La UMH de Elche impulsa un proyecto para evaluar la salud emocional juvenil

Evaluar el estado emocional de la población joven de 18 a 29 años y proporcionar estrategias psicológicas a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad es el objetivo de PROCORE, un proyecto liderado por la Universidad de Jaén con la colaboración de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), la Universitat Rovira i Virgili y la Universidad de Almería. Esta propuesta constituye la primera iniciativa transdiagnóstica de prevención selectiva e indicada a nivel internacional dirigida a personas jóvenes con riesgo de problemas emocionales como ansiedad o depresión, y se desarrolla con un enfoque basado en evidencia científica para mejorar su bienestar.

Un programa pionero y colaboración académica

El Pilotaje de la intervención preventiva transdiagnóstica para personas jóvenes en riesgo de problemas emocionales (PROCORE) se define como la primera experiencia internacional de estas características, dirigida a quienes presentan riesgo emocional entre los 18 y los 29 años. La implementación en la provincia de Jaén está impulsada por la profesora Lourdes Espinosa Fernández y el catedrático Luis Joaquín García, director de la Cátedra Universitaria PROMOBIENESTAR, responsable del Grupo de Investigación HUM-836 y de la red de excelencia PROEMO. Por parte de la UMH, el proyecto está coordinado por el catedrático José Antonio Piqueras, y cuenta además con el respaldo y asesoramiento de un amplio Consejo Asesor Externo nacional e internacional, lo que refuerza su alcance científico y social.

Objetivos y funcionamiento de la intervención

Los objetivos específicos se orientan a reducir el malestar emocional, disminuir el riesgo de desarrollar problemas futuros y aumentar la calidad de vida, la resiliencia, la regulación emocional y la capacidad para gestionar emociones intensas. Mediante la evaluación PROCORE, las personas jóvenes pueden conocer su estado emocional y detectar posibles riesgos. En los casos identificados, se ofrece la participación en el Taller preventivo PROCORE, de forma gratuita, online y adaptada a sus necesidades.

El estudio de la UMH analizará los principales problemas de salud mental de los jóvenes de Elche / Pilar Cortés

Las sesiones se realizan una vez por semana, con una duración aproximada de una hora, en formato grupal y a través de videoconferencias en vivo. Durante cada encuentro se entrenan herramientas y estrategias para gestionar emociones, pensamientos y conductas de manera más saludable, con un enfoque práctico y aplicable a situaciones cotidianas. En resumen, la implementación de esta iniciativa tiene como propósito evaluar y proporcionar estrategias psicológicas que mejoren la salud y bienestar emocional de las personas jóvenes.

Puesta en marcha y apoyos institucionales

La puesta en marcha del proyecto comenzará en 2025, con el apoyo de la Universidad de Jaén a través de la Convocatoria de la Actuación T.1.a. Pruebas de Concepto y Prototipos del Plan Propio de Investigación y Transferencia del Conocimiento 2025. Además, cuenta con el respaldo de la Diputación Provincial de Jaén y la Cátedra PROMO BIENESTAR, que refuerzan el compromiso institucional con la promoción de la salud mental juvenil.