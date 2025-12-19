UGT denuncia incoherencias administrativas de Educación con las adscripciones escolares en Elche

El sindicato UGT Educació Pública alerta de una incoherencia administrativa para modificar la adscripción de varios centros de Primaria a institutos de Secundaria en Elche, entre ellos el CEIP Els Garrofers y el CEIP nº 49 de Puçol. Han reclamado al Consejo Escolar Municipal que emita informes desfavorables y mantuviese la adscripción actual de ambos centros al IES La Foia, al considerar que los cambios planteados por la Dirección Territorial de Educación de Alicante carecían de justificación técnica suficiente y generan perjuicios directos al alumnado y a las familias.

En ambos casos, UGT denuncia que estos cambios no van acompañados de informes técnicos actualizados, así como contrastables, que justifiquen esta alteración educativa ya que según subraya el sindicato, tanto en Els Garrofers como en Puçol, los criterios pedagógicos, organizativos y de contexto que motivaron la adscripción al IES La Foia siguen plenamente vigentes.

Falta de capacidad

En el caso de el centro de Algoda, UGT recuerda que la adscripción actual se adoptó tras constatar la falta de capacidad del IES Vicente Verdú, argumento que fue determinante en su momento y que según el colectivo no consta que hayan variado las características del centro. En cuanto al centro de Puçol, la Administración educativa ya valoró también en el pasado la opción del IES Vicente Verdú, que fue descartada, manteniéndose finalmente la vinculación con La Foia.

Para el sindicato, reabrir ahora estas decisiones sin hechos nuevos acreditados supone una vulneración de principios básicos así como la seguridad jurídica, la confianza legítima y la estabilidad organizativa de los centros, esenciales para una planificación educativa coherente.

Impacto negativo

UGT pone el foco en el impacto negativo que estos cambios tendrían sobre el alumnado. Exponen que en Els Garrofers los escolares utilizan mayoritariamente transporte públic y que la modificación de adscripción termina siendo una decisión especialmente sensible porque se dan consecuencias como la separación de hermanos y hermanas, rutas y horarios incompatibles y problemas con la conciliación familiar.

Una situación similar se experimentaría en el centro de Puçol donde el informe del consejo del centro señala que la actual coordinación del transporte escolar permite paradas próximas al colegio, la coincidencia de hermanos en los puntos de recogida y una mejor conciliación familiar en un entorno mayoritariamente agrícola, con lo que el sindicato reprueba que el cambio propuesto rompería este equilibrio, generando desplazamientos adicionales y descoordinación de rutas.

Adaptación

Al hilo, defienden que el IES La Foia comparte características de tamaño y entorno educativo que facilitan una transición progresiva entre etapas. Sin embargo, apuntan que la alternativa que ha fijado la Conselleria de Educación dificultaría la adaptación emocional, social y académica del alumnado al tratarse de un centro de mayor dimensión que el de La Foia, y además de ubicarse en el núcleo urbano y tener una organización más compleja.

Por otra parte, sostienen que ambos colegios en entornos rurales mantienen una relación pedagógica consolidada con el instituto de la pedanía, basada en la coordinación entre equipos docentes, actividades conjuntas y procesos de transición que favorecen una incorporación progresiva y segura del alumnado a la Secundaria. Romper esta dinámica, advierte el sindicato, supondría un retroceso pedagógico y que iría en contra de las recomendaciones habituales de planificación educativa.

Decisiones impuestas

Según traslada la sección sindical, otro de los aspectos criticados es la falta de participación real de las comunidades educativas. En ambos centros, los informes de los Consejos Escolares reflejan un claro desacuerdo con las propuestas de modificación de adscripción y un profundo malestar de las familias, que perciben estas decisiones como impuestas y reiterativas. En el caso de Puçol, UGT añade que el reducido volumen de alumnado que pasa cada año a Secundaria, que es de una media de entre cinco y siete alumnos, no justifica una reorganización de adscripciones por motivos de capacidad del IES La Foia.