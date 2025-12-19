La UMH de Elche descubre una nueva diana terapéutica que mejora la función hepática en pacientes con cirrosis

El Grupo de Inmunobiología Hepática e Intestinal de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha dado un paso significativo en la búsqueda de nuevas soluciones frente a la cirrosis, tras hallar una estrategia eficaz para reducir el daño estructural del hígado y mejorar la función de los vasos sanguíneos hepáticos en ratones, según expone oficialmente la UMH. El trabajo, publicado en la revista Biomedicine & Pharmacotherapy, identifica además un mecanismo inflamatorio clave que contribuye al deterioro hepático y abre la puerta a potenciales terapias para combatir una enfermedad que provoca más de un millón de muertes al año en el mundo.

Liderazgo y colaboración internacional

El estudio ha sido dirigido por el investigador del Departamento de Medicina Clínica de la UMH Rubén Francés Guarinos, en colaboración con el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE), el grupo de Biología Vascular Hepática del Hospital Clínic de Barcelona y el Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd). “Nuestro objetivo principal era entender el papel del Factor Activador de Plaquetas (PAF) y de su receptor (PAF-R) en el contexto de la cirrosis hepática, una enfermedad caracterizada por un daño progresivo del hígado, acompañado de una inflamación crónica intensa”, explica Francés. Además, se evaluó si bloquear la acción de esta molécula inflamatoria podría convertirse en una herramienta eficaz para mejorar la función del hígado cirrótico.

El estudio pone en evidencia que en pacientes y en modelos experimentales la señalización del receptor PAF-R está sobreactivada, y que esta hiperactividad promueve un entorno inflamatorio perjudicial en el hígado. El artículo científico destaca que bloquear esta vía no solo mejora la integridad estructural y vascular del órgano, sino que también contribuye a restaurar el equilibrio entre diferentes subtipos de células inmunitarias, como los linfocitos T reguladores y los Th17, cuya desregulación está relacionada con la progresión de la enfermedad hepática.

Gráfico del estudio de la UMH de Elche sobre cirrosis / INFORMACIÓN

Mecanismos epigenéticos y terapias dirigidas

La cirrosis hepática es una afección grave y progresiva, en la que el tejido del hígado se cicatriza hasta perder su estructura y funcionalidad. A escala global afecta a más de un millón de personas y está relacionada con aproximadamente el 2,4% de todas las muertes, lo que evidencia su enorme impacto sanitario. En España provoca el fallecimiento de unas cinco personas por cada 100.000 habitantes, tanto hombres como mujeres. “Más allá de la mortalidad, la cirrosis hepática conlleva un elevado número de complicaciones —infecciones, hemorragias, deterioro cognitivo o pérdida de autonomía— que afectan profundamente la calidad de vida de quienes la padecen”, subraya el experto.

El equipo científico confirma que el receptor PAF-R está regulado por un control epigenético: "en la cirrosis se produce una desmetilación del promotor del gen que codifica el receptor, lo que hace que este se active de forma exagerada y amplifique la inflamación. Estos mecanismos moleculares contribuyen a que las células inmunitarias del hígado —particularmente los macrófagos o células de Kupffer— mantengan una respuesta inflamatoria descontrolada".

Necesidad de nuevas terapias

El profesor de la UMH recuerda que las opciones terapéuticas actuales siguen siendo limitadas y, en muchos casos, se centran en tratar las consecuencias más que los mecanismos biológicos que impulsan el daño hepático. De ahí la relevancia de investigaciones como esta, orientadas a comprender mejor los procesos biológicos que sostienen la enfermedad y abrir nuevas vías de intervención más efectivas.

Además, los autores del estudio señalan que los resultados ofrecen un enfoque prometedor para diseñar tratamientos que actúen desde la raíz del problema: no solo frenando la inflamación, sino restableciendo la expresión génica alterada por el daño epigenético. Esta doble acción —modulación del sistema inmunitario y corrección de patrones de metilación del ADN— podría marcar un antes y un después en la forma de abordar la enfermedad.

Evidencia en pacientes y modelos animales

Para avanzar en este objetivo, el equipo comparó diferentes tratamientos experimentales tanto en muestras de tejido sano como en hígado cirrótico. En concreto, administraron un antagonista del PAF, el compuesto BN-52021, destinado a bloquear el receptor PAF-R, así como un inhibidor denominado Aza, que actúa modificando el control genético del receptor. El trabajo incluyó análisis avanzados, entre ellos el estudio de la metilación del ADN, con el fin de entender por qué el receptor PAF-R aumenta de forma anómala en la cirrosis.

El estudio se desarrolló tanto en muestras de pacientes con cirrosis, para confirmar la relevancia del mecanismo en humanos, como en un modelo experimental de ratón con daño hepático. Los análisis se centraron especialmente en las células inmunes del hígado, los macrófagos hepáticos o células de Kupffer, fundamentales en la respuesta inflamatoria.

El hallazgo principal señala que el aumento del receptor PAF-R en estas células inflamatorias se debe a un mecanismo de control epigenético. En la cirrosis se produce una desmetilación del promotor del gen que codifica este receptor, es decir, la eliminación de una marca química que normalmente limita su expresión. Como consecuencia, el gen se activa de forma exagerada, aumenta el número de receptores, crece la inflamación y se intensifica el daño hepático.

Los resultados muestran además que el tratamiento con el antagonista del PAF (BN-52021) resulta eficaz para reducir el daño estructural del hígado y mejorar la función de los vasos sanguíneos hepáticos en ratones cirróticos, contribuyendo a reequilibrar la respuesta inmunitaria e inflamatoria. “En conjunto, estos hallazgos sugieren que los fármacos capaces de bloquear la acción del PAF, como el BN-52021, podrían constituir una nueva línea de tratamiento para la cirrosis hepática”, concluye el investigador de la UMH Enrique Ángel Gomis, primer autor del estudio. Asimismo, plantean la posibilidad de desarrollar terapias dirigidas a corregir los mecanismos epigenéticos que regulan el receptor PAF-R, con el propósito de controlar la inflamación desde su origen molecular.

El proyecto ha contado con financiación de la Agencia Estatal de Investigación, el Instituto de Salud Carlos III, la Generalitat Valenciana a través del programa PROMETEO y ayudas predoctorales, además del apoyo de la Cátedra de Cronicidad de la UMH y la Austrian Science Fund (FWF).