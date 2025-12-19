"Levanta del sofá": Santa Pola busca mejorar la salud física y social con el programa "En Moviment"

El programa "En Moviment", impulsado por la Concejalía de Deportes con la colaboración del Centro de Salud de Santa Pola, ha demostrado ser una herramienta eficaz para mejorar la salud física, emocional y los hábitos sociales de personas sedentarias o con patologías crónicas. Un total de 80 personas han participado en la primera edición, aunque inicialmente se interesaron 116 usuarios derivados por profesionales sanitarios. La experiencia positiva ha llevado al Ayuntamiento a confirmar su continuidad durante los próximos dos años.

El concejal de Deportes, Ángel Piedecausa, visitó recientemente al grupo participante y destacó el impacto social y sanitario de la iniciativa. Según Piedecausa, “el programa 'En Moviment' ha sido todo un éxito desde que lo pusimos en marcha a principios de este año, ya que 116 personas se presentaron derivadas desde el centro de salud y el resultado ha sido muy positivo para nuestros ciudadanos. Los usuarios están muy contentos y han creado un magnífico grupo en el que se apoyan entre ellos. Por ello, desde el equipo de gobierno hemos decidido prorrogarlo durante dos años más”. El programa ha alcanzado una alta aceptación: de las personas entrevistadas por la Unidad de Actividad y Ejercicio Físico (UAEF) de Santa Pola, 72 completaron los nueve meses y alrededor de una decena se incorporó posteriormente.

Participantes en el primer programa de "Caminatas saludables" de Santa Pola / INFORMACIÓN

Alta participación y perfil de usuarios

El perfil de los participantes se caracteriza por una elevada presencia femenina: 88 mujeres, lo que supone el 75,86%, frente a 28 hombres (24,14%). El sector más numeroso corresponde a la población mayor de 65 años (61,01%), seguido del grupo entre 46 y 65 años (35,59%). Esta iniciativa municipal se desarrolla desde la pasada primavera en el estadio Manolo Maciá, tanto en su sala diáfana como en la pista de atletismo, espacios que facilitan actividades adaptadas y accesibles.

Patologías atendidas y metodología

La UAEF de Santa Pola dirige el programa a personas que presentan patologías como sobrepeso u obesidad (68,97%), problemas musculoesqueléticos como fibromialgia, artrosis u osteoporosis (47,41%), riesgo cardiovascular por hipercolesterolemia o hipertensión, problemas de salud mental como ansiedad o depresión (37,93%) y diabetes, presente en el 28,45% de los participantes. Para estos casos, el estilo de vida activo es fundamental. La estrategia central del programa se basa en desarrollar la fuerza muscular mediante ejercicios funcionales, utilizándose tanto el peso corporal como material adaptado y progresivo.

Notable mejora física, emocional y social

Carlos Elvira, licenciado en Actividad Física y Deporte y uno de los coordinadores de la UAEF, subraya el origen y alcance del proyecto: “En Moviment es un programa que nace de Europa y Santa Pola apostó por él desde el principio, de hecho es uno de los seis municipios de la Comunidad Valenciana que lo están desarrollando. Tiene un claro objetivo: crear el hábito de practicar el ejercicio físico en personas sedentarias y con patologías”. Además, explica que “la duración es de nueve meses, tiempo suficiente para crear el hábito y que después permanezca esa rutina en su vida, para que todos los beneficios que puedan obtener permanezcan a largo plazo. Valoramos física, emocional y psicológicamente a los usuarios y estamos viendo mejoras en su capacidad aeróbica, en fuerza tanto en tren superior como inferior, y también en su calidad de vida y autonomía”.

Pero los beneficios no se limitan a la salud: también hay impacto social. “Los usuarios ganan en cohesión social, conocen gente nueva, socializan, crean grupo y amistades que se mantienen en el tiempo y les obliga a realizar más actividades fuera del propio programa”, añadió Elvira. La combinación de acompañamiento profesional, respaldo sanitario y dinámica grupal ha favorecido la adherencia y la continuidad de la práctica física, considerada clave para la mejora global del bienestar.

En cuanto a la participación futura, podrán formar parte del programa personas mayores de edad empadronadas en Santa Pola y con atención primaria asignada en el centro de salud local, que será el encargado de seleccionar a los usuarios según su historial médico. Las personas interesadas que aún no hayan sido citadas deberán dirigirse a su médico de cabecera para solicitar su posible inclusión. Con la decisión municipal de prorrogar En Moviment durante dos años más, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la prevención, la salud comunitaria y la promoción de hábitos activos entre la ciudadanía.