones en gastos corrientes, con fuertes partidas en limpieza, residuos, transporte público, servicios sociales, seguridad y mantenimiento urbano.

Recortes sociales y democráticos

Siguió en el turno de palabra Esther Díez, la portavoz de Compromís, quien lanzó una dura crítica a los presupuestos municipales defendidos por el gobierno del PP y Vox, a los que acusó de esconder su falta de gestión tras un discurso triunfalista y de aplicar recortes “sociales y democráticos” que, a su juicio, reflejan claramente “los valores” de la derecha. Díez cuestionó el rigor de las cuentas recordando que ya en 2025 el Ayuntamiento tuvo que corregir previsiones de ingresos que resultaron “irreales”, como en el impuesto de construcciones, y subrayó que la deuda municipal “se ha duplicado”, hasta el punto de obligar a presentar un plan económico-financiero. También criticó que se contemple un préstamo de más de 30 millones mientras se reconoce, de facto, una fuerte inejecución presupuestaria. En este sentido, calificó de paradójico que el alcalde celebrara un remanente de tesorería récord: “¿Les ha explicado a los ciudadanos que eso significa que es el alcalde que más inversiones ha dejado sin ejecutar?”. También denunció el fuerte incremento de la tasa de basuras, que prácticamente se duplica, y reprochó al gobierno que no haya aprovechado ese aumento de ingresos para aceptar enmiendas “objetivamente positivas” de la oposición. También afeó que se destaquen las transferencias del Estado solo cuando conviene, mientras se silencian otras aportaciones que ayudan a cuadrar las cuentas.

Esther Díez fue crítica con los recortes en igualdad, diversidad, cooperación internacional y políticas LGTBI, que calificó de “retalladas sectarias”. “Se puede ser más cruel?”,

En el apartado de gasto, Díez sostuvo que los presupuestos “recortan más de lo que invierten”. Puso como ejemplos la bajada de partidas en distritos, deporte base, cultura, pedanías, comercio o empleo, así como la desaparición de la Oficina de la Energía. Especialmente crítica se mostró con los recortes en igualdad, diversidad, cooperación internacional y políticas LGTBI, que calificó de “retalladas sectarias”. “Se puede ser más cruel?”, llegó a preguntar desde el atril. En su segunda intervención, Díez insistió en que “los presupuestos hablan de valores” y acusó al PP y a Vox de no creer en las políticas que reducen desigualdades. Defendió el trabajo de las entidades sociales frente a los ataques del gobierno y denunció incoherencias en el uso de convenios nominativos. También recordó que muchas de las inversiones que ahora exhibe el alcalde proceden de proyectos iniciados por el anterior gobierno progresista. La portavoz concluyó que el ejecutivo local presume de estabilidad, pero “lo que vemos es un gobierno que cada día tropieza más”.

Agotamiento, derroche y falta de liderazgo

El PSOE optó por dividir sus dos intervenciones en dos ediles. Así, el primer turno fue para Patricia Macià quien dijo que era un presupuesto "irreal", trufado de recortes sociales y aumento de deuda. Los calificó como "el peor” elaborado por PP y Vox y acusó al gobierno local de inflar ingresos y recortar en políticas sociales y de servicios básicos. Según expuso, las cuentas alcanzan los 294 millones de euros por tres factores concretos: 9 millones más por la tasa de basuras, 8,3 millones adicionales de transferencias del Gobierno de España y un préstamo de 31,5 millones. Subrayó que, sin esos ingresos, el presupuesto no se sostendría, ya que caen de otras partidas: más de 1 millón menos en construcciones, 700.000 euros menos en intereses de depósitos, 2 millones menos por venta de terrenos y más de 500.000 euros que se dejarán de ingresar en varios conceptos. Frente a ello, recordó que en el mandato actual el Estado ha transferido casi 26 millones más que en 2023, fondos que, a su juicio, “han volado en farolas, luces, flores y un año jubilar de 1,5 millones”.

Patricia Macià recordó que el Estado ha transferido casi 26 millones más que en 2023, fondos que, a su juicio, “han volado en farolas, luces, flores y un año jubilar de 1,5 millones”

En materia de deuda, alertó de que el Ayuntamiento ha pasado de 27 a 92 millones, con un aumento de 26 puntos en la ratio de endeudamiento. También criticó el cambio en el modelo de financiación de inversiones: con el anterior gobierno, los préstamos suponían el 38 % y las subvenciones el 57 %; ahora, los préstamos alcanzan el 61,75 % frente al 31,63 % de subvenciones, además de la pérdida de 2 millones de fondos europeos. En gastos, Macià detalló recortes significativos: 100.000 euros menos en distritos, 160.000 euros menos en pedanías, 10.000 euros menos para el Misteri, 1,3 millones menos en ayudas de emergencia social y 200.000 euros menos para ayudas al pago del IBI. En educación denunció recortes en mantenimiento y actividades, y en deporte cifró 30.000 euros menos en deporte escolar y 115.000 euros menos en deporte base, mientras se destinan 6.000 euros a la candidatura de Capital Mediterránea del Deporte y 3.000 euros a comidas institucionales. "Es un presupuesto “sin alma, sin rumbo y sangrante en lo social”, advirtiendo de que sufrirá numerosas modificaciones a lo largo del año para corregir “los desajustes” actuales.

A ello, el portavoz Héctor Díez dibujó un panorama muy crítico con el gobierno municipal de PP y Vox, al que calificó de “agotado, desunido y sin liderazgo”. Según afirmó, el equipo que encabeza Pablo Ruz está “anclado en el insulto”, sin proyectos nuevos para 2026 y cada vez más escorado a la derecha, mientras crecen las tensiones internas visibles incluso “en los pasillos” del Ayuntamiento. Díez denunció un modelo “derrochador”, centrado en el ornato y alejado de los problemas reales de la ciudadanía. En este punto, puso el foco en la deuda municipal: recordó que el actual gobierno heredó 27 millones de euros y que, según informes de Tesorería, podría cerrar 2026 con 92 millones, lo que supondría “triplicar la deuda en solo tres años”. También reprochó la ausencia de grandes proyectos estratégicos como el tranvía, la Ronda Sur o el Palacio de Congresos, y acusó al alcalde de apropiarse de iniciativas heredadas del anterior gobierno. “Todo proyectos del equipo anterior, ni uno propio”, resumió, para concluir que Elche tiene “un alcalde sin luces largas” y un gobierno “sin rumbo”, frente al que el PSOE seguirá defendiendo un modelo “plural, tolerante y centrado en la vida cotidiana de la gente”, con trabajo “silencioso, calle a calle”.

Héctor Díez recordó que el actual gobierno heredó 27 millones de euros y que, según Tesorería, podría cerrar 2026 con 92 millones, lo que supondría “triplicar la deuda en solo tres años”

Serios y valientes

Por parte de Vox, Aurora Rodil defendió el presupuesto como “serios y valientes” centrados en familias, empleo y seguridad, como una alternativa al “bloqueo” que, a su juicio, han provocado las políticas de izquierdas en los últimos años. Frente a la prórroga presupuestaria, reivindicó la “responsabilidad institucional” de Vox por haber garantizado unas cuentas que aportan estabilidad y rumbo al municipio. Rodil situó a las personas y a las familias en el centro de la acción política y defendió que la política social “no es ideología ni propaganda”, sino ayudas directas ligadas a la inserción social, la formación y el empleo. En este sentido, destacó el aumento de las ayudas al alquiler hasta los 500.000 euros, la creación de nuevas ayudas para la infancia en situación de pobreza y para mayores con pensiones mínimas, así como la reordenación del sistema de ayudas para que lleguen “a quien realmente las necesita”.

Rodil situó a las personas y a las familias en el centro de la acción política y defendió que la política social “no es ideología ni propaganda”, sino ayudas directas ligadas a la inserción social, la formación y el empleo.

Vivienda y ocupación ilegal

Uno de los ejes de su intervención fue la atención a los mayores, con la consolidación de un programa específico contra la soledad no deseada, que calificó de “inédito en España”. En vivienda, subrayó la construcción de 76 viviendas públicas de alquiler asequible en Travalón, el desarrollo de unas 400 viviendas dentro del Plan Casa Fácil y la puesta en marcha de seis módulos habitacionales de emergencia para familias con menores. Rodil defendió la creación de una oficina municipal frente a la ocupación ilegal, al considerar que proteger al propietario “también es política social”, y reiteró que el empleo es “la mejor política social”. En este marco, anunció el refuerzo de la Agencia Municipal de Colocación y la eliminación de subvenciones nominativas automáticas a sindicatos y patronales, sustituidas por concurrencia competitiva basada en resultados.

En fiscalidad, reivindicó una rebaja acumulada del IBI del 5 % desde 2023 y apostó por un “alivio fiscal responsable”. En inversiones, aseguró que el endeudamiento estará limitado y fijó un tope de 12 millones de euros en nuevos créditos, manteniendo proyectos como el Mercado Central, el centro social de Torrellano o Jayton. La portavoz de Vox cerró su intervención defendiendo un presupuesto “realista, coherente y social”, que refuerza la seguridad ciudadana, impulsa el empleo y protege a las familias, y reafirmó que Vox seguirá en el gobierno “para influir, vigilar el gasto y defender los intereses de los ilicitanos”.

PP

Fue el alcalde, Pablo Ruz, quien cerró las intervenciones de los grupos, defendiendo los presupuestos municipales de 2026 como un proyecto clave para la ciudad, fruto —según subrayó— del diálogo entre Partido Popular y Vox y del cumplimiento del mandato ciudadano. Frente a las críticas de la oposición, Ruz reprochó el tono empleado por Compromís y PSOE, citando expresiones como “fascistas”, “cutres” o “crueles”, y acusó a la izquierda de “embarrar” el debate y de carecer de coherencia cuando, recordó, el Gobierno de España lleva “cuatro años sin presentar presupuestos”.

El alcalde situó el debate en términos de legitimidad democrática: “quien es incapaz de sacar adelante presupuestos no puede reprochar nada a quien sí lo hace”. En ese contexto, destacó que Elche contará en 2026 con el presupuesto más alto de su historia, en torno a los 342 millones de euros, concebido —dijo— como “la casa común” para servir a los ciudadanos. Ruz estructuró su defensa en tres grandes ejes. El primero, el refuerzo de las políticas sociales, con un incremento de 2,5 millones de euros en distintas áreas, ayudas a mayores, familias, natalidad y soluciones habitacionales de emergencia, además del programa contra la soledad no deseada impulsado desde el gobierno. Reivindicó que “las políticas sociales las hacemos nosotros” y negó que exista un recorte social.

El segundo eje fue el impulso a la inversión pública, con un aumento del 7,25 % en el capítulo de inversiones, hasta alcanzar 51 millones de euros. En este apartado, enumeró proyectos como la pasarela sobre las vías del ferrocarril, el centro sociocultural de Torrellano, la reforma de la plaza del Congreso Eucarístico, plataformas únicas, arbolado urbano y la construcción de cerca de 400 viviendas sociales para jóvenes, atribuyendo estos avances a la gestión de PP y Vox frente a la “falta de voluntad política” de los anteriores gobiernos. El tercer eje fue la seguridad, defendiendo más inversión policial y medidas como la futura oficina contra la ocupación ilegal, ante lo que cifró en 160 casos de ocupación en lo que va de año. Ruz rechazó cualquier ambigüedad en esta materia y vinculó seguridad con convivencia y bienestar.

En su segunda intervención, el alcalde endureció el tono contra la oposición, negando acusaciones sobre privatizaciones, justificando partidas concretas —como la reducción de 10.000 euros al Misteri por tratarse de un gasto puntual ya cubierto— y reprochando a PSOE y Compromís no haber presentado enmiendas para aumentar ayudas de emergencia. Cerró el debate contraponiendo “la izquierda del insulto y el barro” a un gobierno “cohesionado” que, afirmó, aprueba presupuestos “sociales, inversores y pensados para transformar Elche”.